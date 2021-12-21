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Илия II выразил соболезнования в связи с кончиной Джемала Чкуасели
Илия II выразил соболезнования в связи с кончиной Джемала Чкуасели
Чкуасели не стало 18 декабря в возрасте 86 лет. Ровно 35 лет назад он возглавил ансамбль "Эрисиони"
2021-12-21T17:50+0400
2021-12-21T17:50+0400
2021-12-21T17:50+0400
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй выразил соболезнования в связи с кончиной Народного артиста Грузии, бывшего художественного руководителя ансамбля песни и танца "Эрисиони" Джемала Чкуасели.Чкуасели скончался 18 декабря в возрасте 86 лет. Он был доставлен в больницу из-за ухудшения состояния в связи с болезнью Паркинсона, однако спасти его не удалось."Для нас очень прискорбно, что в этом году нас покинуло так много выдающихся личностей, которые стали частью вечности. Мы с большим сожалением прощаемся с выдающимся грузином, самым верным служителем грузинской культуры господином Джемалом Чкуасели", - говорится в сообщении Патриархии.В письме соболезнования Патриархии отмечается, что под руководством Чкуасели "Эрисиони", вместе с ансамблями "Сухишвили" и "Рустави", принесли мировую известность грузинскому искусству, грузинскому музыкальному и хореографическому мышлению и задали правильный ориентир для будущего поколения в этом отношении.Джемал Чкуасели – Народный артист Грузии, лауреат Государственной премии имени Шота Руставели. Он в 1986 году возглавил ансамбль, который под его руководством стал академическим, получив название "Эрисиони", и создал современную шоу-программу, с которой коллектив с большим успехом гастролирует по крупнейшим городам мира по сей день. Сейчас художественным руководителем ансамбля является его сын – Шермадин Чкуасели.С 1997 года он являлся директором Международного фонда возрождения и защиты грузинской народной песни и танца. Джемал Чкуасели получил множество наград и премий. В 2015 году за выдающийся вклад в развитие грузинского искусства была присуждена высшая награда Министерства культуры – "Жрец искусства".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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общество, культура, новости, грузия, тбилиси, илия второй, джемал чкуасели
Илия II выразил соболезнования в связи с кончиной Джемала Чкуасели
Чкуасели не стало 18 декабря в возрасте 86 лет. Ровно 35 лет назад он возглавил ансамбль "Эрисиони"
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik.
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй выразил соболезнования
в связи с кончиной Народного артиста Грузии, бывшего художественного руководителя ансамбля песни и танца "Эрисиони" Джемала Чкуасели.
Чкуасели скончался 18 декабря в возрасте 86 лет. Он был доставлен в больницу из-за ухудшения состояния в связи с болезнью Паркинсона, однако спасти его не удалось.
"Для нас очень прискорбно, что в этом году нас покинуло так много выдающихся личностей, которые стали частью вечности. Мы с большим сожалением прощаемся с выдающимся грузином, самым верным служителем грузинской культуры господином Джемалом Чкуасели", - говорится в сообщении Патриархии.
В письме соболезнования Патриархии отмечается, что под руководством Чкуасели "Эрисиони", вместе с ансамблями "Сухишвили" и "Рустави", принесли мировую известность грузинскому искусству, грузинскому музыкальному и хореографическому мышлению и задали правильный ориентир для будущего поколения в этом отношении.
Джемал Чкуасели – Народный артист Грузии, лауреат Государственной премии имени Шота Руставели. Он в 1986 году возглавил ансамбль, который под его руководством стал академическим, получив название "Эрисиони", и создал современную шоу-программу, с которой коллектив с большим успехом гастролирует по крупнейшим городам мира по сей день. Сейчас художественным руководителем ансамбля является его сын – Шермадин Чкуасели.
С 1997 года он являлся директором Международного фонда возрождения и защиты грузинской народной песни и танца. Джемал Чкуасели получил множество наград и премий. В 2015 году за выдающийся вклад в развитие грузинского искусства была присуждена высшая награда Министерства культуры – "Жрец искусства".
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