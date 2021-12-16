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Могла умереть: Билли Айлиш раскрыла правду о своей болезни
Могла умереть: Билли Айлиш раскрыла правду о своей болезни
19-летняя звезда откровенно рассказала, как переносила коронавирус и шокировала всех своих поклонников 16.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-16T13:38+0400
2021-12-16T13:38+0400
2021-12-16T13:45+0400
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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Американская певица Билли Айлиш рассказала о перенесенном заболевании – 19-летняя обладательница "Грэмми" призналась, что могла умереть от коронавируса. Недавно одна из самых популярных певиц США решила рассказать о своем опыте борьбы с COVID-19. Звезда призналась, что заразилась коронавирусом летом и заявила, что болезнь протекала с осложнениями. Билли Айлиш раскрыла правду о своем самочувствии во время коронавируса и отметила, что едва не умерла. Совпало так, что тест показал положительный результат в августе, сразу же после релиза нового альбома звезды Happier Than Ever. Также Айлиш призналась, что до сих пор страдает от последствий вируса и сталкивается с побочными эффектами. А сам вирус не покидал ее в течении двух месяцев.Читайте также:Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, в мире, билли айлиш, шоу-бизнес
Могла умереть: Билли Айлиш раскрыла правду о своей болезни
13:38 16.12.2021 (обновлено: 13:45 16.12.2021)
19-летняя звезда откровенно рассказала, как переносила коронавирус и шокировала всех своих поклонников
ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Американская певица Билли Айлиш рассказала о перенесенном заболевании – 19-летняя обладательница "Грэмми" призналась, что могла умереть от коронавируса.
Недавно одна из самых популярных певиц США решила рассказать о своем опыте борьбы с COVID-19. Звезда призналась, что заразилась коронавирусом летом и заявила, что болезнь протекала с осложнениями. Билли Айлиш раскрыла правду о своем самочувствии во время коронавируса и отметила, что едва не умерла.
"Когда я говорю плохо, я имею ввиду, что ощущения были отвратными. А вот в схеме лечения все было в порядке. Понимаете? Просто когда ты болеешь, всегда чувствуешь себя крайне паршиво", – рассказала певица в шоу Говарда Стерна.
Совпало так, что тест показал положительный результат в августе, сразу же после релиза нового альбома звезды Happier Than Ever.
Также Айлиш призналась, что до сих пор страдает от последствий вируса и сталкивается с побочными эффектами. А сам вирус не покидал ее в течении двух месяцев.
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