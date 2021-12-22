https://sputnik-georgia.ru/20211222/obizhennye-na-edn-obeschayut-nachat-kontr--golodovku-263068121.html

Обиженные на ЕНД обещают начать контрголодовку

Обиженные на ЕНД обещают начать контрголодовку

Заявление от имени пострадавших при правлении Михаила Саакашвили сделал отец убитого Буты Робакидзе 22.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-22T17:24+0400

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Отец убитого полицией во время правления Михаила Саакашвили Буты Робакидзе Сосо Робакидзе заявил о готовности начать голодовку с требованием наказать представителей режима "Единого национального движения" и запретить эту партию.Во вторник на акции в защиту экс-президента Грузии Михаила Саакашвили лидер основанной им самой крупной сейчас оппозиционной партии ЕНД Ника Мелия заявил о начале массовой голодовки до освобождения своего лидера. По словам Мелия, 300 человек будут голодать до Нового года с требованием освободить третьего президента Грузии.Депутат: Саакашвили не будет освобожден из-за голодовки фанатиков>>Он сказал, что вместе с ним контрголодовку кроме него готовы начать еще несколько человек, также пострадавших от режима Саакашвили.Робакидзе также высказал крайнее неудовольствие инициативой президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая пытается примирить все политические силы между собой и добиться национального согласия."Кого вы с кем пытаетесь примирить? Если вы ничего у нас не спрашиваете, то значит, сами уже давно помирились с ними", - сказал Робакидзе.По его словам, те семьи, которые пострадали при режиме "Единого национального движения", не будут мириться с представителями прошлой власти, так как считают их "криминалами".Бута (Амиран) Робакидзе был убит полицейскими на улице в ноябре 2004 года, то есть в первый год нахождения у власти команды Михаила Саакашвили. Убийство 19-летнего юноши получило широкий резонанс, оппозиция причислила это дело к числу фальсифицированных. После прихода к власти в Грузии коалиции "Грузинская мечта" (2012 год), Главная прокуратура начала расследование дела заново и доказала, что полиция превысила полномочия, застрелив молодого человека, а затем представила дело так, что якобы тот был вооружен.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211222/storonniki-saakashvili-v-tbilisi-obyavili-massovuyu-golodovku-za-desyat-dney-do-novogo-goda-263047903.html

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политика, новости, грузия, единое нацдвижение, голодовка