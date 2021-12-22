https://sputnik-georgia.ru/20211222/zhena-obvinyaemogo-v-iznasilovaniyakh-krisa-nota-snyala-koltso-i-brosila-aktera-263055893.html
Жена обвиняемого в изнасилованиях Криса Нота сняла кольцо и бросила актера
Жена обвиняемого в изнасилованиях Криса Нота сняла кольцо и бросила актера
Тара Уилсон не смогла простить мужа: возлюбленная звезды "Секса в большом городе" собрала вещи и забрала детей
2021-12-22T13:13+0400
2021-12-22T13:13+0400
2021-12-22T14:13+0400
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Жена звезды сериала "Секс в большом городе" Криса Нота сняла обручальное кольцо и покинула супружеский дом – Тара Уилсон не простила актера, обвиняемого в изнасилованиях. Недавно исполнитель роли мистера Бига – 67-летний Крис Нот оказался в центре скандала. Актера обвинили в изнасиловании трех женщин. Все это нанесло удар не только по репутации звезды, но и по его семье. Жена актера отменила Рождество, собрала свои вещи и съехала из дома вместе с двумя детьми. Несколько дней спустя уличные фотографы подловили Уилсон на улице. На фото издания Daily Mail жена обвиняемого Нота предстала без обручального кольца. По словам очевидцев, Тара выглядела очень подавленной и расстроенной, когда усаживала маленького сына в машину. "Она расстроена. Их брак просто на волоске и все, о чем она думает – как защитить детей. Сейчас это ее приоритетная задача", – сообщил источник из окружения звездной пары. До этого актрисы сериала "Секс в большом городе" высказались о ситуации и выразили соболезнования пострадавшим женщинам, поблагодарив их за честность и открытость. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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шоу-бизнес, сериал "секс в большом городе", зарубежные звезды, крис нот
Жена обвиняемого в изнасилованиях Криса Нота сняла кольцо и бросила актера
13:13 22.12.2021 (обновлено: 14:13 22.12.2021)
Тара Уилсон не смогла простить мужа – возлюбленная звезды "Секса в большом городе" собрала вещи и забрала детей
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Жена звезды сериала "Секс в большом городе" Криса Нота сняла обручальное кольцо и покинула супружеский дом – Тара Уилсон не простила актера, обвиняемого в изнасилованиях.
Недавно исполнитель роли мистера Бига – 67-летний Крис Нот оказался в центре скандала. Актера обвинили в изнасиловании трех женщин. Все это нанесло удар не только по репутации звезды, но и по его семье. Жена актера отменила Рождество, собрала свои вещи и съехала из дома вместе с двумя детьми.
Несколько дней спустя уличные фотографы подловили Уилсон на улице. На фото издания Daily Mail жена обвиняемого Нота предстала без обручального кольца. По словам очевидцев, Тара выглядела очень подавленной и расстроенной, когда усаживала маленького сына в машину.
"Она расстроена. Их брак просто на волоске и все, о чем она думает – как защитить детей. Сейчас это ее приоритетная задача", – сообщил источник из окружения звездной пары.
До этого актрисы сериала "Секс в большом городе" высказались о ситуации и выразили соболезнования пострадавшим женщинам, поблагодарив их за честность и открытость.
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