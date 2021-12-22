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В Грузии уже 24 зараженных "омикроном" – новый штамм распространяется молниеносно
В Грузии уже 24 зараженных "омикроном" – новый штамм распространяется молниеносно
Эпидемиологи убедились, что штамм распространяется очень быстро, но болезнь при заражении "омикроном" протекает легче 22.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-22T13:48+0400
2021-12-22T13:48+0400
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Количество инфицированных новым штаммом коронавируса "омикрон" увеличилось до 24, данные озвучила замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния на брифинге после заседания Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией.Два первых случая заражения "омикроном" в Грузии лабораторно были выявлены два дня назад – 20 декабря. Инфекция была завезена из США и Дубая.Ковид-статистика Грузии: вылеченных больше, чем заболевших&gt;&gt;Она сообщила, что часть новых случаев была выявлена из контактов двух инфицированных "омикроном" граждан. Новый штамм подтвердился у всех контактировавших с инфицированными.Как отметила замминистра, все инфицированные "омикроном" вакцинированы.Вместе с тем глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе сообщил журналистам, что сейчас изучаются еще 53 контакта инфицированных."Среди новых выявленных случаев есть контакты уже зараженных "омикроном" и несколько независимых от них. Девять случаев – с рейса из Дубая, один – случай из Будапешта, один – из Лондона, один – из США, два случая – из стран Африки (транзитом через Турцию)", – сказал Гамкрелидзе.Первый случай заражения "омикроном" лабораторно был выявлен 20 декабря . Инфицированными оказались двое граждан Грузии, которые недавно вернулись из США и Дубая. Речь идет о 24-летней молодой женщине и 26-летнем мужчине. Оба они вакцинированы. Эпидемиологи изучали несколько десятков контактов заразившихся.Вариант коронавируса B.1.1.529 был обнаружен на юге Африки в конце ноября. В его S-белке, отвечающем за заражение клеток, нашли десятки мутаций, которые, как полагают ученые, говорят о высокой трансмиссивности и устойчивости к антителам. При этом специалисты подчеркивают, что окончательные выводы делать рано. Предположительно, он появился в организме с ослабленным иммунитетом, например, у человека, зараженного ВИЧ.ВОЗ признала штамм "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон". По словам экспертов, его симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

В Грузии уже 24 зараженных "омикроном" – новый штамм распространяется молниеносно

13:48 22.12.2021
© photo: Sputnik / StringerТамар Габуния
Тамар Габуния - Sputnik Грузия, 1920, 22.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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Эпидемиологи убедились, что штамм распространяется очень быстро, но болезнь при заражении "омикроном" протекает легче
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Количество инфицированных новым штаммом коронавируса "омикрон" увеличилось до 24, данные озвучила замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния на брифинге после заседания Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией.
Два первых случая заражения "омикроном" в Грузии лабораторно были выявлены два дня назад – 20 декабря. Инфекция была завезена из США и Дубая.
Ковид-статистика Грузии: вылеченных больше, чем заболевших>>

"У нас уже 24 подтвержденных случая заражения "омикроном". Все они протекают в легкой форме. Лечение им проводится амбулаторно", – заявила Габуния.

Она сообщила, что часть новых случаев была выявлена из контактов двух инфицированных "омикроном" граждан. Новый штамм подтвердился у всех контактировавших с инфицированными.
Как отметила замминистра, все инфицированные "омикроном" вакцинированы.
Вместе с тем глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе сообщил журналистам, что сейчас изучаются еще 53 контакта инфицированных.
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"Среди новых выявленных случаев есть контакты уже зараженных "омикроном" и несколько независимых от них. Девять случаев – с рейса из Дубая, один – случай из Будапешта, один – из Лондона, один – из США, два случая – из стран Африки (транзитом через Турцию)", – сказал Гамкрелидзе.
Первый случай заражения "омикроном" лабораторно был выявлен 20 декабря . Инфицированными оказались двое граждан Грузии, которые недавно вернулись из США и Дубая. Речь идет о 24-летней молодой женщине и 26-летнем мужчине. Оба они вакцинированы. Эпидемиологи изучали несколько десятков контактов заразившихся.
Вариант коронавируса B.1.1.529 был обнаружен на юге Африки в конце ноября. В его S-белке, отвечающем за заражение клеток, нашли десятки мутаций, которые, как полагают ученые, говорят о высокой трансмиссивности и устойчивости к антителам. При этом специалисты подчеркивают, что окончательные выводы делать рано. Предположительно, он появился в организме с ослабленным иммунитетом, например, у человека, зараженного ВИЧ.
ВОЗ признала штамм "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон". По словам экспертов, его симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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