Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина – трансляция
https://sputnik-georgia.ru/20211223/nepogoda-v-gruzii-ogranicheniya-na-dorogakh-vse-esche-deystvuyut-263086694.html
Непогода в Грузии: ограничения на дорогах все еще действуют
Непогода в Грузии: ограничения на дорогах все еще действуют
Обильный снегопад, сильные морозы и гололед по-прежнему делают горные дороги Грузии непроходимыми 23.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-23T10:56+0400
2021-12-23T10:56+0400
новости
грузия
дороги
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/17/263085803_0:55:1024:631_1920x0_80_0_0_6ac1450ee90b19b2f7e2a5f337f5a18b.jpg
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Дороги от снега в непрекращающемся режиме расчищались всю ночь, сообщает пресс-служба Департамента автомобильных дорог.Из-за сложных метеоусловий, во избежание пробок, активные работы по расчистке дорог их обработке технической солью велись по всей Грузии, за исключением трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к грузино-российской границе.Закрытые дороги в Грузии: где действуют ограничения&gt;&gt;Движение на определенных участках дорог с утра запрещено для всех типов транспортных средств, на определенных – только для трайлеров, а определенные дороги открыты для движения только с использованием противоскользящих цепей.Движение транспортных средств, помимо сильных осадков, было затруднено также отсутствием на машинах зимних сезонных шин.На данный момент из-за лавиноопасности на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс действует ограничение на движение всех видов транспорта, а на участке Млета-Гудаури движение осуществляется в режиме нон-стоп.Из-за сильного снегопада и низкой температуры движение автотранспортных средств с прицепами и полуприцепами по-прежнему запрещено на некоторых участках Рикотского перевала. А на некоторых участках движение разрешено только с использованием противоскользящих цепей.Из-за сильного снегопада движение большегрузов запрещено на участке Хашури-Ацкур, на автомобильной дороге Сачхере-Они, Кутаиси-Ткибули-Амбролаури (перевал Накерала), Лентехи-Меле, Ахалцихе-Ниноцминда и Ахалцихе-Карцахи, а также на 12-106 километре дороги Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони.Запрещено передвижение всех видов транспортных средств по горным дорогам – Корша-Шатили, Кала-Ушгули, перевал Паравани.Департамент автомобильных дорог призывает водителей соблюдать установленные на дорогах ограничения и везде, где ожидаются осадки и низкие температуры, передвигаться на транспорте с сезонными зимними шинами.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211222/v-gorakh-adzharii-vypal-bolshoy-sneg-v-gruziyu-prishla-nastoyaschaya-zima---video-263078800.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/17/263085803_56:0:968:684_1920x0_80_0_0_20e6e58d21b024ccaac5071cca1c86b6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, дороги, погода

Непогода в Грузии: ограничения на дорогах все еще действуют

10:56 23.12.2021
© Facebook / Roads Department of GeorgiaЗаснеженные дороги в Грузии
Заснеженные дороги в Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 23.12.2021
© Facebook / Roads Department of Georgia
Подписаться на
Обильный снегопад, сильные морозы и гололед по-прежнему делают горные дороги Грузии непроходимыми
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Дороги от снега в непрекращающемся режиме расчищались всю ночь, сообщает пресс-служба Департамента автомобильных дорог.
Из-за сложных метеоусловий, во избежание пробок, активные работы по расчистке дорог их обработке технической солью велись по всей Грузии, за исключением трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к грузино-российской границе.
Закрытые дороги в Грузии: где действуют ограничения>>
Движение на определенных участках дорог с утра запрещено для всех типов транспортных средств, на определенных – только для трайлеров, а определенные дороги открыты для движения только с использованием противоскользящих цепей.
Движение транспортных средств, помимо сильных осадков, было затруднено также отсутствием на машинах зимних сезонных шин.
На данный момент из-за лавиноопасности на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс действует ограничение на движение всех видов транспорта, а на участке Млета-Гудаури движение осуществляется в режиме нон-стоп.
В горах Аджарии выпал большой снег: в Грузию пришла настоящая зима - видео - Sputnik Грузия, 1920, 22.12.2021
В горах Аджарии выпал большой снег: в Грузию пришла настоящая зима - видео
Вчера, 21:45
Из-за сильного снегопада и низкой температуры движение автотранспортных средств с прицепами и полуприцепами по-прежнему запрещено на некоторых участках Рикотского перевала. А на некоторых участках движение разрешено только с использованием противоскользящих цепей.
Из-за сильного снегопада движение большегрузов запрещено на участке Хашури-Ацкур, на автомобильной дороге Сачхере-Они, Кутаиси-Ткибули-Амбролаури (перевал Накерала), Лентехи-Меле, Ахалцихе-Ниноцминда и Ахалцихе-Карцахи, а также на 12-106 километре дороги Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони.
Запрещено передвижение всех видов транспортных средств по горным дорогам – Корша-Шатили, Кала-Ушгули, перевал Паравани.
Департамент автомобильных дорог призывает водителей соблюдать установленные на дорогах ограничения и везде, где ожидаются осадки и низкие температуры, передвигаться на транспорте с сезонными зимними шинами.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:03В Тбилиси уже протестуют против повышения цен на общественный транспорт
13:48Таблетка от COVID – получит ли Грузия новый препарат, будет известно на следующей неделе
13:33Путин подвел окончательную черту под гибелью СССР
13:26Путин: российская экономика оказалась более готовой к шокам, чем многие другие в мире
13:17Грузия и Азербайджан подписали план военного сотрудничества на 2022 год
13:05Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина – трансляция
13:01Президент НИИ имени Склифосовского Могели Хубутия удостоен госнаграды
12:57Смерч на Черном море напугал жителей Батуми – видео очевидца
12:45Грузинка стала призершей конкурса "Мисс Ассамблея народов России"
12:14Ковид-статистика Грузии: 68 скончавшихся за сутки
11:44Минус 15 миллиардов: сколько акций Tesla продал Маск с начала ноября
11:27Руководитель четырех компаний уличен в финансовых махинациях
11:11Празднику быть! Новогодние мероприятия пройдут по всей Грузии – премьер
10:56Непогода в Грузии: ограничения на дорогах все еще действуют
10:51Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 164
10:39Google и Facebook отдыхают: какое приложение стало самым посещаемым в 2021 году
10:24Ватерполисты "Динамо" Тбилиси снова терпят поражение в Лиге чемпионов
10:08Движение на Рикотском перевале восстановят в ближайшие часы
10:07Русское оружие: тяжелый "Альтиус" лёгок на подъем
09:20Курс лари на четверг – 3,0939 GEL/$1