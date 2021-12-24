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Кожа да кости: сын Уилла Смита рассказал о серьезных проблемах со здоровьем
Кожа да кости: сын Уилла Смита рассказал о серьезных проблемах со здоровьем
Молодому человеку пришлось обратиться к врачам, чтобы набрать вес и перестать пугать своих родителей и друзей
2021-12-24T18:49+0400
2021-12-24T18:49+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
болезнь
уилл смит
шоу-бизнес
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Сын американского актера Уилла Смита - Джейден, рассказал о проблемах со здоровьем: юноша признался, что ему даже пришлось обратиться к врачам. Недавно Джейден пришел на семейное ток-шоу, которое ведут три женщины из его семьи: мама, бабушка и сестра. Юный певец откровенно обсудил с ними свои проблемы, а также рассказал о том, что спасло его. Джейден признался, что столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем и даже обратился к врачам: парень начал стремительно худеть из-за отсутствия аппетита. Проблемы с весом не укрылись от глаз его семьи и отца Уилла Смита. "Мой кишечник был не в порядке: я не хотел есть, даже когда это было нужно", - отметил Джейден и рассказал о процессе своего восстановления. "Моя диета наполовину состояла из витаминов и добавок, а также протеиновых коктейлей. Мне будто нужно было отыскать пароль к своему телу. Сейчас я больше на 10 фунтов и продолжаю набирать вес. Я даже могу нарастить мышцы", - отметил он. После Смит-младший сравнил снимки, сделанные в 2019-м году и совсем недавно, - и результат поразил всех. Истощенный парень на фото не походил на человека, который сидел в студии. По мнению Джейдена, работу его кишечника нарушил сахар: парень не мог начать день без сладостей и мучного. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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болезнь, уилл смит, шоу-бизнес, зарубежные звезды

Кожа да кости: сын Уилла Смита рассказал о серьезных проблемах со здоровьем

18:49 24.12.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкАктер Уилл Смит на церемонии закрытия 70-го Каннского кинофестиваля
Актер Уилл Смит на церемонии закрытия 70-го Каннского кинофестиваля - Sputnik Грузия, 1920, 24.12.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Молодому человеку пришлось обратиться к врачам, чтобы набрать вес и перестать пугать своих родителей и друзей
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Сын американского актера Уилла Смита - Джейден, рассказал о проблемах со здоровьем: юноша признался, что ему даже пришлось обратиться к врачам.
Недавно Джейден пришел на семейное ток-шоу, которое ведут три женщины из его семьи: мама, бабушка и сестра. Юный певец откровенно обсудил с ними свои проблемы, а также рассказал о том, что спасло его.
Джейден признался, что столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем и даже обратился к врачам: парень начал стремительно худеть из-за отсутствия аппетита. Проблемы с весом не укрылись от глаз его семьи и отца Уилла Смита.
"Мой кишечник был не в порядке: я не хотел есть, даже когда это было нужно", - отметил Джейден и рассказал о процессе своего восстановления.
"Моя диета наполовину состояла из витаминов и добавок, а также протеиновых коктейлей. Мне будто нужно было отыскать пароль к своему телу. Сейчас я больше на 10 фунтов и продолжаю набирать вес. Я даже могу нарастить мышцы", - отметил он.
После Смит-младший сравнил снимки, сделанные в 2019-м году и совсем недавно, - и результат поразил всех. Истощенный парень на фото не походил на человека, который сидел в студии.
По мнению Джейдена, работу его кишечника нарушил сахар: парень не мог начать день без сладостей и мучного.
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