https://sputnik-georgia.ru/20211222/pravitelstvo-gruzii-esche-god-smozhet-vvodit-ogranicheniya-iz-za-koronavirusa-263073750.html

Правительство Грузии еще год сможет вводить ограничения из-за коронавируса

Правительство Грузии еще год сможет вводить ограничения из-за коронавируса

За поправки в закон "Об общественном здравоохранении" проголосовали 77 депутатов 22.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-22T18:30+0400

2021-12-22T18:30+0400

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Парламент Грузии утвердил поправки в закон "Об общественном здравоохранении", согласно которым правительство сможет единолично вводить ограничения из-за коронавируса до 1 января 2023 года.Поправки в третьем окончательном чтении были утверждены 77 голосами против четырех. Против поправок выступили оппозиционные депутаты, по мнению которых меры, принимаемые правительством, неэффективны, о чем говорит высокая смертность от коронавируса, несмотря на все принятые ограничения.Ночным клубам в Грузии пока не разрешали возобновлять работу>>Законодательная норма, предоставляющая правительству право вводить ограничения во время пандемии, была принята 22 мая 2020 года, из-за того что 15 июля истекал срок действия чрезвычайного положения. Чтобы не вводить режим ЧП, срок действия поправок закон "Об общественном здравоохранении" продлевался дважды.На основании поправок правительство Грузии утвердило постановление "Об изоляции и карантине", которое до сегодняшнего дня регулирует все вопросы, связанные с борьбой с коронавирусом, в том числе введение ковид-паспортов и правила въезда в страну.На сегодняшний день в Грузии действуют следующие ограничения:- Обязательно ношении масок как в закрытых общественных помещениях, в общественном транспорте и такси, так и на улице;- Иностранцев впускают в Грузию лишь со справкой о вакцинации или с отрицательным результатом ПЦР-теста.- В случае выявления факта заражения в школе, класс или вся школа переходят на онлайн-обучение;- Все сотрудники образовательных учреждений, тюрем, госучреждений, врачи проходят периодическое тестирование на коронавирус;- Для входа в рестораны, музеи, театры, кинотеатры и детские центры, спа-центры, фитнес-залы и бассейны лицам от 18 лет нужен ковид-паспорт (QR-код);- Запрещено устройство детских лагерей;- Запрещена работа ночных клубов;- Запрещены социальные мероприятия, в которых принимают участие более 10 человек;- На входе в общественные места проверяют температуру.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, парламент грузии, ковид-паспорт