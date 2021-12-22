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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20211222/vy-udivites-madonna-gotovitsya-k-feericheskomu-vozvrascheniyu-na-stsenu-263064438.html
Вы удивитесь! Мадонна готовится к феерическому возвращению на сцену
Вы удивитесь! Мадонна готовится к феерическому возвращению на сцену
В новом году поп-дива подарит множество сюрпризов для поклонников - и это станет новой главой в ее карьере
2021-12-22T16:23+0400
2021-12-22T16:23+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
мадонна
шоу-бизнес
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Американская певица Мадонна готовит новогодний сюрприз для фанатов: звезда вернется на сцену после небольшого перерыва в карьере. Недавно Мадонна опубликовала новый пост в Инстаграм, где показала интригующий кадр со студии звукозаписи. Певица пообещала фанатам, что в 2022 году их будет ожидать множество музыкальных сюрпризов. Звезда готовится к феерическому возвращению на сцену и уже работает над новым музыкальным материалом. Так, Мадонна записывает новые песни с рэпером Суэй Ли и сотрудничает с именитыми продюсерами. Артистка обещает неожиданное звучание и яркие релизы. "Так здорово снова вернуться в студию", - подписала новый кадр поп-дива. Напомним, что с последним альбомом певица гастролировала с 2019-го года и на концертах представала в образе своего альтер-эго Мадам Икс. Также звезда призналась, что повредила бедро и колено, из-за чего была вынуждена отменить выступления. После этого коррективы в гастрольный тур внесла пандемия коронавируса. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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мадонна, шоу-бизнес, зарубежные звезды

Вы удивитесь! Мадонна готовится к феерическому возвращению на сцену

16:23 22.12.2021
© photo: Sputnik / Alexey DanichevКонцерт Мадонны в Петербурге
Концерт Мадонны в Петербурге - Sputnik Грузия, 1920, 22.12.2021
© photo: Sputnik / Alexey Danichev
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В новом году поп-дива подарит множество сюрпризов для поклонников - и это станет новой главой в ее карьере
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Американская певица Мадонна готовит новогодний сюрприз для фанатов: звезда вернется на сцену после небольшого перерыва в карьере.
Недавно Мадонна опубликовала новый пост в Инстаграм, где показала интригующий кадр со студии звукозаписи. Певица пообещала фанатам, что в 2022 году их будет ожидать множество музыкальных сюрпризов.
Звезда готовится к феерическому возвращению на сцену и уже работает над новым музыкальным материалом. Так, Мадонна записывает новые песни с рэпером Суэй Ли и сотрудничает с именитыми продюсерами. Артистка обещает неожиданное звучание и яркие релизы.
"Так здорово снова вернуться в студию", - подписала новый кадр поп-дива.
Напомним, что с последним альбомом певица гастролировала с 2019-го года и на концертах представала в образе своего альтер-эго Мадам Икс. Также звезда призналась, что повредила бедро и колено, из-за чего была вынуждена отменить выступления. После этого коррективы в гастрольный тур внесла пандемия коронавируса.
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