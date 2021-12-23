https://sputnik-georgia.ru/20211223/keyt-uinslet-vpala-v-isteriku-uvidev-di-kaprio-vpervye-za-tri-goda-263091034.html

Кейт Уинслет впала в истерику, увидев Ди Каприо впервые за три года

Кейт Уинслет впала в истерику, увидев Ди Каприо впервые за три года

Звезда "Титаника" дала новое, откровенное интервью и рассказала о своих эмоциях при виде коллеги по цеху

2021-12-23T12:29+0400

2021-12-23T12:29+0400

2021-12-23T12:29+0400

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Американская актриса Кейт Уинслет не смогла сдержать эмоций при виде коллеги Леонардо Ди Каприо – первая встреча звезд за долгих три года закончилась истерикой. Кейт и Лео – самая известная кинопара. После выхода фильма "Титаник" миллионы фанатов по всему миру искренне верили в то, что любовная химия между актерами была не только на съемках, но на самом деле звезды стали лучшими друзьями. Уинслет и Ди Каприо не виделись из-за пандемии коронавируса и локдауна, вот почему их первая встреча спустя три года обернулась эмоциональным срывом для актрисы. Об этом она рассказала в новом интервью The Guardian. "Я просто не могла перестать рыдать. Я ведь знаю его большую часть жизни. Но из-за пандемии я не могла прилететь в Нью-Йорк, а у него не было возможностей приехать в Лондон, чтобы просто выпить по чашке кофе и наверстать упущенное время", – пожаловалась звезда. Также Уинслет признала, что во время карантина больше всего скучала по Лео, а также подчеркнула, что это связь на всю жизнь.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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леонардо ди каприо, шоу-бизнес, зарубежные звезды