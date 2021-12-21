Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211221/protsess-natsionalnogo-primireniya-ostaetsya-otkrytym--administratsiya-prezidenta-gruzii-263020383.html
Президент Грузии: общественное примирение - сложный процесс
Президент Грузии: общественное примирение - сложный процесс
Саломе Зурабишвили продолжает воплощать в жизнь свою инициативу национального примирения и проводит индивидуальные встречи с политиками 21.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-21T10:08+0400
2021-12-21T10:21+0400
политика
новости
грузия
президент грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24838/26/248382619_0:69:3000:1757_1920x0_80_0_0_c6b4bfb30664576b61df87a851a5b17b.jpg
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Инициированный президентом Грузии Саломе Зурабишвили процесс достижения национального согласия – это сложный и комплексный процесс, который является открытым, прозрачным и не носит секретного характера, говорится в распространенном администрацией президента заявлении.Президент Грузии заявила, что берет на себя инициативу для искоренения поляризации в грузинском обществе 10 декабря. Уже 15 декабря она пригласила на свой новогодний прием представителей политических сил и озвучила свое видение общенационального примирения, а позже начала проводить встречи в индивидуальном порядке. Политический кризис в Грузии: действующий президент провела встречу с предшественником&gt;&gt;"В начале процесса национального согласия президент слушает всех, проводит встречи и интересуется взглядами, инициативами и позициями различных общественных групп, что является частью общего процесса национального согласия", - говорится в заявлении.В этот процесс вовлечены не только политические партии, но и общественность, в том числе представители неправительственных организаций.Президент Грузии уже провела встречи с Патриархом Грузии, четвертым президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и представителями ряда политических партий."Процесс продолжается. Президент продолжает проводить встречи в активном режиме", – заявляет администрация главы государства.Президент Грузии назвала три принципа инициированного ею диалога. Первый из них – инклюзивность, включение в диалог всех сторон, второй – прозрачность и третий – отсутствие предварительных условий.Поляризация в Грузии нарастает с каждыми новыми выборами. И оппозиция, и правящая партия "Грузинская мечта" говорят о важности завершения конфронтации, но при этом череда взаимных обвинений не завершается. Оппозиция заявляет о фальсификации выборов, многие оппозиционные депутаты бойкотируют работу парламента и систематически проводит акции протеста.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211217/patriarkhiya-gruzii-protsess-primireniya-budet-dolgim-262952309.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24838/26/248382619_284:0:2717:1825_1920x0_80_0_0_66ae030abac52fe7af9684c96dcb2d88.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, новости, грузия, президент грузии

Президент Грузии: общественное примирение - сложный процесс

10:08 21.12.2021 (обновлено: 10:21 21.12.2021)
© Sputnik / Alexander ImedashviliРезиденция президента Грузии на улице Атонели
Резиденция президента Грузии на улице Атонели - Sputnik Грузия, 1920, 21.12.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
Саломе Зурабишвили продолжает воплощать в жизнь свою инициативу национального примирения и проводит индивидуальные встречи с политиками
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Инициированный президентом Грузии Саломе Зурабишвили процесс достижения национального согласия – это сложный и комплексный процесс, который является открытым, прозрачным и не носит секретного характера, говорится в распространенном администрацией президента заявлении.
Президент Грузии заявила, что берет на себя инициативу для искоренения поляризации в грузинском обществе 10 декабря. Уже 15 декабря она пригласила на свой новогодний прием представителей политических сил и озвучила свое видение общенационального примирения, а позже начала проводить встречи в индивидуальном порядке.
Политический кризис в Грузии: действующий президент провела встречу с предшественником>>
"В начале процесса национального согласия президент слушает всех, проводит встречи и интересуется взглядами, инициативами и позициями различных общественных групп, что является частью общего процесса национального согласия", - говорится в заявлении.
В этот процесс вовлечены не только политические партии, но и общественность, в том числе представители неправительственных организаций.
Патриархия Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 17.12.2021
Патриархия Грузии: процесс примирения будет долгим
17 декабря, 20:09
Президент Грузии уже провела встречи с Патриархом Грузии, четвертым президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и представителями ряда политических партий.
"Процесс продолжается. Президент продолжает проводить встречи в активном режиме", – заявляет администрация главы государства.
Президент Грузии назвала три принципа инициированного ею диалога. Первый из них – инклюзивность, включение в диалог всех сторон, второй – прозрачность и третий – отсутствие предварительных условий.
Поляризация в Грузии нарастает с каждыми новыми выборами. И оппозиция, и правящая партия "Грузинская мечта" говорят о важности завершения конфронтации, но при этом череда взаимных обвинений не завершается. Оппозиция заявляет о фальсификации выборов, многие оппозиционные депутаты бойкотируют работу парламента и систематически проводит акции протеста.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:52Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 282
10:22Стрельба в Гардабани - раненый находится в критическом состоянии
10:08Президент Грузии: общественное примирение - сложный процесс
09:20Курс лари на вторник – 3,0914 GEL/$1
09:01Грузия успешно торгует: внешнеторговый оборот с начала года вырос на 25%
08:33С днем рождения! – сторонники Саакашвили устроили перформанс у госпиталя в Гори
08:03Грузинские гиды смогут бесплатно пользоваться канатками на горнолыжных курортах
07:32Россия продолжает скупать грузинские яблоки
07:01Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю
ВчераДядя Саакашвили не явился в суд на допрос по делу об отмывании денег
ВчераБизнес-ассоциация: деловой климат в Грузии продолжает улучшаться
Вчера"Омикрон" заражает привитых и выздоровевших - ВОЗ о новом штамме
ВчераПрезидент Грузии встречается с политиками индивидуально
ВчераЖилой дом в Тбилиси, в котором накануне прогремел взрыв, пригоден для проживания
ВчераПашинян: Грузия и Армения планируют углубить экономические связи
ВчераГрузия простится с Джемалом Чкуасели 21 декабря
ВчераСтанет ли 21 декабря "критическим днем" для грузинской политики?
ВчераВсемирный экономический форум перенес встречу в Давосе на лето из-за "омикрона"
ВчераПарламент Грузии соберется на внеочередное заседание 22 декабря
ВчераИгорный бизнес вряд ли сможет финансировать грузинский спорт в дальнейшем