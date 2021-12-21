https://sputnik-georgia.ru/20211221/kovid-statistika-gruzii-za-sutki-koronavirus-unes-53-zhizni-263024604.html

Ковид-статистика Грузии: за сутки коронавирус унес 53 жизни

Ковид-статистика Грузии: за сутки коронавирус унес 53 жизни

В клиниках страны к этому времени 1 380 тяжелых ковид-пациентов, 318 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 21.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-21T12:10+0400

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 3 282 новых случая инфицирования COVID-19, скончались 53 пациента, сообщает пресс-служба правительства.Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 913 738 случаев заболевания коронавирусом, 13 169 стали жертвами COVID-19.Гендиректор ВОЗ призвал отказаться от новогодних празднований из-за опасности "омикрона">>За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 3 263 человека, с начала пандемии – 866 339.В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 1 378 новых случаев инфицирования.В регионах ситуация выглядит следующим образом: Имерети – 532, Аджария – 272, Шида Картли – 256, Самегрело - Земо Сванети – 252, Кахети – 162, Гурия – 132, Квемо Картли – 121, Мцхета-Мтианети – 76, Самцхе-Джавахети – 73, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 38.На данный момент в Грузии 34 204 активных случая заболевания, 5 626 человек находятся на стационарном лечении. Состояние 1 380 пациентов тяжелое, из них 318 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 021 гражданин помещен в ковид-гостиницы. 27 557 человек проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 35 человек, в самоизоляции – 33 699.В Грузии за последние сутки сделано 49 347 тестов на коронавирус: 34 387 – на антиген, 14 960 – ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 20 декабря, составляет 6,65%, за две недели – 6,71%, за семь дней – 6,24%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. 20 декабря 2021 года в стране появился новый штамм COVID-19 "омикрон".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211220/omikron-zarazhaet-privitykh-i--vyzdorovevshikh---voz-o-novom-shtamme-263014473.html

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