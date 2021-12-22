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https://sputnik-georgia.ru/20211222/byl-li-ultimatum-ot-saakashvili-otvet-soratnikov-eks-prezidenta-gruzii-263061538.html
Саакашвили настаивал на массовой голодовке? Ответ соратников экс-президента Грузии
Саакашвили настаивал на массовой голодовке? Ответ соратников экс-президента Грузии
Соратник экс-президента Грузии Гия Барамидзе утверждает, что Саакашвили никого не призывал к голодовке 22.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-22T14:19+0400
2021-12-22T15:10+0400
политика
новости
грузия
голодовка
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не ставил никакого ультиматума своим соратникам по поводу голодовки, заявил член главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгий Барамидзе журналистам.Накануне председатель "Единого национального движения" Ника Мелия заявил, что оппозиционеры начинают бессрочную массовую голодовку и не прекратят ее, пока экс-президент не будет освобожден. Незадолго до этого ряд грузинских СМИ сообщил, что начать массовую голодовку потребовал от созданной им партии сам Саакашвили, пригрозив прекратить финансирование.Депутат: Саакашвили не будет освобожден из-за голодовки фанатиков&gt;&gt;По его словам, голодовка является радикальной и крайней, но в то же время мирной и ненасильственной формой протеста."Создавшуюся в стране ситуацию, которая крайне тяжелая, необходимо решить, и это требует огромной ответственности от каждого участника политического процесса. Именно поэтому мы сделали все, чтобы протест был жестким и в то же время мирным", – подчеркнул Барамидзе.У офиса главной оппозиционной партии "Единое национальное движения" уже установлены палатки для голодающих. В одиннадцати палатках размещены более ста протестующих.Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который по двум уголовным делам заочно приговорен к шести годам заключения, в данное время проходит курс реабилитации после 50-дневной голодовки в горийском военном госпитале. Соратники пытаются его освободить, проводя перманентные акции.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211222/storonniki-saakashvili-v-tbilisi-obyavili-massovuyu-golodovku-za-desyat-dney-do-novogo-goda-263047903.html
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политика, новости, грузия, голодовка, возвращение и арест саакашвили

Саакашвили настаивал на массовой голодовке? Ответ соратников экс-президента Грузии

14:19 22.12.2021 (обновлено: 15:10 22.12.2021)
© photo: Sputnik / Alex ShlamovГеоргий Барамидзе участвует в голодовке в офисе "Единого Нацдвижения"
Георгий Барамидзе участвует в голодовке в офисе Единого Нацдвижения - Sputnik Грузия, 1920, 22.12.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
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Соратник экс-президента Грузии Гия Барамидзе утверждает, что Саакашвили никого не призывал к голодовке
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не ставил никакого ультиматума своим соратникам по поводу голодовки, заявил член главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгий Барамидзе журналистам.
Накануне председатель "Единого национального движения" Ника Мелия заявил, что оппозиционеры начинают бессрочную массовую голодовку и не прекратят ее, пока экс-президент не будет освобожден. Незадолго до этого ряд грузинских СМИ сообщил, что начать массовую голодовку потребовал от созданной им партии сам Саакашвили, пригрозив прекратить финансирование.
Депутат: Саакашвили не будет освобожден из-за голодовки фанатиков>>

"Михаил Саакашвили умирал, но и тогда не ставил ультиматумы. Зачем ему ставить ультиматум сейчас? Нельзя чтобы телевидение так бессовестно, без всяких доказательств утверждало, что Саакашвили поставил какой-то ультиматум своей команде и пригрозил", – заявил Барамидзе.

По его словам, голодовка является радикальной и крайней, но в то же время мирной и ненасильственной формой протеста.
"Создавшуюся в стране ситуацию, которая крайне тяжелая, необходимо решить, и это требует огромной ответственности от каждого участника политического процесса. Именно поэтому мы сделали все, чтобы протест был жестким и в то же время мирным", – подчеркнул Барамидзе.
Представители ЕНД ставят палатки для голодающих у офиса Единого нацдвижения 21 декабря 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 22.12.2021
Сторонники Саакашвили в Тбилиси объявили массовую голодовку за десять дней до Нового года
01:08
У офиса главной оппозиционной партии "Единое национальное движения" уже установлены палатки для голодающих. В одиннадцати палатках размещены более ста протестующих.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который по двум уголовным делам заочно приговорен к шести годам заключения, в данное время проходит курс реабилитации после 50-дневной голодовки в горийском военном госпитале. Соратники пытаются его освободить, проводя перманентные акции.

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