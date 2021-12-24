https://sputnik-georgia.ru/20211224/novogodnie-prazdniki-mogut-privesti-k-vspyshke-omikrona---infektsionist-263121275.html

Новогодние праздники могут привести к вспышке "омикрона" – инфекционист

Новогодние праздники могут привести к вспышке "омикрона" – инфекционист

Новый год отменить нельзя, но защититься от "омикрона" можно, если соблюдать правила безопасности, считает Тенгиз Церцвадзе 24.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-24T10:48+0400

2021-12-24T10:48+0400

2021-12-24T12:15+0400

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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Во время новогодних праздников шансы на распространение нового штамма коронавируса "омикрон" значительно возрастают, заявил глава Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.По мнению эпидемиолога, началу шестой волны поспособствует повышение мобильности населения в праздники. Во избежание новой вспышки Церцвадзе призывает население как можно скорее включиться в процесс вакцинации и строго следовать рекомендациям.Бустер-дозы в Грузии будут доступны через три месяца после полного курса вакцинации>>"Эпидемическая ситуация в Грузии остается серьезной, но в последние дни появились признаки стабилизации. Приближается Новый год. Это период, когда соблюдение ковид-регуляций является наиболее трудным. В праздничные дни вряд ли увеличится число вакцинированных, но даже если увеличится, через неделю мы не достигнем полной вакцинации. Поэтому единственное, что нас может спасти, особенного от быстрого распространения "омикрона", – это маски", – заявил Церцвадзе телеканалу Rustavi 2.Общее число заразившихся штаммом "омикрон" в Грузии, по последним данным, составляет 29.Первые случаи заражения "омикроном" в Грузии были выявлены 20 декабря.Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Всемирная организация здравоохранения присвоила варианту B.1.1.529 название "омикрон" и охарактеризовала его как "вызывающий озабоченность". На данный момент штамм COVID "омикрон" найден уже в 89 странах мира. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные.Эпидемиологическая ситуация в Грузии за последние две недели стабилизировалась. Количество новых случаев заражения коронавирусом не превышает 2-3 тысячи в сутки. Относительно высоким все еще остается показатель смертности – в среднем 40-50 человек в сутки. Самый высокий показатель с начала декабря был зафиксирован 2 декабря – 72 летальных исхода.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211222/vrach-rasskazal-kak-otlichit-omikron-shtamm-koronavirusa-ot-prostudy-263049368.html

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