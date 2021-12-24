https://sputnik-georgia.ru/20211224/--263128170.html

Не покупать мясо в сомнительных местах призывает жителей Грузии Агентство продовольствия

Не покупать мясо в сомнительных местах призывает жителей Грузии Агентство продовольствия

В преддверии Нового года, как правило, спрос на мясо и мясные продукты повышается 24.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-24T14:29+0400

2021-12-24T14:29+0400

2021-12-24T14:29+0400

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грузия

торговля

национальное агентство продовольствия грузии

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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Национальное агентство продовольствия Грузии призывает жителей страны не покупать мясо в сомнительных местах, где не соблюдены нормы гигиены и условия хранения продукции.Как говорится в заявлении агентства, в предновогодние дни увеличивается спрос на мясо и мясные продукты. На фоне повышенного спроса мясо часто продается в небезопасной среде, где не соблюдаются условия хранения, не контролируется происхождение мяса и место убоя скота.Полтонны мяса неизвестного происхождения изъяли на востоке Грузии>>"Покупая говядину, нужно обратить внимание на следующие детали: мясо должно храниться в чистом закрытом холодильнике, с соблюдением соответствующего температурного режима от 2 до 6 градусов", – говорится в сообщении.На этикетке продаваемого мяса должна быть указана следующая информация: название страны (где находится скотобойня), номер скотобойни, где было забито животное, а также дата и время забоя.Также, если продается мясо животного, рожденного и выращенного в Грузии, на этикетке должен быть указан номер идентификационной метки (серьги) животного.Если мясо импортированное, на этикетке должно быть указано название стр аны-импортера.Мясо разных животных (говядина, баранина, свинина, козлятина) должны лежать в холодильнике отдельно друг от друга. Отдельно должно храниться и мясо, завезенное из разных стран. Этикетка должна быть размещена на видном месте.Как поясняют в Агентстве, цены на мясо и мясные продукты в неофициальных торговых точках могут быть ниже, чем в специализированных магазинах, аграрных рынках и гипермаркетах, но нужно помнить, что риск заболевания людей от забитого и проданного мяса и продуктов животного происхождения (молоко, сыр, рыба) без ветеринарного контроля достаточно высок. От зараженного животного человек может заразиться опасным для жизни заболеванием.В случае выявления подозрительных фактов, жители страны должны позвонить на номер горячей линии министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии: 1501.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, торговля, национальное агентство продовольствия грузии