https://sputnik-georgia.ru/20211222/vy-udivites-madonna-gotovitsya-k-feericheskomu-vozvrascheniyu-na-stsenu-263064438.html

Вы удивитесь! Мадонна готовится к феерическому возвращению на сцену

Вы удивитесь! Мадонна готовится к феерическому возвращению на сцену

В новом году поп-дива подарит множество сюрпризов для поклонников - и это станет новой главой в ее карьере

2021-12-22T16:23+0400

2021-12-22T16:23+0400

2021-12-22T16:23+0400

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Американская певица Мадонна готовит новогодний сюрприз для фанатов: звезда вернется на сцену после небольшого перерыва в карьере. Недавно Мадонна опубликовала новый пост в Инстаграм, где показала интригующий кадр со студии звукозаписи. Певица пообещала фанатам, что в 2022 году их будет ожидать множество музыкальных сюрпризов. Звезда готовится к феерическому возвращению на сцену и уже работает над новым музыкальным материалом. Так, Мадонна записывает новые песни с рэпером Суэй Ли и сотрудничает с именитыми продюсерами. Артистка обещает неожиданное звучание и яркие релизы. "Так здорово снова вернуться в студию", - подписала новый кадр поп-дива. Напомним, что с последним альбомом певица гастролировала с 2019-го года и на концертах представала в образе своего альтер-эго Мадам Икс. Также звезда призналась, что повредила бедро и колено, из-за чего была вынуждена отменить выступления. После этого коррективы в гастрольный тур внесла пандемия коронавируса. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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