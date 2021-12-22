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Обиженные на ЕНД обещают начать контрголодовку
Обиженные на ЕНД обещают начать контрголодовку
Заявление от имени пострадавших при правлении Михаила Саакашвили сделал отец убитого Буты Робакидзе 22.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-22T17:24+0400
2021-12-22T17:35+0400
политика
новости
грузия
единое нацдвижение
голодовка
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Отец убитого полицией во время правления Михаила Саакашвили Буты Робакидзе Сосо Робакидзе заявил о готовности начать голодовку с требованием наказать представителей режима "Единого национального движения" и запретить эту партию.Во вторник на акции в защиту экс-президента Грузии Михаила Саакашвили лидер основанной им самой крупной сейчас оппозиционной партии ЕНД Ника Мелия заявил о начале массовой голодовки до освобождения своего лидера. По словам Мелия, 300 человек будут голодать до Нового года с требованием освободить третьего президента Грузии.Депутат: Саакашвили не будет освобожден из-за голодовки фанатиков&gt;&gt;Он сказал, что вместе с ним контрголодовку кроме него готовы начать еще несколько человек, также пострадавших от режима Саакашвили.Робакидзе также высказал крайнее неудовольствие инициативой президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая пытается примирить все политические силы между собой и добиться национального согласия."Кого вы с кем пытаетесь примирить? Если вы ничего у нас не спрашиваете, то значит, сами уже давно помирились с ними", - сказал Робакидзе.По его словам, те семьи, которые пострадали при режиме "Единого национального движения", не будут мириться с представителями прошлой власти, так как считают их "криминалами".Бута (Амиран) Робакидзе был убит полицейскими на улице в ноябре 2004 года, то есть в первый год нахождения у власти команды Михаила Саакашвили. Убийство 19-летнего юноши получило широкий резонанс, оппозиция причислила это дело к числу фальсифицированных. После прихода к власти в Грузии коалиции "Грузинская мечта" (2012 год), Главная прокуратура начала расследование дела заново и доказала, что полиция превысила полномочия, застрелив молодого человека, а затем представила дело так, что якобы тот был вооружен.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211222/storonniki-saakashvili-v-tbilisi-obyavili-massovuyu-golodovku-za-desyat-dney-do-novogo-goda-263047903.html
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политика, новости, грузия, единое нацдвижение, голодовка

Обиженные на ЕНД обещают начать контрголодовку

17:24 22.12.2021 (обновлено: 17:35 22.12.2021)
© Sputnik / Shota NozadzeСосо Робакидзе на акции протеста у парламента Грузии в связи с утверждением бессрочно кандидатов в судьи Верховного суда
Сосо Робакидзе на акции протеста у парламента Грузии в связи с утверждением бессрочно кандидатов в судьи Верховного суда - Sputnik Грузия, 1920, 22.12.2021
© Sputnik / Shota Nozadze
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Заявление от имени пострадавших при правлении Михаила Саакашвили сделал отец убитого Буты Робакидзе
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Отец убитого полицией во время правления Михаила Саакашвили Буты Робакидзе Сосо Робакидзе заявил о готовности начать голодовку с требованием наказать представителей режима "Единого национального движения" и запретить эту партию.
Во вторник на акции в защиту экс-президента Грузии Михаила Саакашвили лидер основанной им самой крупной сейчас оппозиционной партии ЕНД Ника Мелия заявил о начале массовой голодовки до освобождения своего лидера. По словам Мелия, 300 человек будут голодать до Нового года с требованием освободить третьего президента Грузии.
Депутат: Саакашвили не будет освобожден из-за голодовки фанатиков>>
"Мы, пострадавшие от "Единого национального движения" и режима Михаила Саакашвили, начнем голодовку. Нам все равно нечего терять. Мы покажем им, как надо голодать и как должен выглядеть человек на грани смерти", - заявил Сосо Робакидзе.
Он сказал, что вместе с ним контрголодовку кроме него готовы начать еще несколько человек, также пострадавших от режима Саакашвили.
Робакидзе также высказал крайнее неудовольствие инициативой президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая пытается примирить все политические силы между собой и добиться национального согласия.
"Кого вы с кем пытаетесь примирить? Если вы ничего у нас не спрашиваете, то значит, сами уже давно помирились с ними", - сказал Робакидзе.
Представители ЕНД ставят палатки для голодающих у офиса Единого нацдвижения 21 декабря 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 22.12.2021
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01:08
По его словам, те семьи, которые пострадали при режиме "Единого национального движения", не будут мириться с представителями прошлой власти, так как считают их "криминалами".
Бута (Амиран) Робакидзе был убит полицейскими на улице в ноябре 2004 года, то есть в первый год нахождения у власти команды Михаила Саакашвили. Убийство 19-летнего юноши получило широкий резонанс, оппозиция причислила это дело к числу фальсифицированных. После прихода к власти в Грузии коалиции "Грузинская мечта" (2012 год), Главная прокуратура начала расследование дела заново и доказала, что полиция превысила полномочия, застрелив молодого человека, а затем представила дело так, что якобы тот был вооружен.
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