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Кейт Уинслет впала в истерику, увидев Ди Каприо впервые за три года
Кейт Уинслет впала в истерику, увидев Ди Каприо впервые за три года
Звезда "Титаника" дала новое, откровенное интервью и рассказала о своих эмоциях при виде коллеги по цеху
2021-12-23T12:29+0400
2021-12-23T12:29+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
леонардо ди каприо
шоу-бизнес
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Американская актриса Кейт Уинслет не смогла сдержать эмоций при виде коллеги Леонардо Ди Каприо – первая встреча звезд за долгих три года закончилась истерикой. Кейт и Лео – самая известная кинопара. После выхода фильма "Титаник" миллионы фанатов по всему миру искренне верили в то, что любовная химия между актерами была не только на съемках, но на самом деле звезды стали лучшими друзьями. Уинслет и Ди Каприо не виделись из-за пандемии коронавируса и локдауна, вот почему их первая встреча спустя три года обернулась эмоциональным срывом для актрисы. Об этом она рассказала в новом интервью The Guardian. "Я просто не могла перестать рыдать. Я ведь знаю его большую часть жизни. Но из-за пандемии я не могла прилететь в Нью-Йорк, а у него не было возможностей приехать в Лондон, чтобы просто выпить по чашке кофе и наверстать упущенное время", – пожаловалась звезда. Также Уинслет признала, что во время карантина больше всего скучала по Лео, а также подчеркнула, что это связь на всю жизнь.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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леонардо ди каприо, шоу-бизнес, зарубежные звезды

Кейт Уинслет впала в истерику, увидев Ди Каприо впервые за три года

12:29 23.12.2021
© AP Photo / Matt SaylesАктриса Кейт Уинслет и актер Леонардо Ди Каприо
Актриса Кейт Уинслет и актер Леонардо Ди Каприо - Sputnik Грузия, 1920, 23.12.2021
© AP Photo / Matt Sayles
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Звезда "Титаника" дала новое, откровенное интервью и рассказала о своих эмоциях при виде коллеги по цеху
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Американская актриса Кейт Уинслет не смогла сдержать эмоций при виде коллеги Леонардо Ди Каприо – первая встреча звезд за долгих три года закончилась истерикой.
Кейт и Лео – самая известная кинопара. После выхода фильма "Титаник" миллионы фанатов по всему миру искренне верили в то, что любовная химия между актерами была не только на съемках, но на самом деле звезды стали лучшими друзьями.
© photo : 20th Century Fox Film Corporation (1997)Кейт Уинслет в фильме "Титаник"
Кейт Уинслет в фильме Титаник - Sputnik Грузия, 1920, 23.12.2021
Кейт Уинслет в фильме "Титаник"
© photo : 20th Century Fox Film Corporation (1997)
Уинслет и Ди Каприо не виделись из-за пандемии коронавируса и локдауна, вот почему их первая встреча спустя три года обернулась эмоциональным срывом для актрисы. Об этом она рассказала в новом интервью The Guardian.
"Я просто не могла перестать рыдать. Я ведь знаю его большую часть жизни. Но из-за пандемии я не могла прилететь в Нью-Йорк, а у него не было возможностей приехать в Лондон, чтобы просто выпить по чашке кофе и наверстать упущенное время", – пожаловалась звезда.
Также Уинслет признала, что во время карантина больше всего скучала по Лео, а также подчеркнула, что это связь на всю жизнь.
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