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Президент Грузии: общественное примирение - сложный процесс
Президент Грузии: общественное примирение - сложный процесс
Саломе Зурабишвили продолжает воплощать в жизнь свою инициативу национального примирения и проводит индивидуальные встречи с политиками 21.12.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Инициированный президентом Грузии Саломе Зурабишвили процесс достижения национального согласия – это сложный и комплексный процесс, который является открытым, прозрачным и не носит секретного характера, говорится в распространенном администрацией президента заявлении.Президент Грузии заявила, что берет на себя инициативу для искоренения поляризации в грузинском обществе 10 декабря. Уже 15 декабря она пригласила на свой новогодний прием представителей политических сил и озвучила свое видение общенационального примирения, а позже начала проводить встречи в индивидуальном порядке. Политический кризис в Грузии: действующий президент провела встречу с предшественником>>"В начале процесса национального согласия президент слушает всех, проводит встречи и интересуется взглядами, инициативами и позициями различных общественных групп, что является частью общего процесса национального согласия", - говорится в заявлении.В этот процесс вовлечены не только политические партии, но и общественность, в том числе представители неправительственных организаций.Президент Грузии уже провела встречи с Патриархом Грузии, четвертым президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и представителями ряда политических партий."Процесс продолжается. Президент продолжает проводить встречи в активном режиме", – заявляет администрация главы государства.Президент Грузии назвала три принципа инициированного ею диалога. Первый из них – инклюзивность, включение в диалог всех сторон, второй – прозрачность и третий – отсутствие предварительных условий.Поляризация в Грузии нарастает с каждыми новыми выборами. И оппозиция, и правящая партия "Грузинская мечта" говорят о важности завершения конфронтации, но при этом череда взаимных обвинений не завершается. Оппозиция заявляет о фальсификации выборов, многие оппозиционные депутаты бойкотируют работу парламента и систематически проводит акции протеста.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, президент грузии
Президент Грузии: общественное примирение - сложный процесс
10:08 21.12.2021 (обновлено: 10:21 21.12.2021)
Саломе Зурабишвили продолжает воплощать в жизнь свою инициативу национального примирения и проводит индивидуальные встречи с политиками
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik.
Инициированный президентом Грузии Саломе Зурабишвили процесс достижения национального согласия – это сложный и комплексный процесс, который является открытым, прозрачным и не носит секретного характера, говорится в распространенном администрацией президента заявлении
.
Президент Грузии заявила, что берет на себя инициативу для искоренения поляризации в грузинском обществе 10 декабря. Уже 15 декабря она пригласила на свой новогодний прием представителей политических сил и озвучила свое видение общенационального примирения, а позже начала проводить встречи в индивидуальном порядке.
"В начале процесса национального согласия президент слушает всех, проводит встречи и интересуется взглядами, инициативами и позициями различных общественных групп, что является частью общего процесса национального согласия", - говорится в заявлении.
В этот процесс вовлечены не только политические партии, но и общественность, в том числе представители неправительственных организаций.
Президент Грузии уже провела встречи с Патриархом Грузии, четвертым президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и представителями ряда политических партий.
"Процесс продолжается. Президент продолжает проводить встречи в активном режиме", – заявляет администрация главы государства.
Президент Грузии назвала три принципа инициированного ею диалога. Первый из них – инклюзивность, включение в диалог всех сторон, второй – прозрачность и третий – отсутствие предварительных условий.
Поляризация в Грузии нарастает с каждыми новыми выборами. И оппозиция, и правящая партия "Грузинская мечта" говорят о важности завершения конфронтации, но при этом череда взаимных обвинений не завершается. Оппозиция заявляет о фальсификации выборов, многие оппозиционные депутаты бойкотируют работу парламента и систематически проводит акции протеста.
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