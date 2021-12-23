https://sputnik-georgia.ru/20211223/prognozy-pogody-v-gruzii-stanut-bolee-tochnymi-263111569.html

Прогнозы погоды в Грузии станут более точными

Прогнозы погоды в Грузии станут более точными

Разнообразный рельеф затрудняет точные прогнозы в Грузии и поэтому необходимо развить техническую базу, заявил синоптик 23.12.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Членство в Совете Европейского центра среднесрочного прогнозирования погоды поможет грузинским синоптикам подготавливать более точные и оперативные прогнозы, заявил глава гидрометеорологического департамента Национального центра окружающей среды Рамаз Читанава.Грузию официально представили в качестве нового члена на 102-й сессии Совета Европейского центра среднесрочного прогнозирования погоды (ECMWF) ."Теперь наши специалисты, наши синоптики получили круглосуточный беспрерывный доступ к материалам, подготовленным этим центром. Что поможет сделать прогнозы более точными", - сказал Читанава в эфире радио "Палитра".По его словам, прогнозы погоды - это сложный процесс, включающий в себя данные десятка различных параметров и их изменение в определенные отрезки времени.По словам Читанава, разнообразный рельеф затрудняет точные прогнозы в Грузии. Поэтому необходимо развить техническую базу.С этой целью за последний период Грузия приобрела два современных радара. Один из них установили в Кутаиси (Западная Грузия). Это современное оборудование для получения точной метеорологической информации, которая полностью покрывает Западную Грузию, и второй радар было решено установить недалеко от Тбилиси - в Кикети (Восточная Грузия). В то же время, кроме двух радаров, в Грузии функционирует еще один радар, на базе научно - технического центра "Дельта". Он направлен на подавление града на территории Грузии.Число современных радаров будет увеличиваться.Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF ) - это независимая межправительственная организация , поддерживаемая большинством стран Европы и базирующаяся в Шинфилд Парк. Он управляет одним из крупнейших суперкомпьютерных комплексов в Европе и крупнейшим в мире архивом данных численного прогноза погоды.ECMWF был основан в 1975 году в знак признания необходимости объединения научных и технических ресурсов метеорологических служб Европы и институты для подготовки прогнозов погоды на среднесрочный период времени (примерно до двух недель) и ожидаемых от этого экономических и социальных выгод. В него входят 22 европейские страны.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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