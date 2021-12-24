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Массовая голодовка соратников Саакашвили - мнения политиков
Массовая голодовка соратников Саакашвили - мнения политиков
Лидеров "Нацдвижения" обвинили в том, что они мучают сторонников, заставляя их голодать в холоде
2021-12-24T18:01+0400
2021-12-24T19:21+0400
политика
новости
грузия
единое нацдвижение
голодовка
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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Массовая голодовка с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили не принесет никакого результата, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Алуда Гудушаури.Уже три дня у офиса главной оппозиционной партии "Единое национальное движения", основанной Саакашвили, установлены 12 палаток. В акции голодовки, по словам оппозиционеров, участвуют до 200 человек.По его словам, абсолютно неприемлем ультиматум, который они ставят не только правящей силе, а обществу и стране в целом.Единственное логическое объяснение начавшейся голодовки ЕНД – поддерживать актуальность темы Саакашвили в новогодние праздники, заявил в свою очередь другой представитель парламентского большинства Шалва Папуашвили.Президент: ультиматумы и голодовка не снимут напряженности в Грузии&gt;&gt;"Единственный способ добиться освобождения Михаила Саакашвили – помилование, о чем (президент) Саломе Зурабишвили не раз фиксировала свою позицию. А следовательно, голодовка "Нацдвижения" лишена смысла", - заявил Папуашвили.Голодовка не та форма, которую можно использовать в политике, отметил он.С критикой Саакашвили и его соратников выступил депутат от оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили."Обидно, что Михаил Саакашвили, который прекрасно знает, что никто его не освободит из-за этой голодовки, мучает людей в таком холоде. Сам он сидит в теплой палате, а эти люди на холоде", - заявил Элисашвили.В правящей партии Грузии назвали трагикомичной массовую голодовку из-за Саакашвили&gt;&gt;Действия своих оппозиционных коллег депутат назвал безответственностью."Депутаты от "Нацдвижения" ходят по теплым коридорам парламента, подписывают протоколы на заседаниях комитета, чтобы с них не удерживали зарплаты. Очень крутой у них бойкот, им лень работать, вот и называют все это бойкотом, и при этом берут зарплату. Это безответственность", - заявил Элисашвили.В самом "Национальном движении" все обвинения, звучащие в их адрес, назвали демагогией.При этом он отметил, что партия не отказывается и от других форм протеста.О начале массовой голодовки на акции 21 декабря, в день рождения своего идейного лидера Михаила Саакашвили, заявил председатель ЕНД Ника Мелия. По его словам, голодовка будет бессрочной и не прекратится до тех пор, пока экс-президент не будет освобожден из заключения.Незадолго до этого ряд грузинских СМИ сообщил, что начать массовую голодовку потребовал от созданной им партии сам Саакашвили, пригрозив прекратить финансирование. Информацию опровергли в "Нацдвижении".Саакашвили, который по двум уголовным делам заочно приговорен к шести годам заключения, в настоящее время проходит курс реабилитации в Горийском военном госпитале после 50-дневной голодовки.Соратники пытаются его освободить, проводя перманентные акции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, единое нацдвижение, голодовка

Массовая голодовка соратников Саакашвили - мнения политиков

18:01 24.12.2021 (обновлено: 19:21 24.12.2021)
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliПалатки для голодающих у офиса "Единого нацдвижения" 22 декабря 2021 года
Палатки для голодающих у офиса Единого нацдвижения 22 декабря 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 24.12.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Лидеров "Нацдвижения" обвинили в том, что они мучают сторонников, заставляя их голодать в холоде
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Массовая голодовка с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили не принесет никакого результата, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Алуда Гудушаури.
Уже три дня у офиса главной оппозиционной партии "Единое национальное движения", основанной Саакашвили, установлены 12 палаток. В акции голодовки, по словам оппозиционеров, участвуют до 200 человек.

"Рядом находится комфортный офис, который они сами называют крепостью… Там в тепле отсиживаются лидеры "Нацдвижения", а своих сторонников они держат на холоде, как будто этим чего-то добьются", - заявил Гудушаури.

По его словам, абсолютно неприемлем ультиматум, который они ставят не только правящей силе, а обществу и стране в целом.
Единственное логическое объяснение начавшейся голодовки ЕНД – поддерживать актуальность темы Саакашвили в новогодние праздники, заявил в свою очередь другой представитель парламентского большинства Шалва Папуашвили.
Президент: ультиматумы и голодовка не снимут напряженности в Грузии>>
"Единственный способ добиться освобождения Михаила Саакашвили – помилование, о чем (президент) Саломе Зурабишвили не раз фиксировала свою позицию. А следовательно, голодовка "Нацдвижения" лишена смысла", - заявил Папуашвили.
Голодовка не та форма, которую можно использовать в политике, отметил он.
"Это фактически шантаж других своим здоровьем. Хорошо, что к этому процессу не присоединились другие оппозиционные партии", - отметил Папуашвили.
С критикой Саакашвили и его соратников выступил депутат от оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили.
"Обидно, что Михаил Саакашвили, который прекрасно знает, что никто его не освободит из-за этой голодовки, мучает людей в таком холоде. Сам он сидит в теплой палате, а эти люди на холоде", - заявил Элисашвили.
В правящей партии Грузии назвали трагикомичной массовую голодовку из-за Саакашвили>>
Действия своих оппозиционных коллег депутат назвал безответственностью.
"Депутаты от "Нацдвижения" ходят по теплым коридорам парламента, подписывают протоколы на заседаниях комитета, чтобы с них не удерживали зарплаты. Очень крутой у них бойкот, им лень работать, вот и называют все это бойкотом, и при этом берут зарплату. Это безответственность", - заявил Элисашвили.
В самом "Национальном движении" все обвинения, звучащие в их адрес, назвали демагогией.

"Наш главный принцип - мирный ненасильственный протест. Голодовка - самая радикальная форма протеста, однако самая мирная", - заявил член ЕНД Георгий Барамидзе.

При этом он отметил, что партия не отказывается и от других форм протеста.
О начале массовой голодовки на акции 21 декабря, в день рождения своего идейного лидера Михаила Саакашвили, заявил председатель ЕНД Ника Мелия. По его словам, голодовка будет бессрочной и не прекратится до тех пор, пока экс-президент не будет освобожден из заключения.
Незадолго до этого ряд грузинских СМИ сообщил, что начать массовую голодовку потребовал от созданной им партии сам Саакашвили, пригрозив прекратить финансирование. Информацию опровергли в "Нацдвижении".
Саакашвили, который по двум уголовным делам заочно приговорен к шести годам заключения, в настоящее время проходит курс реабилитации в Горийском военном госпитале после 50-дневной голодовки.
Соратники пытаются его освободить, проводя перманентные акции.
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