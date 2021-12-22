https://sputnik-georgia.ru/20211222/prezident-ultimatumy-i-golodovka-ne-snimut-napryazhennosti-v-gruzii-263076164.html

Президент: ультиматумы и голодовка не снимут напряженности в Грузии

Президент: ультиматумы и голодовка не снимут напряженности в Грузии

Саломе Зурабишвили прокомментировала политическую обстановку в Грузии 22.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-22T19:47+0400

2021-12-22T19:47+0400

2021-12-22T19:47+0400

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ираклий кобахидзе

ника мелия

голодовка

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая уже неделю проводит встречи с представителями разных политических сил для преодоления поляризации в стране, осудила категоричность лидеров конфликтующих партий.Саакашвили настаивал на массовой голодовке? Ответ соратников экс-президента Грузии>>Накануне председатель крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия анонсировал массовую голодовку с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. К голодовке, по словам оппозиционеров, уже присоединились более 100 человек.Ранее ультиматум выдвинул председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе."Если будут оценены все события, в том числе преступления "Нацдвижения", и за этим последует признание, что совершившей такие преступления партии нет места в демократической политической среде, мы сможем говорить и о примирении, и обо всем", - сказал Кобахидзе.Депутат: Саакашвили не будет освобожден из-за голодовки фанатиков>>Президент Грузии заявила, что берет на себя инициативу для искоренения поляризации в грузинском обществе 10 декабря. Уже 15 декабря она пригласила на свой новогодний прием представителей политических сил и озвучила свое видение общенационального примирения, а позже начала проводить встречи в индивидуальном порядке.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, единое нацдвижение, грузинская мечта, ираклий кобахидзе, ника мелия, голодовка, саломе зурабишвили