https://sputnik-georgia.ru/20211222/v-pravyaschey-partii-gruzii-nazvali-tragikomichnoy-massovuyu-golodovku-iz-za-saakashvili-263076331.html

В правящей партии Грузии назвали трагикомичной массовую голодовку из-за Саакашвили

В правящей партии Грузии назвали трагикомичной массовую голодовку из-за Саакашвили

В главной оппозиционной партии Грузии заявили, что Саакашвили не ставил никакого ультиматума своим соратникам по поводу голодовки 22.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-22T20:03+0400

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2021-12-22T20:03+0400

политика

новости

грузия

михаил саакашвили

ираклий кобахидзе

голодовка

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Председатель партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе назвал трагикомедией тот факт, что 200 человек голодают из-за шантажа экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.Накануне председатель "Единого национального движения" Ника Мелия заявил, что оппозиционеры начинают бессрочную массовую голодовку и не прекратят ее, пока экс-президент не будет освобожден. Незадолго до этого ряд грузинских СМИ сообщил, что начать массовую голодовку потребовал от созданной им партии сам Саакашвили, пригрозив прекратить финансирование."Голодовка является политическим правом всех. Они могут использовать данное право, однако очень жаль, что 200 человек начинают голодовку из-за шантажа вождя. Это печальное явление, которое не пойдет на пользу политике. Однако это их решение. Никто ни над кем не смеется, но все это является трагикомичным явлением", - заявил Кобахидзе журналистам.Член оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгий Барамидзе ранее заявлял, что Саакашвили не ставил никакого ультиматума своим соратникам по поводу голодовки.У офиса главной оппозиционной партии "Единое национальное движения" уже установлены палатки для голодающих. В одиннадцати палатках размещены более ста протестующих.Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который по двум уголовным делам заочно приговорен к шести годам заключения, в данное время проходит курс реабилитации после 50-дневной голодовки в горийском военном госпитале. Соратники пытаются его освободить, проводя перманентные акции.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, голодовка, возвращение и арест саакашвили