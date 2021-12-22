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https://sputnik-georgia.ru/20211222/deputat-saakashvili-ne-budet-osvobozhden-iz-za-golodovki-fanatikov-263051000.html
Депутат: Саакашвили не будет освобожден из-за голодовки фанатиков
Депутат: Саакашвили не будет освобожден из-за голодовки фанатиков
В правящей партии "Грузинская мечта" не думают, что массовой голодовкой "Национальное движение" добьется желаемого результата 22.12.2021, Sputnik Грузия
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политика
новости
грузия
голодовка
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Голодовка нескольких фанатиков – не повод освобождать из заключения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявляют в правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия".Накануне председатель партии "Единое национальное движение" Ника Мелия на акции протеста в день рождения Саакашвили заявил, что начинают бессрочную массовую голодовку и не прекратят ее, пока экс-президент не будет освобожден.Сторонники Саакашвили в Тбилиси объявили массовую голодовку за десять дней до Нового года&gt;&gt;Первый заместитель председателя комитета парламента по образованию и науке Георгий Амилахвари считает, что объявленная "Национальным движением" массовая голодовки походит на "детсадовские сказки"."Наверное неудобно, когда приглашаешь несколько сотен человек на день рождения, а потом призываешь их начать голодовку. Тем более непонятно, почему палатки для голодающих нужно устанавливать на улице на холоде, а не в офисе партии, где тепло. Это уже походит на сказки детсадовского уровня и больше ничего", – сказал Амилахвари.Экс-президент Грузии, заочно приговоренный в Грузии к шести годам по двум уголовным делам, находится в заключении и в данное время проходит курс реабилитации после 50-дневной голодовки в военном госпитале в Гори. Еще три дела против Саакашвили находятся в судопроизводстве. Сегодня, 22 декабря, Тбилисский городской суд рассмотрит одно из них – о незаконном пересечении границы экс-президентом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211222/palatki-dlya-golodayuschikh-u-ofisa-end-ustanovili-aktivisty-natsdvizheniya---video-263047610.html
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политика, новости, грузия, голодовка, возвращение и арест саакашвили

Депутат: Саакашвили не будет освобожден из-за голодовки фанатиков

10:08 22.12.2021 (обновлено: 11:41 22.12.2021)
© photo: Sputnik / StringerАкция сторонников партии "Национальное движение" в Зугдиди 27 октября 2021 года
Акция сторонников партии Национальное движение в Зугдиди 27 октября 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 22.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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В правящей партии "Грузинская мечта" не думают, что массовой голодовкой "Национальное движение" добьется желаемого результата
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Голодовка нескольких фанатиков – не повод освобождать из заключения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявляют в правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия".
Накануне председатель партии "Единое национальное движение" Ника Мелия на акции протеста в день рождения Саакашвили заявил, что начинают бессрочную массовую голодовку и не прекратят ее, пока экс-президент не будет освобожден.
Сторонники Саакашвили в Тбилиси объявили массовую голодовку за десять дней до Нового года>>

"В "Нацдвижении" наблюдается внутрипартийный кризис, они не могут сконцентрироваться, объединяются ради самой недостойной цели – освобождения из тюрьмы Михаила Саакашвили, человека, который виновен. Он не может быть освобожден только потому, что фанатики начинают голодовку", – заявила председатель комитета парламента по аграрным вопросам Нино Цилосани телеканалу "Rustavi 2".

Первый заместитель председателя комитета парламента по образованию и науке Георгий Амилахвари считает, что объявленная "Национальным движением" массовая голодовки походит на "детсадовские сказки".
Палатки для голодающих у офиса ЕНД установили активисты Нацдвижения - видео - Sputnik Грузия, 1920, 22.12.2021
Палатки для голодающих у офиса ЕНД установили активисты "Нацдвижения" - видео
00:44
"Наверное неудобно, когда приглашаешь несколько сотен человек на день рождения, а потом призываешь их начать голодовку. Тем более непонятно, почему палатки для голодающих нужно устанавливать на улице на холоде, а не в офисе партии, где тепло. Это уже походит на сказки детсадовского уровня и больше ничего", – сказал Амилахвари.
Экс-президент Грузии, заочно приговоренный в Грузии к шести годам по двум уголовным делам, находится в заключении и в данное время проходит курс реабилитации после 50-дневной голодовки в военном госпитале в Гори.
Еще три дела против Саакашвили находятся в судопроизводстве. Сегодня, 22 декабря, Тбилисский городской суд рассмотрит одно из них – о незаконном пересечении границы экс-президентом.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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