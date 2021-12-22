https://sputnik-georgia.ru/20211222/v-gruzii-uzhestochayutsya-pravila-raboty-igornogo-biznesa---popravki-prinyaty-263067448.html

В Грузии ужесточаются правила работы игорного бизнеса - поправки приняты

В Грузии ужесточаются правила работы игорного бизнеса - поправки приняты

Премьер-министр поблагодарил парламент Грузии за принятие поправок об игорном бизнесе 22.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-22T16:51+0400

2021-12-22T16:51+0400

2021-12-22T17:13+0400

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ираклий гарибашвили

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игорный бизнес в грузии

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Депутаты парламента Грузии в третьем чтении приняли инициированные премьер-министром страны Ираклием Гарибашвили поправки о запрете рекламы азартных игр и увеличении налогов для игорного бизнеса.С 1 января 2022 года облагаемая налогом база сектора вырастет на 65-70%. Вскоре объектом налогообложения станет системное электронное устройство любых игр. Подоходным налогом и налогом на прибыль будет облагаться разница между ставкой и итоговым выигрышем. Налоговая ставка подоходного налога и налога на прибыль составит по 10% и будет ежемесячной.Игорный бизнес вряд ли сможет финансировать грузинский спорт в дальнейшем>>Кроме того, подоходным налогом в размере 2% будет облагаться сумма, выносимая лицом со счета после участия в азартной или прибыльной игре.С 1 марта участвовать в азартных играх больше не смогут граждане младше 25 лет (пока что минимальный возраст - 21 лет), госслужащие, граждане со статусом социально незащищенного лица, которые получают помощь от государства, граждане, которые обратятся в службу доходов министерства финансов за применением механизма самоограничения, а также те, кто попадет в т.н. "черный список" на основе решения суда или требования членов семьи. В результате после вступления поправок в силу, доступа к азартным играм не будет почти у 1 миллиона совершеннолетних граждан Грузии. Кроме того, с 1 марта будут ужесточены механизмы контроля. Будет запрещена телевизионная и внешняя реклама игорного бизнеса, а также размещение рекламы на грузинских сайтах. Реклама будет разрешена лишь на месте проведения спортивных мероприятий по условиям спонсорского контракта и в аэропортах.Парламент утвердил пакет из восьми законопроектов на внеочередной сессии. Теперь дело за президентом, которой предстоит подписать поправки. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211214/strasti-vokrug-zakonoproekta-ob-azartnykh-igrakh-nakalyayutsya---dve-storony-odnoy-medali-262859080.html

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