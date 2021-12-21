https://sputnik-georgia.ru/20211221/iliya-ii-vyrazil-soboleznovaniya-v-svyazi-s-konchinoy-dzhemala-chkuaseli-263038945.html

Илия II выразил соболезнования в связи с кончиной Джемала Чкуасели

Илия II выразил соболезнования в связи с кончиной Джемала Чкуасели

Чкуасели не стало 18 декабря в возрасте 86 лет. Ровно 35 лет назад он возглавил ансамбль "Эрисиони"

2021-12-21T17:50+0400

2021-12-21T17:50+0400

2021-12-21T17:50+0400

общество

культура

новости

грузия

тбилиси

илия второй

джемал чкуасели

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24521/11/245211182_0:6:1000:569_1920x0_80_0_0_6451f68fdb8d3bc249e88f64267ec6bc.jpg

ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй выразил соболезнования в связи с кончиной Народного артиста Грузии, бывшего художественного руководителя ансамбля песни и танца "Эрисиони" Джемала Чкуасели.Чкуасели скончался 18 декабря в возрасте 86 лет. Он был доставлен в больницу из-за ухудшения состояния в связи с болезнью Паркинсона, однако спасти его не удалось."Для нас очень прискорбно, что в этом году нас покинуло так много выдающихся личностей, которые стали частью вечности. Мы с большим сожалением прощаемся с выдающимся грузином, самым верным служителем грузинской культуры господином Джемалом Чкуасели", - говорится в сообщении Патриархии.В письме соболезнования Патриархии отмечается, что под руководством Чкуасели "Эрисиони", вместе с ансамблями "Сухишвили" и "Рустави", принесли мировую известность грузинскому искусству, грузинскому музыкальному и хореографическому мышлению и задали правильный ориентир для будущего поколения в этом отношении.Джемал Чкуасели – Народный артист Грузии, лауреат Государственной премии имени Шота Руставели. Он в 1986 году возглавил ансамбль, который под его руководством стал академическим, получив название "Эрисиони", и создал современную шоу-программу, с которой коллектив с большим успехом гастролирует по крупнейшим городам мира по сей день. Сейчас художественным руководителем ансамбля является его сын – Шермадин Чкуасели.С 1997 года он являлся директором Международного фонда возрождения и защиты грузинской народной песни и танца. Джемал Чкуасели получил множество наград и премий. В 2015 году за выдающийся вклад в развитие грузинского искусства была присуждена высшая награда Министерства культуры – "Жрец искусства".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20211218/pervye-litsa-gruzii-skorbyat-iz-za-smerti-dzhemala-chkuaseli-262965444.html

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, культура, новости, грузия, тбилиси, илия второй, джемал чкуасели