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Курс лари на четверг – 3,0939 GEL/$1
Курс лари на четверг – 3,0939 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0019 лари по отношению к доллару 23.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-23T09:20+0400
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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 23 декабря в размере 3,0939 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0019 лари по отношению к доллару.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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экономика, новости, грузия, лари, доллар, курс доллара, национальный банк грузии, курс лари к доллару на сегодня в грузии, рубль
Курс лари на четверг – 3,0939 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0019 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 23 декабря в размере 3,0939 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0019 лари по отношению к доллару.
Почему укрепился лари
- ликбез от главы Нацбанка Грузии
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