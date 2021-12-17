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Министр юстиции сообщил, когда Саакашвили вернется в тюрьму
Министр юстиции сообщил, когда Саакашвили вернется в тюрьму
Ни один человек не будет пользоваться привилегиями, даже экс-президент, заявил министр 17.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-17T21:03+0400
2021-12-17T21:21+0400
политика
новости
грузия
михаил саакашвили
министерство юстиции грузии
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вернут в тюрьму №12 в Рустави, как только министерство юстиции получит соответствующее медицинское заключение и согласие медперсонала, заявил глава Минюста Грузии Рати Брегадзе, выступая в парламенте.Саакашвили в настоящее время находится в военном госпитале Гори, где проходит курс лечения после голодовки. Там оказался после того, как ему стало плохо в тюремной клинике на 50 день голодовки. После ареста экс-президента Грузии 1 октября местом отбывания шестилетнего срока ему было определено учреждение по исполнению наказаний №12 в городе Рустави.При этом он подчеркнул, что ни один человек не будет пользоваться привилегиями, даже экс-президент."Мы уважаем Конституцию, согласно статье 11 которой все люди равны перед судом, поэтому отличающимся подходом не будет пользоваться никто из-за прошлого своего статуса, в том числе и бывший президент или другое должностное лицо. В этой стране все равны, и мы всегда будем стоять на страже этого принципа", - сказал Брегадзе.По его словам, если будут нарушены права Саакашвили как заключенного, он может обратится в суд.В то же время министр юстиции Грузии отметил, что перевод Саакашвили в тюремную клинику был осуществлен согласно Кодексу заключения и не требовал согласия экс-президента.Также он опроверг обвинения в фармакологических пытках в отношении Саакашвили, отметив, что врачи действовали согласно протоколу.Экс-президент заочно приговорен к шести годам тюрьмы по двум уголовным делам, и еще три дела рассматриваются в суде.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, министерство юстиции грузии, возвращение и арест саакашвили

Министр юстиции сообщил, когда Саакашвили вернется в тюрьму

21:03 17.12.2021 (обновлено: 21:21 17.12.2021)
© photo: Sputnik / StringerРуставская тюрьма. Вышка охраны и полицейские
Руставская тюрьма. Вышка охраны и полицейские - Sputnik Грузия, 1920, 17.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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Ни один человек не будет пользоваться привилегиями, даже экс-президент, заявил министр
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вернут в тюрьму №12 в Рустави, как только министерство юстиции получит соответствующее медицинское заключение и согласие медперсонала, заявил глава Минюста Грузии Рати Брегадзе, выступая в парламенте.
Саакашвили в настоящее время находится в военном госпитале Гори, где проходит курс лечения после голодовки. Там оказался после того, как ему стало плохо в тюремной клинике на 50 день голодовки. После ареста экс-президента Грузии 1 октября местом отбывания шестилетнего срока ему было определено учреждение по исполнению наказаний №12 в городе Рустави.

"После того, как у нас будет соответствующее медицинское заключение и согласие медицинского персонала, Саакашвили переведут в учреждение №12", - сказал Брегадзе.

При этом он подчеркнул, что ни один человек не будет пользоваться привилегиями, даже экс-президент.
"Мы уважаем Конституцию, согласно статье 11 которой все люди равны перед судом, поэтому отличающимся подходом не будет пользоваться никто из-за прошлого своего статуса, в том числе и бывший президент или другое должностное лицо. В этой стране все равны, и мы всегда будем стоять на страже этого принципа", - сказал Брегадзе.
По его словам, если будут нарушены права Саакашвили как заключенного, он может обратится в суд.
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В то же время министр юстиции Грузии отметил, что перевод Саакашвили в тюремную клинику был осуществлен согласно Кодексу заключения и не требовал согласия экс-президента.
Также он опроверг обвинения в фармакологических пытках в отношении Саакашвили, отметив, что врачи действовали согласно протоколу.
Экс-президент заочно приговорен к шести годам тюрьмы по двум уголовным делам, и еще три дела рассматриваются в суде.

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