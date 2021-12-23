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Каладзе вызван "на ковер" за повышение цен на транспорт в Тбилиси
Каладзе вызван "на ковер" за повышение цен на транспорт в Тбилиси
Мэру столицы предлагают обосновать все плюсы и минусы абонементной системы и убедить депутатов сакребуло в необходимости принятия такого решения 23.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-23T15:49+0400
2021-12-23T15:49+0400
2021-12-23T16:06+0400
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транспорт
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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Оппозиционная фракция "Тбилиси для Грузии" вызывает мэра Тбилиси Каху Каладзе на заседание сакребуло (городского совещательного органа) по поводу предстоящего повышения цен на общественный транспорт, заявил член фракции Георгий Шарашидзе журналистам.Накануне Каладзе объявил, что с февраля 2022 года в столице будет введена абонементная система. При этом одноразовый проезд будет стоить не 0,5 лари, а 1 лари, но останется в силе система бесплатных поездок в течение 90 минут.Одноразовый проезд в метро и автобусах Тбилиси подорожает вдвое>>"Повышение цен на транспорт ляжет тяжким грузом на наших граждан на фоне пандемии... Это окажется грузом для населения и в условиях растущей инфляции, когда нашим гражданам фактически каждый день приходится бороться за свое существование", – сказал Шарашидзе.По его словам, Каладзе должен явиться на ближайшее заседание сакребуло и объяснить, увеличиваются или нет на самом деле тарифы на транспорт.Депутаты от партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария призывают мэрию приостановить задействование абонементной системы, пока все вопросы по этому поводу не будут сняты."Мы не имеем ничего против транспортной реформы и, конкретно, абонементной системы, но мы против увеличения тарифов для тех, кто пользуется общественным транспортом один или два раза в день", – сказала Шарашидзе.Не только партия Гахария негативно восприняла новую инициативу мэрии столицы. Акцию протеста уже провела партия "Для народа", а в субботу к ней готовится ряд общественных организаций и Лейбористская партия Грузии.С февраля жителям Тбилиси предлагают обзавестись абонементами на проезд в общественном транспорте. Однодневная безлимитная карта обойдется в 3 лари, безлимитный абонемент на неделю – 20 лари, на месяц – 40 лари, на три месяца – 100 лари, на шесть месяцев –150 лари, на год – 250 лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Каладзе вызван "на ковер" за повышение цен на транспорт в Тбилиси
15:49 23.12.2021 (обновлено: 16:06 23.12.2021)
Мэру столицы предлагают обосновать все плюсы и минусы абонементной системы и убедить депутатов сакребуло в необходимости принятия такого решения
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Оппозиционная фракция "Тбилиси для Грузии" вызывает мэра Тбилиси Каху Каладзе на заседание сакребуло (городского совещательного органа) по поводу предстоящего повышения цен на общественный транспорт, заявил член фракции Георгий Шарашидзе журналистам.
Накануне Каладзе объявил, что с февраля 2022 года в столице будет введена абонементная система. При этом одноразовый проезд будет стоить не 0,5 лари, а 1 лари, но останется в силе система бесплатных поездок в течение 90 минут.
"Повышение цен на транспорт ляжет тяжким грузом на наших граждан на фоне пандемии... Это окажется грузом для населения и в условиях растущей инфляции, когда нашим гражданам фактически каждый день приходится бороться за свое существование", – сказал Шарашидзе.
По его словам, Каладзе должен явиться на ближайшее заседание сакребуло и объяснить, увеличиваются или нет на самом деле тарифы на транспорт.
Депутаты от партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария призывают мэрию приостановить задействование абонементной системы, пока все вопросы по этому поводу не будут сняты.
"Мы не имеем ничего против транспортной реформы и, конкретно, абонементной системы, но мы против увеличения тарифов для тех, кто пользуется общественным транспортом один или два раза в день", – сказала Шарашидзе.
Не только партия Гахария негативно восприняла новую инициативу мэрии столицы. Акцию протеста уже провела партия "Для народа", а в субботу к ней готовится ряд общественных организаций и Лейбористская партия Грузии.
С февраля жителям Тбилиси предлагают обзавестись абонементами на проезд в общественном транспорте. Однодневная безлимитная карта обойдется в 3 лари, безлимитный абонемент на неделю – 20 лари, на месяц – 40 лари, на три месяца – 100 лари, на шесть месяцев –150 лари, на год – 250 лари.
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