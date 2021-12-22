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Новогодняя афиша: куда пойти с детьми в Тбилиси?

Новогодняя афиша: куда пойти с детьми в Тбилиси?

Новый год – для детей праздник особенный, полный чудес и исполнения желаний. Однако сделать праздник еще более радостным и веселым помогут мероприятия, которые... 22.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-22T18:01+0400

2021-12-22T18:01+0400

2021-12-22T18:01+0400

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Sputnik Грузия предлагает вам детскую новогоднюю программу в Тбилиси, где каждый сможет найти развлечение по вкусу. Подарите себе и малышам незабываемые волшебные эмоции!Развлекательные мероприятия"Новогодняя деревня" - 24 декабря - 14 января, сад "Деда эна", площадь Орбелиани;Новогодняя елка-квест "В поисках новогодних игрушек" - 26, 29 декабря, 3, 4 и 9 января, Liberty Kids;Мастер-класс по изготовлению пряничных домиков – Z-bébé Family Center, 25 декабря, 17:00Новогодняя елка – 2, 3 января, 12:00, Tbilisi Concert Hall;Новогодний концерт - 2 января, 14:00, парк Мтацминда;"Цирк на льду" (Россия) – 26, 28, 29 и 30 декабря, 13:00, 17:00, Тбилисский цирк;Мастер-класс "Лепка на Рождество" – 7 января, 12:00, Happy Kids Art Club;Новогодняя елка в развлекательном центре "Залико" - 29, 30 декабря, площадь 26 мая №1);Новогоднее представление - 29 декабря, 12:00, Творческий центр Art BOOM;ТеатрыГрибоедовский театр:"Волшебная сказка странствий" - 26, 27, 28 декабря, 2-5 января"Крылья для дюймовочки" - 29 декабря"Приключения Карлсона" - 30, 31 декабря"Буратино" - 6 января"Маугли" - 7 января"Снежная королева" - 8, 9 январяТЮЗ им. Н. Думбадзе"Мышки и сыр" - 26 декабря, 3, 4, 6 января"Красная шапочка" - 26 декабря, 5 января"Красная обувь и оловянный солдатик" – 26 декабря, 5, 7, 9, 14 января"Красавица и чудовище" - 2, 3, 6, 9 января"Блоха и муравей" - 3, 6, 8 января"Алладин" - 3, 4, 7, 8 январяТеатр им. С. Ахметели"Снежная королева" - 25, 29, 30 декабря, 2, 3, 4, 8, 9 января.С наступающим!Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, грузия, тбилиси, новый год: как встречать, куда пойти, уикенд по-тбилисски, туризм, обзоры, новый год, развлечения, новый год 2021