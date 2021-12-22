Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211222/v-pravyaschey-partii-gruzii-nazvali-tragikomichnoy-massovuyu-golodovku-iz-za-saakashvili-263076331.html
В правящей партии Грузии назвали трагикомичной массовую голодовку из-за Саакашвили
В правящей партии Грузии назвали трагикомичной массовую голодовку из-за Саакашвили
В главной оппозиционной партии Грузии заявили, что Саакашвили не ставил никакого ультиматума своим соратникам по поводу голодовки 22.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-22T20:03+0400
2021-12-22T20:03+0400
политика
новости
грузия
михаил саакашвили
ираклий кобахидзе
голодовка
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/17/261425539_0:106:761:534_1920x0_80_0_0_0f863152d8e44906601bb7e493b6b1af.jpg
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Председатель партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе назвал трагикомедией тот факт, что 200 человек голодают из-за шантажа экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.Накануне председатель "Единого национального движения" Ника Мелия заявил, что оппозиционеры начинают бессрочную массовую голодовку и не прекратят ее, пока экс-президент не будет освобожден. Незадолго до этого ряд грузинских СМИ сообщил, что начать массовую голодовку потребовал от созданной им партии сам Саакашвили, пригрозив прекратить финансирование."Голодовка является политическим правом всех. Они могут использовать данное право, однако очень жаль, что 200 человек начинают голодовку из-за шантажа вождя. Это печальное явление, которое не пойдет на пользу политике. Однако это их решение. Никто ни над кем не смеется, но все это является трагикомичным явлением", - заявил Кобахидзе журналистам.Член оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгий Барамидзе ранее заявлял, что Саакашвили не ставил никакого ультиматума своим соратникам по поводу голодовки.У офиса главной оппозиционной партии "Единое национальное движения" уже установлены палатки для голодающих. В одиннадцати палатках размещены более ста протестующих.Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который по двум уголовным делам заочно приговорен к шести годам заключения, в данное время проходит курс реабилитации после 50-дневной голодовки в горийском военном госпитале. Соратники пытаются его освободить, проводя перманентные акции.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211222/byl-li-ultimatum-ot-saakashvili-otvet-soratnikov-eks-prezidenta-gruzii-263061538.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/17/261425539_0:101:761:672_1920x0_80_0_0_11c797651beb8b1878248916018adcf1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, новости, грузия, михаил саакашвили, ираклий кобахидзе, голодовка, возвращение и арест саакашвили

В правящей партии Грузии назвали трагикомичной массовую голодовку из-за Саакашвили

20:03 22.12.2021
© Facebook / Georgian DreamИраклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе - Sputnik Грузия, 1920, 22.12.2021
© Facebook / Georgian Dream
Подписаться на
В главной оппозиционной партии Грузии заявили, что Саакашвили не ставил никакого ультиматума своим соратникам по поводу голодовки
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Председатель партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе назвал трагикомедией тот факт, что 200 человек голодают из-за шантажа экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Накануне председатель "Единого национального движения" Ника Мелия заявил, что оппозиционеры начинают бессрочную массовую голодовку и не прекратят ее, пока экс-президент не будет освобожден. Незадолго до этого ряд грузинских СМИ сообщил, что начать массовую голодовку потребовал от созданной им партии сам Саакашвили, пригрозив прекратить финансирование.
"Голодовка является политическим правом всех. Они могут использовать данное право, однако очень жаль, что 200 человек начинают голодовку из-за шантажа вождя. Это печальное явление, которое не пойдет на пользу политике. Однако это их решение. Никто ни над кем не смеется, но все это является трагикомичным явлением", - заявил Кобахидзе журналистам.
Георгий Барамидзе участвует в голодовке в офисе Единого Нацдвижения - Sputnik Грузия, 1920, 22.12.2021
Саакашвили настаивал на массовой голодовке? Ответ соратников экс-президента Грузии
14:19
Член оппозиционной партии "Единое национальное движение" Георгий Барамидзе ранее заявлял, что Саакашвили не ставил никакого ультиматума своим соратникам по поводу голодовки.
У офиса главной оппозиционной партии "Единое национальное движения" уже установлены палатки для голодающих. В одиннадцати палатках размещены более ста протестующих.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который по двум уголовным делам заочно приговорен к шести годам заключения, в данное время проходит курс реабилитации после 50-дневной голодовки в горийском военном госпитале. Соратники пытаются его освободить, проводя перманентные акции.
Читайте также:
Палатки для голодающих у офиса ЕНД установили активисты "Нацдвижения" - видео
Лидер "Нацдвижения" объявил о начале массовой голодовки до освобождения Саакашвили
Cторонники Саакашвили поздравили его с днем рождения перформансом у госпиталя в Гори
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:48Жестокое убийство в Тбилиси: беременной женщине перерезали горло
20:29Первый этап примирения политиков в Грузии: ультиматумы и версии
20:03В правящей партии Грузии назвали трагикомичной массовую голодовку из-за Саакашвили
19:47Президент: ультиматумы и голодовка не снимут напряженности в Грузии
19:34Президент Грузии сделала подарок к Новому году ветеранам с ОВЗ
19:12Выхода нет: беженцы и мигранты бросают все в надежде на лучшую жизнь - фото
19:02Экс-президенту Грузии разрешили встретиться с Саакашвили
18:46Футбольный клуб "Динамо" Тбилиси подписал легионера из Беларуси
18:30Правительство Грузии еще год сможет вводить ограничения из-за коронавируса
18:16Ингури ГЭС стала частью Европейского маршрута индустриального наследия
18:01Новогодняя афиша: куда пойти с детьми в Тбилиси?
17:44Сторонники Саакашвили готовы к затяжной борьбе в форме голодовки - видео
17:39Горнолыжные курорты Грузии официально откроются 25 декабря
17:24Противники "Единого национального движения" обещают начать голодовку
16:54Стали известны книжные бестселлеры 2021 года в Грузии
16:51В Грузии ужесточаются правила работы игорного бизнеса - поправки приняты
16:38Дело может дойти до четвертой дозы вакцины - Гамкрелидзе
16:32Тбилисский суд приступил к рассмотрению дела Саакашвили по существу
16:11В высокогорной Аджарии высота снежного покрова достигает метра
16:07Зима заглянула в Тбилиси - в небе закружили первые снежинки