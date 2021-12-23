https://sputnik-georgia.ru/20211223/nepogoda-v-gruzii-ogranicheniya-na-dorogakh-vse-esche-deystvuyut-263086694.html

Непогода в Грузии: ограничения на дорогах все еще действуют

Непогода в Грузии: ограничения на дорогах все еще действуют

Обильный снегопад, сильные морозы и гололед по-прежнему делают горные дороги Грузии непроходимыми 23.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-23T10:56+0400

2021-12-23T10:56+0400

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Дороги от снега в непрекращающемся режиме расчищались всю ночь, сообщает пресс-служба Департамента автомобильных дорог.Из-за сложных метеоусловий, во избежание пробок, активные работы по расчистке дорог их обработке технической солью велись по всей Грузии, за исключением трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к грузино-российской границе.Закрытые дороги в Грузии: где действуют ограничения>>Движение на определенных участках дорог с утра запрещено для всех типов транспортных средств, на определенных – только для трайлеров, а определенные дороги открыты для движения только с использованием противоскользящих цепей.Движение транспортных средств, помимо сильных осадков, было затруднено также отсутствием на машинах зимних сезонных шин.На данный момент из-за лавиноопасности на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс действует ограничение на движение всех видов транспорта, а на участке Млета-Гудаури движение осуществляется в режиме нон-стоп.Из-за сильного снегопада и низкой температуры движение автотранспортных средств с прицепами и полуприцепами по-прежнему запрещено на некоторых участках Рикотского перевала. А на некоторых участках движение разрешено только с использованием противоскользящих цепей.Из-за сильного снегопада движение большегрузов запрещено на участке Хашури-Ацкур, на автомобильной дороге Сачхере-Они, Кутаиси-Ткибули-Амбролаури (перевал Накерала), Лентехи-Меле, Ахалцихе-Ниноцминда и Ахалцихе-Карцахи, а также на 12-106 километре дороги Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони.Запрещено передвижение всех видов транспортных средств по горным дорогам – Корша-Шатили, Кала-Ушгули, перевал Паравани.Департамент автомобильных дорог призывает водителей соблюдать установленные на дорогах ограничения и везде, где ожидаются осадки и низкие температуры, передвигаться на транспорте с сезонными зимними шинами.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211222/v-gorakh-adzharii-vypal-bolshoy-sneg-v-gruziyu-prishla-nastoyaschaya-zima---video-263078800.html

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