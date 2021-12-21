https://sputnik-georgia.ru/20211221/biznesmen-iz-gruzii-razvel-na-dengi-17-evropeyskikh-kompaniy---obnarodovany-detali-263027780.html
Бизнесмен из Грузии развел на деньги 17 европейских компаний – обнародованы детали
Бизнесмен из Грузии развел на деньги 17 европейских компаний – обнародованы детали
В Грузии раскрыта преступная схема, жертвами которой стали компании, обращающиеся за регистрацией интеллектуальной собственности в Евросоюзе 21.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-21T13:10+0400
2021-12-21T13:10+0400
2021-12-21T13:18+0400
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии привлекла к уголовной ответственности гражданина страны и его компанию из-за мошенничества в отношении 17 предприятий, действующих на территории в Евросоюза, сообщает Генпрокуратура.Следствие установило, что гражданин Грузии Л. П. с целью хищения денег у зарубежных компаний в апреле 2020 года переименовал свою компанию так, чтобы она была похожа на название ведомства по интеллектуальной собственности Евросоюза.В Грузии арестован чиновник, обвиняемый в присвоении денег на саженцы черники>>Далее обвиняемый вместе членами преступной группы, действуя по заранее согласованному плану, отправлял по электронной почте зарубежным компаниям, которые подавали заявку на регистрацию интеллектуальной собственности, фальшивый перечень оказанных услуг. Те оплачивали несуществующие услуги, перечисляя деньги на счет, находящейся в собственности обвиняемого, грузинской компании, сообщает прокуратура.По данным следствия, в период с 9 июня по 22 июля 2020 года обвиняемый присвоил 47 922 евро, принадлежащие 17 предприятиям-нерезидентам. Затем, чтобы легализовать незаконные доходы в размере 17 271 доллара США, перевел их на банковский счет действующей с ним заодно компании в США.Л. П. был задержан 20 декабря 2021 года. Ему предъявлено обвинение по двум статьям – "Мошенничество" и "Легализация незаконных доходов (отмывание денег)". В случае признания вины ему грозит от 9 до 12 лет тюрьмы.В отмывании денег обвиняется и компании Л. П. Ей грозит штраф, ликвидация или лишение права деятельности.Расследование продолжается для установления и разоблачения других причастных к преступлению лиц и тех, кто занимается аналогичной деятельностью.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Бизнесмен из Грузии развел на деньги 17 европейских компаний – обнародованы детали
13:10 21.12.2021 (обновлено: 13:18 21.12.2021)
В Грузии раскрыта преступная схема, жертвами которой стали компании, обращающиеся за регистрацией интеллектуальной собственности в Евросоюзе
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik.
Генеральная прокуратура Грузии привлекла к уголовной ответственности гражданина страны и его компанию из-за мошенничества в отношении 17 предприятий, действующих на территории в Евросоюза, сообщает
Генпрокуратура.
Следствие установило, что гражданин Грузии Л. П. с целью хищения денег у зарубежных компаний в апреле 2020 года переименовал свою компанию так, чтобы она была похожа на название ведомства по интеллектуальной собственности Евросоюза.
Далее обвиняемый вместе членами преступной группы, действуя по заранее согласованному плану, отправлял по электронной почте зарубежным компаниям, которые подавали заявку на регистрацию интеллектуальной собственности, фальшивый перечень оказанных услуг. Те оплачивали несуществующие услуги, перечисляя деньги на счет, находящейся в собственности обвиняемого, грузинской компании, сообщает прокуратура.
По данным следствия, в период с 9 июня по 22 июля 2020 года обвиняемый присвоил 47 922 евро, принадлежащие 17 предприятиям-нерезидентам. Затем, чтобы легализовать незаконные доходы в размере 17 271 доллара США, перевел их на банковский счет действующей с ним заодно компании в США.
Л. П. был задержан 20 декабря 2021 года. Ему предъявлено обвинение по двум статьям – "Мошенничество" и "Легализация незаконных доходов (отмывание денег)". В случае признания вины ему грозит от 9 до 12 лет тюрьмы.
В отмывании денег обвиняется и компании Л. П. Ей грозит штраф, ликвидация или лишение права деятельности.
Расследование продолжается для установления и разоблачения других причастных к преступлению лиц и тех, кто занимается аналогичной деятельностью.
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