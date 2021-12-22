https://sputnik-georgia.ru/20211222/v-gruzii-uzhe-24-zarazhennykh-omikronom--novyy-shtamm-rasprostranyaetsya-molnienosno-263060293.html

В Грузии уже 24 зараженных "омикроном" – новый штамм распространяется молниеносно

В Грузии уже 24 зараженных "омикроном" – новый штамм распространяется молниеносно

Эпидемиологи убедились, что штамм распространяется очень быстро, но болезнь при заражении "омикроном" протекает легче 22.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-22T13:48+0400

2021-12-22T13:48+0400

2021-12-22T13:48+0400

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Количество инфицированных новым штаммом коронавируса "омикрон" увеличилось до 24, данные озвучила замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния на брифинге после заседания Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией.Два первых случая заражения "омикроном" в Грузии лабораторно были выявлены два дня назад – 20 декабря. Инфекция была завезена из США и Дубая.Ковид-статистика Грузии: вылеченных больше, чем заболевших>>Она сообщила, что часть новых случаев была выявлена из контактов двух инфицированных "омикроном" граждан. Новый штамм подтвердился у всех контактировавших с инфицированными.Как отметила замминистра, все инфицированные "омикроном" вакцинированы.Вместе с тем глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе сообщил журналистам, что сейчас изучаются еще 53 контакта инфицированных."Среди новых выявленных случаев есть контакты уже зараженных "омикроном" и несколько независимых от них. Девять случаев – с рейса из Дубая, один – случай из Будапешта, один – из Лондона, один – из США, два случая – из стран Африки (транзитом через Турцию)", – сказал Гамкрелидзе.Первый случай заражения "омикроном" лабораторно был выявлен 20 декабря . Инфицированными оказались двое граждан Грузии, которые недавно вернулись из США и Дубая. Речь идет о 24-летней молодой женщине и 26-летнем мужчине. Оба они вакцинированы. Эпидемиологи изучали несколько десятков контактов заразившихся.Вариант коронавируса B.1.1.529 был обнаружен на юге Африки в конце ноября. В его S-белке, отвечающем за заражение клеток, нашли десятки мутаций, которые, как полагают ученые, говорят о высокой трансмиссивности и устойчивости к антителам. При этом специалисты подчеркивают, что окончательные выводы делать рано. Предположительно, он появился в организме с ослабленным иммунитетом, например, у человека, зараженного ВИЧ.ВОЗ признала штамм "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон". По словам экспертов, его симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211222/vrach-rasskazal-kak-otlichit-omikron-shtamm-koronavirusa-ot-prostudy-263049368.html

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