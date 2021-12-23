https://sputnik-georgia.ru/20211223/vozdukh-podorozhaet---reaktsiya-seti-na-rost-tsen-na-metro-i-avtobusy-v-tbilisi-263105724.html

"Воздух подорожает?" - реакция Сети на рост цен на метро и автобусы в Тбилиси

"Воздух подорожает?" - реакция Сети на рост цен на метро и автобусы в Тбилиси

Задействование новой, абонементной системы в общественном транспорте Тбилиси планируется с февраля 2022 года 23.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-23T17:15+0400

2021-12-23T17:15+0400

2021-12-23T17:26+0400

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Чтобы найти положительный отзыв о новой инициативе мэрии Тбилиси повысить вдвое стоимость одноразового проезда в общественном транспорте, нужно очень постараться.Каладзе вызван "на ковер" за повышение цен на транспорт в Тбилиси>>Если на сегодняшний день безлимитная система действует в течение 90 минут и стоит 0,5 тетри, которые списываются с карты при входе в транспорт в первый раз, то с 1 февраля 2022 года минимальный абонемент (на метро, автобусы и синие маршрутные такси) обойдется в 1 лари, но будет действовать также в течение 90 минут и неограниченное количество раз.Согласно инициативе, будут задействованы абонементы, предоставляющие право безлимитного проезда на разные сроки – от 90 минут до года. Об этом мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил на заседании городского правительства."Как они врут, что проезд будет безлимитным. Не безлимитным будет, а подорожает в два и десять раз. Им какая разница, их водители обслуживают, а бедный народ схватили за горло", - пишет Лали Лали."Интересно, воздух не подорожает?" - написала Анастасия Анастасия под публикацией новости на странице Sputnik Грузия. "Вы же голосовали за него, пусть дорожает в 10 раз, так вам и надо", - пишет Тенгиз Гегелия."Пусть Каладзе выйдет из своего джипа и ездит на общественном транспорте. Пусть увидит, зарплаты у людей нет, пенсия минимальная, продукты дорогие, лекарства дорогие. Когда его критиковали, я злилась, и оказывается зря. Оказывается, заслужил", - пишет Майя Киквадзе Нариманидзе.Аргументы мэра о том, что покупать абонементы на месяц и более - это очень выгодно, не многих убедили. "Каладзе считать не умеет, потому что он футболист и должен гонять мяч по полю", - пишет Гулико Датунашвили."250 лари годовой абонемент. Посчитайте с учетом выходных и праздников. С учетом пандемии неизвестно, кто сколько дней дома будет сидеть. А теперь считайте, каким макаром это выгодно? Если брать месячный - 40 лари (скорее всего массово будут брать его, ибо не у всех есть разом 250 лари), каким образом он выйдет дешевле? Правда, элементарная математика. Большая часть населения ездит туда и обратно - на работу и назад. Это обходилось 1 лари в день, а сейчас будет 40 лари в месяц", - написала пользователь Диана Ди.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211223/v-tbilisi-uzhe-protestuyut-protiv-povysheniya-tsen-na-obschestvennyy-transport-263095860.html

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