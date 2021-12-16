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Могла умереть: Билли Айлиш раскрыла правду о своей болезни

Могла умереть: Билли Айлиш раскрыла правду о своей болезни

19-летняя звезда откровенно рассказала, как переносила коронавирус и шокировала всех своих поклонников 16.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-16T13:38+0400

2021-12-16T13:38+0400

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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Американская певица Билли Айлиш рассказала о перенесенном заболевании – 19-летняя обладательница "Грэмми" призналась, что могла умереть от коронавируса. Недавно одна из самых популярных певиц США решила рассказать о своем опыте борьбы с COVID-19. Звезда призналась, что заразилась коронавирусом летом и заявила, что болезнь протекала с осложнениями. Билли Айлиш раскрыла правду о своем самочувствии во время коронавируса и отметила, что едва не умерла. Совпало так, что тест показал положительный результат в августе, сразу же после релиза нового альбома звезды Happier Than Ever. Также Айлиш призналась, что до сих пор страдает от последствий вируса и сталкивается с побочными эффектами. А сам вирус не покидал ее в течении двух месяцев.Читайте также:Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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