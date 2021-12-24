Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211224/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-24-dekabrya-2021-263086389.html
Какой сегодня церковный праздник: 24 декабря 2021
Какой сегодня церковный праздник: 24 декабря 2021
По православному церковному календарю 24 декабря 2021 отмечают день памяти Святых Даниила, Акепсия, Аифала, Миракса, Луки и других
2021-12-24T01:00+0400
2021-12-24T01:00+0400
религия
справки
церковный праздник
религиозный праздник
календарь религиозных праздников
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24507/16/245071655_0:39:2001:1164_1920x0_80_0_0_57b3dfebdef3afc9898f0027e0438b50.jpg
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Даниил СтолпникПо церковному календарю 24 декабря поминают преподобного Даниила Столпника, жившего в V веке.Родился будущий святой в селе Вифара близ города Самосаты в Месопотамии. Его мать долго была бесплодной. Она постоянно молилась и дала обет, посвятить ребенка Господу. Молитвы женщины были услышаны, и вскоре она родила сына.Постные дни в январе 2022: что можно и нельзя есть по дням &gt;&gt;&gt;Мальчик до пяти лет рос без имени – родители хотели, чтобы рожденный по Божьему благоволению получил имя от Господа. Они вместе с мальчиком пришли к игумену соседней обители, который наугад развернув одну из богослужебных книг, нашел в ней слова пророка Даниила. Так мальчик получил имя.Игумен не принял мальчика в монастырь, несмотря на просьбы родителей, ссылаясь на то, что он еще слишком мал. Но в 12 лет Даниил сам ушел в обитель, никому ничего не говоря, где и был пострижен.К столпу приходили люди, которые получали помощь и исцеление от преподобного Даниила, в том числе и византийские императоры. Наиболее важным из многочисленных предсказаний подвижника было пророчество о сильном пожаре в Константинополе. Преподобный скончался в 80 лет, примерно 489-490 году.Персидские мученикиПо церковному календарю 24 декабря поминают мучеников Акепсия и Аифала, происходивших из Персии.Акепсий был в городе Арбеле языческим жрецом. Исцелившись по молитвам христианского епископа от болезни, он уверовал и мужественно исповедал себя христианином. Исповедника бросили в темницу, куда вскоре заключили диакона Арбельской церкви святого Аифала. По приказу правителя мучеников обезглавили. Произошло это в 354-м.Миракс ЕгиптянинПо церковному календарю 24 декабря поминают мученика Миракса Египтянина, жившего в VII веке.Родился будущий святой в христианской семье в городе Теннисе (Египет). Воспитанный в благочестии Миракс, поправ Святой крест, поступил на военную службу к правителю Египта Амиру.Родители, удрученные страшным падением сына, постоянно о нем молились и сердце заблудшего озарила Божья благодать. Раскаявшись, Миракс вернулся домой и по совету родителей открыто в этом признался.Правитель, разгневавшись, осудил Миракса на пытки. После мучений святого обезглавили и бросили в море. Произошло это примерно в 640 году.Лука ХалкидонскийПо церковному календарю 24 декабря поминают преподобного Луку Халкидонского, Нового Столпника.Будущий святой служил в войсках византийского императора Константина Багрянородного (912-959). Лука принял постриг после того, как по промыслу Божьему во время войны с Болгарией в 917-м остался невредим. Преуспев в монашеских подвигах, он был возведен в сан пресвитера.Преподобный, стремясь к совершенству, возложил на себя вериги и встал на столп. По внушению свыше, через три года стояния, он, пройдя гору Олимп и Константинополь, пришел в Халкидон. Избрав себе столп, святой Лука простоял на нем 45 лет, являя дар чудотворения. Скончался преподобный примерно в 980 году.ИмениныПо церковному календарю 24 декабря именины отмечают Викентий, Даниил, Емельян, Иван, Лука, Леонтий, Никифор, Никон, Николай, Петр, Терентий, Филимон и Феофан.Материал подготовлен на основе открытых источников
https://sputnik-georgia.ru/20211016/pravoslavnyy-tserkovnyy-kalendar-na-2022-god-260606210.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24507/16/245071655_117:0:1782:1249_1920x0_80_0_0_47750df47d22f2a144dcd8bace60d56c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
религия , справки , церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников

Какой сегодня церковный праздник: 24 декабря 2021

01:00 24.12.2021
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliГорящие свечи у икон. Пасхальная служба в храме 13 святых ассирийских отцов в селе Канда
Горящие свечи у икон. Пасхальная служба в храме 13 святых ассирийских отцов в селе Канда - Sputnik Грузия, 1920, 24.12.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
Подписаться на
По православному церковному календарю 24 декабря 2021 отмечают день памяти святых Даниила, Акепсия, Аифала, Миракса, Луки и других
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Даниил Столпник

