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Наркопреступность в Грузии – данные за 2021 год
Наркопреступность в Грузии – данные за 2021 год
Наркопреступления третий по распространенности вид преступления в Грузии после краж и семейного насилия 22.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-22T15:06+0400
2021-12-22T15:06+0400
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. По статистическим данным МВД Грузии, в 2021 году за торговлю наркотиками задержаны 136 человек.Наркопреступления – третий по распространенности вид преступления в Грузии после краж и семейного насилия.МВД Грузии в декабре изъяло 5 кг героина и 2 кг кокаина&gt;&gt;С начала года полиция изъяла 19 килограммов героина, 4 килограмма кокаина, 5 тысяч таблеток "суботекса", а также 3 килограмма альфа-ПВП, 26 килограмм "био" и других наркотических веществ.Как ранее сообщали в МВД Грузии, наркотики в страну поступают по трем каналам – восточное направление, по которому попадают тяжелые наркотики, типа героина, западное или европейское направление для клубных наркотиков и интернет-реализация.Законодательство Грузии предусматривает самое жесткое наказание за преступления, связанные с реализацией наркотиков. В этом случае преступникам грозит вплоть до высшей меры, существующая в Уголовном кодексе, – бессрочное заключение.Более лояльный подход в Грузии к потребителям наркотических веществ. За приобретение и хранение срок в разы меньше, чем за реализацию, а вот курение марихуаны в одиночестве у себя дома в Грузии не является преступлением – при обнаружении у человека дозы этого наркотика ему грозит лишь штраф.При этом в Грузии очень большой список препаратов, причисленных к наркотическим и психотропным веществам, реализация которых без рецепта считается преступлением. Этот список постоянно пополняется во избежание распространения т. н. "аптечной наркомании".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211201/massovaya-oblava-v-tbilisi-za-narkoprestupleniya-zaderzhany-12-chelovek-262510823.html
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новости, грузия, мвд грузии, наркопреступления в грузии, статистика

Наркопреступность в Грузии – данные за 2021 год

15:06 22.12.2021
© Ministry of Internal Affairs of GeorgiaСпецоперация в Гори и Хашури против "воров в законе"
Спецоперация в Гори и Хашури против воров в законе - Sputnik Грузия, 1920, 22.12.2021
© Ministry of Internal Affairs of Georgia
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Наркопреступления третий по распространенности вид преступления в Грузии после краж и семейного насилия
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. По статистическим данным МВД Грузии, в 2021 году за торговлю наркотиками задержаны 136 человек.
Наркопреступления – третий по распространенности вид преступления в Грузии после краж и семейного насилия.
МВД Грузии в декабре изъяло 5 кг героина и 2 кг кокаина>>
С начала года полиция изъяла 19 килограммов героина, 4 килограмма кокаина, 5 тысяч таблеток "суботекса", а также 3 килограмма альфа-ПВП, 26 килограмм "био" и других наркотических веществ.
Как ранее сообщали в МВД Грузии, наркотики в страну поступают по трем каналам – восточное направление, по которому попадают тяжелые наркотики, типа героина, западное или европейское направление для клубных наркотиков и интернет-реализация.
Законодательство Грузии предусматривает самое жесткое наказание за преступления, связанные с реализацией наркотиков. В этом случае преступникам грозит вплоть до высшей меры, существующая в Уголовном кодексе, – бессрочное заключение.
Арестованный в наручниках - Sputnik Грузия, 1920, 01.12.2021
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1 декабря, 14:33
Более лояльный подход в Грузии к потребителям наркотических веществ. За приобретение и хранение срок в разы меньше, чем за реализацию, а вот курение марихуаны в одиночестве у себя дома в Грузии не является преступлением – при обнаружении у человека дозы этого наркотика ему грозит лишь штраф.
При этом в Грузии очень большой список препаратов, причисленных к наркотическим и психотропным веществам, реализация которых без рецепта считается преступлением. Этот список постоянно пополняется во избежание распространения т. н. "аптечной наркомании".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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