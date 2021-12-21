https://sputnik-georgia.ru/20211221/paren-ochen-obradovalsya-novogodnemu-podarku-no-kot-ego-radost-ne-razdelil--video-263022540.html

Парень очень обрадовался новогоднему подарку, но кот его радость не разделил – видео

Парень очень обрадовался новогоднему подарку, но кот его радость не разделил – видео

Судя по всему, грустный кот позавидовал хорошему настроению хозяина и от обиды решил его испортить 21.12.2021, Sputnik Грузия

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На кадрах видно, как молодой мужчина сидит под новогодней елкой и открывает свой подарок. За распаковкой следят его домашние животные – маленький песик и кот. Сюрпризом оказывается игровая приставка PlayStation 4. От радости парень кричит что-то невнятное и подпрыгивает, сидя на полу. Если песик спокойно смотрит на происходящее, то кот прыгает на парня и вцепляется когтями и зубами в его шею, от чего тот даже падает на пол.Смотрите на видео также:

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видеоклуб , кошки, видео с животными, смешные видео, вирусные видео