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Политический кризис в Грузии: действующий президент провела встречу с предшественником
Политический кризис в Грузии: действующий президент провела встречу с предшественником
В последние дни в Грузии активно обсуждается инициатива о встрече трех президентов – действующего и двух бывших 20.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-20T13:29+0400
2021-12-20T14:02+0400
политика
новости
грузия
георгий маргвелашвили
михаил саакашвили
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Действующий и бывший президенты Грузии Саломе Зурабишили и Георгий Маргвелашвили обсудили инициативу президента Грузии о примирении политических сил и искоренении поляризации в обществе, сказал Маргвелашвили в эфире телеканала "Мтавари архи".Сможет ли президент Грузии помирить представителей власти и оппозиции? Реакция сторон&gt;&gt;Ранее Зурабишвили заявила, что берет на себя инициативу преодолеть поляризацию в грузинском обществе. Выйти из сложившейся ситуации, по ее словам, можно посредством общенациональной дискуссии. Инициативу главы государства поддержали политики, а также Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II.Далее четвертый президент Грузии планирует встретиться с находящимся в заключении третьим президентом – Михаилом Саакашвили, который является идейным вдохновителем главной оппозиционной партии страны "Единое национальное движение". "Сегодня я официально намерен обратиться к соответствующим ведомствам (за разрешением о встрече с Саакашвили – ред.)", – сказал Маргвелашвили. Саакашвили инициатива Зурабишвили о начале процесса примирения понравилась и он пригласил Зурабишвили и Маргвелашвили в военный госпиталь в Гори, где он проходит курс реабилитации после 50-дневной голодовки.Ранее Маргвелашвили в качестве возможного места встречи трех президентов предложил президентскую резиденцию. В свою очередь, член Священного Синода, митрополит Бодбийской епархии, владыка Яков заявил, что в создавшейся ситуации без посредничества Церкви добиться примирения сторонам не удастся. Он также предложил Патриархию в качестве места встречи.Патриархия Грузии: процесс примирения будет долгим&gt;&gt;На прошлой неделе Зурабишвили собрала у себя в резиденции основных политических игроков, за исключением представители крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", которые не приняли приглашение главы государства.В своем обращении к собравшимся президент Грузии назвала три принципа переговоров: инклюзивность – вовлеченность всех сторон, прозрачность процесса и отсутствие предварительных условий.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, георгий маргвелашвили, михаил саакашвили, саломе зурабишвили

Политический кризис в Грузии: действующий президент провела встречу с предшественником

13:29 20.12.2021 (обновлено: 14:02 20.12.2021)
© Sputnik / Alexander ImedashviliДействующий президент Грузии Георгий Маргвелашвили встретился с избранным главой государства Саломе Зурабишвили
Действующий президент Грузии Георгий Маргвелашвили встретился с избранным главой государства Саломе Зурабишвили - Sputnik Грузия, 1920, 20.12.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В последние дни в Грузии активно обсуждается инициатива о встрече трех президентов – действующего и двух бывших
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Действующий и бывший президенты Грузии Саломе Зурабишили и Георгий Маргвелашвили обсудили инициативу президента Грузии о примирении политических сил и искоренении поляризации в обществе, сказал Маргвелашвили в эфире телеканала "Мтавари архи".
Сможет ли президент Грузии помирить представителей власти и оппозиции? Реакция сторон>>
Ранее Зурабишвили заявила, что берет на себя инициативу преодолеть поляризацию в грузинском обществе. Выйти из сложившейся ситуации, по ее словам, можно посредством общенациональной дискуссии. Инициативу главы государства поддержали политики, а также Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II.

"Я встретился с президентом Грузии, с госпожой Саломе Зурабишвили. Обсудили ряд вопросов, которые я не собираюсь обсуждать в эфире, естественно, в том числе, тот важный процесс, который запустила госпожа Саломе. Это чрезвычайно своевременная и адекватная позиция госпожи президента, которая сегодня начинается под ее руководством", – сказал Маргвелашвили.

Далее четвертый президент Грузии планирует встретиться с находящимся в заключении третьим президентом – Михаилом Саакашвили, который является идейным вдохновителем главной оппозиционной партии страны "Единое национальное движение".
"Сегодня я официально намерен обратиться к соответствующим ведомствам (за разрешением о встрече с Саакашвили – ред.)", – сказал Маргвелашвили.
Саакашвили инициатива Зурабишвили о начале процесса примирения понравилась и он пригласил Зурабишвили и Маргвелашвили в военный госпиталь в Гори, где он проходит курс реабилитации после 50-дневной голодовки.
Ранее Маргвелашвили в качестве возможного места встречи трех президентов предложил президентскую резиденцию.
В свою очередь, член Священного Синода, митрополит Бодбийской епархии, владыка Яков заявил, что в создавшейся ситуации без посредничества Церкви добиться примирения сторонам не удастся. Он также предложил Патриархию в качестве места встречи.
Патриархия Грузии: процесс примирения будет долгим>>
На прошлой неделе Зурабишвили собрала у себя в резиденции основных политических игроков, за исключением представители крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", которые не приняли приглашение главы государства.
В своем обращении к собравшимся президент Грузии назвала три принципа переговоров: инклюзивность – вовлеченность всех сторон, прозрачность процесса и отсутствие предварительных условий.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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