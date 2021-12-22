https://sputnik-georgia.ru/20211222/zhena-obvinyaemogo-v-iznasilovaniyakh-krisa-nota-snyala-koltso-i-brosila-aktera-263055893.html

Жена обвиняемого в изнасилованиях Криса Нота сняла кольцо и бросила актера

Жена обвиняемого в изнасилованиях Криса Нота сняла кольцо и бросила актера

Тара Уилсон не смогла простить мужа: возлюбленная звезды "Секса в большом городе" собрала вещи и забрала детей

2021-12-22T13:13+0400

2021-12-22T13:13+0400

2021-12-22T14:13+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

шоу-бизнес

сериал "секс в большом городе"

зарубежные звезды

крис нот

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/16/263061514_0:141:2048:1294_1920x0_80_0_0_f61a6845b1642a0cc5079d24f1c28648.jpg

ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Жена звезды сериала "Секс в большом городе" Криса Нота сняла обручальное кольцо и покинула супружеский дом – Тара Уилсон не простила актера, обвиняемого в изнасилованиях. Недавно исполнитель роли мистера Бига – 67-летний Крис Нот оказался в центре скандала. Актера обвинили в изнасиловании трех женщин. Все это нанесло удар не только по репутации звезды, но и по его семье. Жена актера отменила Рождество, собрала свои вещи и съехала из дома вместе с двумя детьми. Несколько дней спустя уличные фотографы подловили Уилсон на улице. На фото издания Daily Mail жена обвиняемого Нота предстала без обручального кольца. По словам очевидцев, Тара выглядела очень подавленной и расстроенной, когда усаживала маленького сына в машину. "Она расстроена. Их брак просто на волоске и все, о чем она думает – как защитить детей. Сейчас это ее приоритетная задача", – сообщил источник из окружения звездной пары. До этого актрисы сериала "Секс в большом городе" высказались о ситуации и выразили соболезнования пострадавшим женщинам, поблагодарив их за честность и открытость. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

шоу-бизнес, сериал "секс в большом городе", зарубежные звезды, крис нот