По церковному календарю 24 декабря поминают преподобного Даниила Столпника, жившего в V веке.
Родился будущий святой в селе Вифара близ города Самосаты в Месопотамии. Его мать долго была бесплодной. Она постоянно молилась и дала обет, посвятить ребенка Господу. Молитвы женщины были услышаны, и вскоре она родила сына.
Постные дни в январе 2022: что можно и нельзя есть по дням >>>
Мальчик до пяти лет рос без имени – родители хотели, чтобы рожденный по Божьему благоволению получил имя от Господа. Они вместе с мальчиком пришли к игумену соседней обители, который наугад развернув одну из богослужебных книг, нашел в ней слова пророка Даниила. Так мальчик получил имя.
Игумен не принял мальчика в монастырь, несмотря на просьбы родителей, ссылаясь на то, что он еще слишком мал. Но в 12 лет Даниил сам ушел в обитель, никому ничего не говоря, где и был пострижен.
Как-то Даниил вместе с игуменом обители посетил Симеона Столпника, который юному монаху предсказал, что он понесет подвиг столпничества. Преподобный Даниил жил в затворе. Когда ему в видении было указано место нового подвига, он отправился вместе с двумя учениками во Фракийскую пустыню, где они достроили столп, на котором преподобный провел 33 года.
К столпу приходили люди, которые получали помощь и исцеление от преподобного Даниила, в том числе и византийские императоры. Наиболее важным из многочисленных предсказаний подвижника было пророчество о сильном пожаре в Константинополе. Преподобный скончался в 80 лет, примерно 489-490 году.

Персидские мученики

По церковному календарю 24 декабря поминают мучеников Акепсия и Аифала, происходивших из Персии.
© Sputnik / STRINGERРелигия и православие. Верующие в церкви зажигают свечи
Религия и православие. Верующие в церкви зажигают свечи - Sputnik Грузия, 1920, 23.12.2021
Религия и православие. Верующие в церкви зажигают свечи
© Sputnik / STRINGER
Акепсий был в городе Арбеле языческим жрецом. Исцелившись по молитвам христианского епископа от болезни, он уверовал и мужественно исповедал себя христианином. Исповедника бросили в темницу, куда вскоре заключили диакона Арбельской церкви святого Аифала. По приказу правителя мучеников обезглавили. Произошло это в 354-м.

Миракс Египтянин

По церковному календарю 24 декабря поминают мученика Миракса Египтянина, жившего в VII веке.
Родился будущий святой в христианской семье в городе Теннисе (Египет). Воспитанный в благочестии Миракс, поправ Святой крест, поступил на военную службу к правителю Египта Амиру.
Родители, удрученные страшным падением сына, постоянно о нем молились и сердце заблудшего озарила Божья благодать. Раскаявшись, Миракс вернулся домой и по совету родителей открыто в этом признался.
Правитель, разгневавшись, осудил Миракса на пытки. После мучений святого обезглавили и бросили в море. Произошло это примерно в 640 году.

Лука Халкидонский

По церковному календарю 24 декабря поминают преподобного Луку Халкидонского, Нового Столпника.
Православный храм - Sputnik Грузия, 1920, 16.10.2021
Православный церковный календарь на 2022 год
16 октября, 12:06
Будущий святой служил в войсках византийского императора Константина Багрянородного (912-959). Лука принял постриг после того, как по промыслу Божьему во время войны с Болгарией в 917-м остался невредим. Преуспев в монашеских подвигах, он был возведен в сан пресвитера.
Преподобный, стремясь к совершенству, возложил на себя вериги и встал на столп. По внушению свыше, через три года стояния, он, пройдя гору Олимп и Константинополь, пришел в Халкидон. Избрав себе столп, святой Лука простоял на нем 45 лет, являя дар чудотворения. Скончался преподобный примерно в 980 году.

Именины

По церковному календарю 24 декабря именины отмечают Викентий, Даниил, Емельян, Иван, Лука, Леонтий, Никифор, Никон, Николай, Петр, Терентий, Филимон и Феофан.
Материал подготовлен на основе открытых источников
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
ВчераТехосмотр в Грузии стало проходить меньше автомобилей
ВчераСроки ипотечного кредита в иностранной валюте сокращаются в Грузии
ВчераБустер-дозы в Грузии будут доступны через три месяца после полного курса вакцинации
ВчераЖестокое убийство беременной женщины в Тбилиси - ее мужу грозит бессрочное заключение
ВчераСША готовы к переговорам по безопасности с РФ уже в начале января - Белый дом
Вчера"Омикрон" атакует Грузию - почти тридцать выявленных случаев
ВчераПрогнозы погоды в Грузии станут более точными
ВчераВ Казахстане отменили смертную казнь
ВчераЖителям Тбилиси придется покупать новые проездные с февраля
ВчераСрок годности вакцин, имеющихся в Грузии, истекает в апреле
Вчера"Американская мечта" Нуцы Бузаладзе: певица записывает трек с обладателем Grammy
ВчераКалендарный год сборная Грузии по футболу завершает улучшением в рейтинге ФИФА
ВчераНацбанк Грузии подтвердил стандарты информационной безопасности
ВчераОсвоенное в Греции грузинское ремесло и благодарный мэр Афин - история Эсмы
Вчера"Воздух подорожает?" - реакция Сети на рост цен на метро и автобусы в Тбилиси
ВчераУ европейских сортов винограда грузинские корни - Daily Mail
Вчера"У населения России есть защита от такого мракобесия" – Путин о западных ценностях
ВчераПогода на Новый год в Грузии
ВчераКаладзе вызван "на ковер" за повышение цен на транспорт в Тбилиси
ВчераПутин рассказал, чьи желания исполняет Дед Мороз