https://sputnik-georgia.ru/20211208/ekonomika-gruzii-sovmestnaya-otsenka-i-rekomendatsii-ebrr-i-eib-262692742.html

Экономика Грузии - совместная оценка и рекомендации ЕБРР и ЕИБ

Экономика Грузии - совместная оценка и рекомендации ЕБРР и ЕИБ

При проведении реформ на первый план должны выходить высокие стандарты государственного управления, говорится в исследовании банков 08.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-08T16:47+0400

2021-12-08T16:47+0400

2021-12-08T17:14+0400

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европейский инвестиционный банк

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ТБИЛИСИ, 8 дек — Sputnik. Проведенные в Грузии реформы преобразовали государство и экономику, повысили ее потенциальные темпы роста и улучшили уровень жизни населения, говорится в совместном исследовании Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.Совместная публикация ЕБРР и ЕИБ направлена на выявление основных проблем и возможностей для содействия развитию частного сектора и инвестиций в Грузии."Опираясь на европейские устремления, а в последнее время и на свою приверженность выполнению Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, Грузия в течение многих лет проводила широкомасштабные реформы. Эти реформы, хотя и значительно замедлились в последние годы, преобразовали грузинское государство и экономику, повысили ее потенциальные темпы роста и улучшили уровень жизни населения", - говорится в документе.В исследовании отмечено, что поскольку валовой внутренний продукт на душу населения по-прежнему значительно ниже уровня стран-членов ЕС, сильная экономическая экспансия, осуществляемая частным сектором, по-прежнему имеет первостепенное значение для повышения уровня жизни.Пандемия коронавируса еще раз подчеркнула необходимость активизировать повестку структурных реформ, поскольку чрезмерная зависимость от динамично развивающейся индустрии гостеприимства - основной движущей силы устойчивого экономического роста в последние годы, стала ключевым источником уязвимости.Несмотря на широко признанные успехи, достигнутые после революции роз, преобразование системы управления государственным сектором и ее применение были неравномерными и по-прежнему неполными. Поэтому при проведении реформ на первый план должны выходить высокие стандарты государственного управления."Политическая нестабильность - это наиболее широко известный бизнес-вызов, влияющий на инвестиционные решения в краткосрочной перспективе, а также на прогресс страны в проведении реформ в долгосрочной перспективе", - отмечено в документе.Укрепление независимости, подотчетности и потенциала судебной системы, а также повышение эффективности судебной системы являются ключом к улучшению инвестиционного климата Грузии, считают авторы исследования.Среди других областей, которые необходимо улучшить, чтобы способствовать восстановлению экономики и поддержать дальнейшее осуществление реформ, – государственное управление (включая усилия электронного правительства), государственные закупки, стандарты корпоративного управления, в частности для государственных предприятий и т.д.В исследовании также отмечено, что все чаще навыки рабочей силы не соответствуют меняющимся потребностям предприятий, что становится одним из основных препятствий для повышения конкурентоспособности частного сектора.Для повышения квалификации кадров необходимо обратить внимание на слабые стороны системе образования и устранить несоответствие в навыках, в частности путем укрепления национального технического и профессионального образования и подготовки.В исследовании отмечено, что расширение надлежащего доступа к финансированию повысило бы устойчивость и конкурентоспособность малых и средних предприятий и корпораций.Учитывая небольшой и открытый характер грузинской экономики, наиболее быстрым путем к повышению благосостояния является непрерывная интеграция с мировыми рынками на основе роста, стимулируемого экспортом, и диверсификации экспортируемых товаров с включением в них товаров с более высокой добавленной стоимостью."Для того чтобы в полной мере использовать возможности, предоставляемые Углубленным и всеобъемлющим соглашением о свободной торговле (DCFTA) с Евросоюзом, необходимо решить ряд проблем. Иностранные инвестиции могут способствовать проникновению на рынки ЕС и выйти за его пределы, если удастся обратить вспять тенденцию сокращения инвестиций в новые проекты", - отмечено в документе.Основное географическое положение Грузии как транзитного региона в Евразии сдерживается относительно слабой транспортной инфраструктурой и низким качеством логистики, что препятствует интеграции с внешними рынками.Инвестиции в техническое обслуживание и новые проекты в транспортном секторе, особенно в сельских районах, имеют ключевое значение для ускорения роста и диверсификации частного сектора.Конкретные секторы открывают разнообразные возможности, но сталкиваются с различными проблемами как в плане потенциальных инвестиций, так и в плане расширения экспорта. Развитие логистики и инфраструктуры, как физической, так и цифровой, по-прежнему имеет решающее значение для повышения внешней конкурентоспособности, отмечено в документе.ЕБРР играет важную роль для восстановления экономики Грузии. В 2020 году Банк инвестировал в общей сложности 630 миллионов евро в 16 проектов в Грузии, что вдвое превышает объем, инвестированный в предыдущем году. Банк предоставил чрезвычайную ликвидность и оборотный капитал для поддержки жизнеспособных компаний частного сектора.С момента своего присутствия в Грузии в 2007 году Европейский инвестиционный банк инвестировал почти 2 миллиона евро в 23 проекта в области инфраструктуры страны, частного сектора и борьбы с изменением климата.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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экономика, новости, грузия, ебрр, европейский инвестиционный банк