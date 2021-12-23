https://sputnik-georgia.ru/20211223/pogoda-na-novyy-god-v-gruzii-263103821.html

Погода на Новый год в Грузии

Погода на Новый год в Грузии

Практически все мечтают, чтобы на Новый год выпал снег, особенно в Тбилиси. К сожалению, мечтам не суждено сбыться и на этот раз 23.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Приближается Новый год - самый красивый и долгожданный праздник, неотъемлемой частью которого являются национальные блюда, изысканные вина, танцы, песни и конечно же зимние забавы.В преддверии праздника многих интересует, какая погода ожидается в Грузии на Новый год, выпадет ли снег и как одеться в новогоднюю ночь, чтобы вдоволь насладиться праздником.Смерч на Черном море напугал жителей Батуми – видео очевидца>>Учитывая повышенный интерес читателей к этой теме, Sputnik Грузия рассказывает, какая погода будет в Грузии на Новый год.Какая погода будет на Новый год?В Грузии погода зимой, в том числе и на Новый год, может быть разной, в зависимости от региона - климат на западе страны субтропический, в центральной и восточной части — умеренный, а в горных регионах холодный, а местами даже суровый.Погода в приморских районах Грузии достаточно теплая, температура воздуха редко опускается ниже нуля. По прогнозу синоптиков, в Батуми в новогоднюю ночь будет облачная погода, но без осадков - температура воздуха ночью составит +7. Днем 1 января воздух прогреется до 10 градусов, но ожидается слабый дождь. Скорость ветра составит 5 м/с.В Батуми в Новый год вас ожидает незабываемое зрелище — город преображается в сказочную страну, сверкающую всеми цветами радуги, независимо от погоды.В горных регионах снежно и преимущественно морозно. На горнолыжном курорте Гудаури на Новый год будет облачно, но без осадков. Минимальная температура воздуха 1 января ночью составит - 8, а днем столбик термометра поднимется до минус 2-х. Скорость ветра 1 м/с.Аналогичная погода ожидается в Новый год и на горнолыжном курорте Бакуриани, где обычно бывает несколько теплее, только ветер будет дуть чуть сильнее.В Новый год в Гудаури и Бакуриани работают лыжные трассы как для новичков и любителей, так и для профессионалов, а также все кафе и ресторанчики на горе, где можно передохнуть и даже позагорать. Или просто прогуляться, наслаждаясь чистейшим горным воздухом и величественными заснеженными вершинами и бескрайним небом.В столице Грузии значительно теплее - зима здесь обычно сухая, снег бывает редко, средняя температура воздуха днем 2-3 градуса тепла, а по ночам опускается до -4.Синоптики прогнозируют в Тбилиси на Новый год преимущественно облачную погоду, но без осадков. Минимальная температура воздуха 1 января ночью составит 0, а днем воздух прогреется до 7 градусов тепла. Скорость ветра на Новый год составит 4 м/с.Мало кто спит в новогоднюю ночь в столице – веселье продолжается до утра. Больше всего народу собирается на проспекте Руставели, где работают ярмарки, и на площади Свободы, где по традиции проводится новогодний концерт под открытым небом, а в полночь запускаются фейерверки.Снег, по прогнозам синоптиков, в ночь на 1 января ожидается в Грузии только в высокогорной Сванети, в Местия, но температура и здесь будет плюсовая - 2-4 градуса выше нуля.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

https://sputnik-georgia.ru/20211222/zima-zaglyanula-v-tbilisi---v-nebe-kruzhili-pervye-snezhinki-263063928.html

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