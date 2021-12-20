https://sputnik-georgia.ru/20211220/v-germanii-zaderzhan-eks-glava-genshtaba-vs-gruzii-general-kalandadze-262991203.html

В Германии задержан экс-глава Генштаба ВС Грузии, генерал Каландадзе

В Германии задержан экс-глава Генштаба ВС Грузии, генерал Каландадзе

Генералу Георгию Каландадзе грозит в Грузии до 17 лет тюрьмы 20.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-20T12:19+0400

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии подтвердила информацию о задержании в Германии начальника Генштаба ВС Грузии, генерала Георгия (Гиги) Каландадзе, который разыскивался на родине.Каландадзе обвиняется по делу о пытках гражданина Грузии Э.К., задержанного в июле 2012 года по обвинению в подготовке теракта. Экс-глава Генштаба привлечен к ответственности по обвинению в незаконном лишении свободы и пытках. Ему грозит от 12 до 17 лет лишения свободы.Министр юстиции сообщил, когда Саакашвили вернется в тюрьму>>Генпрокуратура обратится к Германии с ходатайством об экстрадиции Каландадзе в Грузию. Он был задержан 19 декабря в аэропорту Берлина.Следствие установило, что житель Гальского района Э.К. был незаконно лишен свободы 28 июля 2012 года в городе Зугдиди на западе Грузии и в наручниках и с завязанными глазами доставлен в Тбилиси, в административное здание департамента военной полиции.Задержание было произведено по поручению заместителя начальника Генштаба Георгия Каландадзе, заместителя министра обороны Грузии Давида (Даты) Ахалая, главы департамента военной полиции Мегиса Кардава и главы главного управления Абхазской АР департамента конституционной безопасности МВД Романа Шаматава. По данным следствия, на второй день, 29 июля 2012 года, они в течение нескольких часов пытали Э.К. с тем, чтобы он признал подготовку теракта. В это время не раз был использован перцовый спрей. Кроме того, ему на голову надели полиэтиленовый пакет. В следствие жестоких пыток Э.К. потерял сознание, но медицинская помощь ему не была оказана. Более того, его на несколько дней заперли в одной из комнат, сообщила прокуратура. Георгий Каландадзе возглавлял Генштаб с 8 октября по 11 ноября 2012 года при президентстве Михаиле Саакашвили. С 2014 года он жил на Украине, работал инструктором и руководил обучением отдельных военных подразделений.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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