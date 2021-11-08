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Приятеля Моргенштерна обвинили в изнасиловании
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПремия "Человек года – 2020" по версии журнала GQ
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Ширяев в феврале 2021 года вышел из колонии, где отбывал срок за наркотики. В марте у Yung Trappa вышел совместный клип с Моргенштерном
ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Приятель популярного российского рэпера Моргенштерна – также рэпер Yung Trappa (настоящее имя Владислав Ширяев) обвиняется в изнасиловании.
Артиста обвиняют в совершении преступлений, обозначенных в двух статьях Уголовного кодекса – "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера".
Задержали молодого человека 2 ноября после того, как на него пожаловалась 18-летняя девушка. Она утверждает, что Ширяев принудил ее к сексу. Также оказалось, что пострадавшая не одна – на изнасилование пожаловалась еще одна девушка.
Сам рэпер утверждает, что к интимной связи никого не принуждал, все прошло по обоюдному согласию. Друзья музыканта также его защищают, утверждая, что таким образом одна из девушек мстит артисту.
Стоит отметить, что Владислав Ширяев в феврале 2021 года вышел из колонии, где отбывал срок за наркотики. В марте у Yung Trappa вышел совместный клип с Моргенштерном.
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