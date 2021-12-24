https://sputnik-georgia.ru/20211224/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-24-dekabrya-2021-263086389.html
Какой сегодня церковный праздник: 24 декабря 2021
Какой сегодня церковный праздник: 24 декабря 2021
По православному церковному календарю 24 декабря 2021 отмечают день памяти Святых Даниила, Акепсия, Аифала, Миракса, Луки и других
2021-12-24T01:00+0400
2021-12-24T01:00+0400
2021-12-24T01:00+0400
религия
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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Даниил СтолпникПо церковному календарю 24 декабря поминают преподобного Даниила Столпника, жившего в V веке.Родился будущий святой в селе Вифара близ города Самосаты в Месопотамии. Его мать долго была бесплодной. Она постоянно молилась и дала обет, посвятить ребенка Господу. Молитвы женщины были услышаны, и вскоре она родила сына.Постные дни в январе 2022: что можно и нельзя есть по дням >>>Мальчик до пяти лет рос без имени – родители хотели, чтобы рожденный по Божьему благоволению получил имя от Господа. Они вместе с мальчиком пришли к игумену соседней обители, который наугад развернув одну из богослужебных книг, нашел в ней слова пророка Даниила. Так мальчик получил имя.Игумен не принял мальчика в монастырь, несмотря на просьбы родителей, ссылаясь на то, что он еще слишком мал. Но в 12 лет Даниил сам ушел в обитель, никому ничего не говоря, где и был пострижен.К столпу приходили люди, которые получали помощь и исцеление от преподобного Даниила, в том числе и византийские императоры. Наиболее важным из многочисленных предсказаний подвижника было пророчество о сильном пожаре в Константинополе. Преподобный скончался в 80 лет, примерно 489-490 году.Персидские мученикиПо церковному календарю 24 декабря поминают мучеников Акепсия и Аифала, происходивших из Персии.Акепсий был в городе Арбеле языческим жрецом. Исцелившись по молитвам христианского епископа от болезни, он уверовал и мужественно исповедал себя христианином. Исповедника бросили в темницу, куда вскоре заключили диакона Арбельской церкви святого Аифала. По приказу правителя мучеников обезглавили. Произошло это в 354-м.Миракс ЕгиптянинПо церковному календарю 24 декабря поминают мученика Миракса Египтянина, жившего в VII веке.Родился будущий святой в христианской семье в городе Теннисе (Египет). Воспитанный в благочестии Миракс, поправ Святой крест, поступил на военную службу к правителю Египта Амиру.Родители, удрученные страшным падением сына, постоянно о нем молились и сердце заблудшего озарила Божья благодать. Раскаявшись, Миракс вернулся домой и по совету родителей открыто в этом признался.Правитель, разгневавшись, осудил Миракса на пытки. После мучений святого обезглавили и бросили в море. Произошло это примерно в 640 году.Лука ХалкидонскийПо церковному календарю 24 декабря поминают преподобного Луку Халкидонского, Нового Столпника.Будущий святой служил в войсках византийского императора Константина Багрянородного (912-959). Лука принял постриг после того, как по промыслу Божьему во время войны с Болгарией в 917-м остался невредим. Преуспев в монашеских подвигах, он был возведен в сан пресвитера.Преподобный, стремясь к совершенству, возложил на себя вериги и встал на столп. По внушению свыше, через три года стояния, он, пройдя гору Олимп и Константинополь, пришел в Халкидон. Избрав себе столп, святой Лука простоял на нем 45 лет, являя дар чудотворения. Скончался преподобный примерно в 980 году.ИмениныПо церковному календарю 24 декабря именины отмечают Викентий, Даниил, Емельян, Иван, Лука, Леонтий, Никифор, Никон, Николай, Петр, Терентий, Филимон и Феофан.Материал подготовлен на основе открытых источников
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религия , справки , церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников
Какой сегодня церковный праздник: 24 декабря 2021
По православному церковному календарю 24 декабря 2021 отмечают день памяти святых Даниила, Акепсия, Аифала, Миракса, Луки и других
Sputnik Грузия
рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.
Даниил Столпник
По церковному календарю 24 декабря поминают преподобного Даниила Столпника, жившего в V веке.
Родился будущий святой в селе Вифара близ города Самосаты в Месопотамии. Его мать долго была бесплодной. Она постоянно молилась и дала обет, посвятить ребенка Господу. Молитвы женщины были услышаны, и вскоре она родила сына.
Мальчик до пяти лет рос без имени – родители хотели, чтобы рожденный по Божьему благоволению получил имя от Господа. Они вместе с мальчиком пришли к игумену соседней обители, который наугад развернув одну из богослужебных книг, нашел в ней слова пророка Даниила. Так мальчик получил имя.
Игумен не принял мальчика в монастырь, несмотря на просьбы родителей, ссылаясь на то, что он еще слишком мал. Но в 12 лет Даниил сам ушел в обитель, никому ничего не говоря, где и был пострижен.
Как-то Даниил вместе с игуменом обители посетил Симеона Столпника
, который юному монаху предсказал, что он понесет подвиг столпничества. Преподобный Даниил жил в затворе. Когда ему в видении было указано место нового подвига, он отправился вместе с двумя учениками во Фракийскую пустыню, где они достроили столп, на котором преподобный провел 33 года.
К столпу приходили люди, которые получали помощь и исцеление от преподобного Даниила, в том числе и византийские императоры. Наиболее важным из многочисленных предсказаний подвижника было пророчество о сильном пожаре в Константинополе. Преподобный скончался в 80 лет, примерно 489-490 году.
Персидские мученики
По церковному календарю 24 декабря поминают мучеников Акепсия и Аифала, происходивших из Персии.
Акепсий был в городе Арбеле языческим жрецом. Исцелившись по молитвам христианского епископа от болезни, он уверовал и мужественно исповедал себя христианином. Исповедника бросили в темницу, куда вскоре заключили диакона Арбельской церкви святого Аифала. По приказу правителя мучеников обезглавили. Произошло это в 354-м.
Миракс Египтянин
По церковному календарю 24 декабря поминают мученика Миракса Египтянина, жившего в VII веке.
Родился будущий святой в христианской семье в городе Теннисе (Египет). Воспитанный в благочестии Миракс, поправ Святой крест, поступил на военную службу к правителю Египта Амиру.
Родители, удрученные страшным падением сына, постоянно о нем молились и сердце заблудшего озарила Божья благодать. Раскаявшись, Миракс вернулся домой и по совету родителей открыто в этом признался.
Правитель, разгневавшись, осудил Миракса на пытки. После мучений святого обезглавили и бросили в море. Произошло это примерно в 640 году.
Лука Халкидонский
По церковному календарю 24 декабря поминают преподобного Луку Халкидонского, Нового Столпника.
Будущий святой служил в войсках византийского императора Константина Багрянородного (912-959). Лука принял постриг после того, как по промыслу Божьему во время войны с Болгарией в 917-м остался невредим. Преуспев в монашеских подвигах, он был возведен в сан пресвитера.
Преподобный, стремясь к совершенству, возложил на себя вериги и встал на столп. По внушению свыше, через три года стояния, он, пройдя гору Олимп и Константинополь, пришел в Халкидон. Избрав себе столп, святой Лука простоял на нем 45 лет, являя дар чудотворения. Скончался преподобный примерно в 980 году.
Именины
По церковному календарю 24 декабря именины отмечают Викентий, Даниил, Емельян, Иван, Лука, Леонтий, Никифор, Никон, Николай, Петр, Терентий, Филимон и Феофан.
Материал подготовлен на основе открытых источников