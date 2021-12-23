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Ковид-статистика Грузии: 68 скончавшихся за сутки
Ковид-статистика Грузии: 68 скончавшихся за сутки
В клиниках Грузии к этому времени 1 336 тяжелых ковид-пациентов, 309 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких 23.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-23T12:14+0400
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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 2 164 новых случая инфицирования COVID-19, скончались 68 пациентов, сообщает пресс-служба правительства.Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 918 641 случай заболевания коронавирусом, 13 289 стали жертвами COVID-19.Правительство Грузии еще год сможет вводить ограничения из-за коронавируса&gt;&gt;За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 3 767 человек, с начала пандемии – 873 178.В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 1 074 новых случая инфицирования.В регионах ситуация выглядит следующим образом: Имерети – 291, Аджария – 149, Шида Картли – 142, Самегрело - Земо Сванети – 113, Кахети – 111, Квемо Картли – 89,Гурия – 79, Самцхе-Джавахети – 73, Мцхета-Мтианети – 70, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 20.На данный момент в Грузии 32 148 активных случаев заболевания, 5 327 человек находятся на стационарном лечении. Состояние 1 336 пациентов тяжелое, из них 309 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 009 граждан помещены в ковид-гостиницы. 25 812 человек проходят курс лечения на дому.В карантинных пространствах остаются 34 человека, в самоизоляции – 33 993.В Грузии за последние сутки сделано 43 437 тестов на коронавирус: 25 020 – на антиген, 18 417 – ПЦР-теста.Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 22 декабря, составляет 4,98%, за две недели – 6,43%, за семь дней – 5,94%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Новый штамм COVID-19 "омикрон" был зафиксирован в стране 20 декабря 2021 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, статистика

Ковид-статистика Грузии: 68 скончавшихся за сутки

12:14 23.12.2021 (обновлено: 13:25 23.12.2021)
© photo: Sputnik / Shota NozadzeВрачи и медики в инфекционной больнице
Врачи и медики в инфекционной больнице - Sputnik Грузия, 1920, 23.12.2021
© photo: Sputnik / Shota Nozadze
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В клиниках Грузии к этому времени 1 336 тяжелых ковид-пациентов, 309 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. За последние сутки в Грузии зафиксировано 2 164 новых случая инфицирования COVID-19, скончались 68 пациентов, сообщает пресс-служба правительства.
Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 918 641 случай заболевания коронавирусом, 13 289 стали жертвами COVID-19.
Правительство Грузии еще год сможет вводить ограничения из-за коронавируса>>
За последние сутки в Грузии от коронавируса вылечились 3 767 человек, с начала пандемии – 873 178.
В Тбилиси за последние 24 часа выявлено 1 074 новых случая инфицирования.
В регионах ситуация выглядит следующим образом: Имерети – 291, Аджария – 149, Шида Картли – 142, Самегрело - Земо Сванети – 113, Кахети – 111, Квемо Картли – 89,Гурия – 79, Самцхе-Джавахети – 73, Мцхета-Мтианети – 70, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 20.
На данный момент в Грузии 32 148 активных случаев заболевания, 5 327 человек находятся на стационарном лечении. Состояние 1 336 пациентов тяжелое, из них 309 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 009 граждан помещены в ковид-гостиницы. 25 812 человек проходят курс лечения на дому.
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В карантинных пространствах остаются 34 человека, в самоизоляции – 33 993.
В Грузии за последние сутки сделано 43 437 тестов на коронавирус: 25 020 – на антиген, 18 417 – ПЦР-теста.
Доля инфицированных в общем числе протестированных, по данным на 22 декабря, составляет 4,98%, за две недели – 6,43%, за семь дней – 5,94%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Новый штамм COVID-19 "омикрон" был зафиксирован в стране 20 декабря 2021 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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