https://sputnik-georgia.ru/20211108/priyatelya-morgenshterna-obvinili-v-iznasilovanii--261817750.html

Приятеля Моргенштерна обвинили в изнасиловании

Приятеля Моргенштерна обвинили в изнасиловании

Ширяев в феврале 2021 года вышел из колонии, где отбывал срок за наркотики. В марте у Yung Trappa вышел совместный клип с Моргенштерном 08.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-08T07:13+0400

2021-11-08T07:13+0400

2021-11-08T07:13+0400

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ТБИЛИСИ, 8 ноя — Sputnik. Приятель популярного российского рэпера Моргенштерна – также рэпер Yung Trappa (настоящее имя Владислав Ширяев) обвиняется в изнасиловании. Артиста обвиняют в совершении преступлений, обозначенных в двух статьях Уголовного кодекса – "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера". Сам рэпер утверждает, что к интимной связи никого не принуждал, все прошло по обоюдному согласию. Друзья музыканта также его защищают, утверждая, что таким образом одна из девушек мстит артисту. Стоит отметить, что Владислав Ширяев в феврале 2021 года вышел из колонии, где отбывал срок за наркотики. В марте у Yung Trappa вышел совместный клип с Моргенштерном.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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