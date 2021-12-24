https://sputnik-georgia.ru/20211224/uyutnaya-i-siyayuschaya-vodyanova-pokazala-luchshiy-obraz-dlya-domashnego-novogo-goda-263127333.html

Уютная и сияющая: Водянова показала лучший образ для домашнего Нового года

Уютная и сияющая: Водянова показала лучший образ для домашнего Нового года

Перед новогодними праздниками супермодель поделилась новым снимком и подала интересную идею поклонницам

2021-12-24T13:55+0400

2021-12-24T13:55+0400

2021-12-24T13:55+0400

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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Российская супермодель Наталья Водянова показала лучший образ для домашнего Нового года – в Сети обсуждают блестящий и уютный лук звезды. Каждый Новый год женщины тратят время на продумывание наряда, желая встретить праздник в любимой пижаме, но в то же время быть яркой и нарядной. Модель Наталья Водянова решила совместить два пункта в одном и продемонстрировала лучший наряд для тех, кто отмечает дома. Топ-модель поделилась новым снимком в Инстаграм, где показала наряженную елку и свой новогодний образ. Для съемки Водянова выбрала оригинальный, светящийся ансамбль черного оттенка, состоящий из уютных брюк и свитера. Комплект настолько понравился фанаткам, что многие решили взять его на заметку и поблагодарили Наталью за идею. "Теперь я знаю, в чем буду встречать НГ", "Красавица", "Наташа умеет выглядеть по-домашнему стильно", "Наряд прекрасный", "Идеальный костюм для Рождества", – написали поклонники под фото. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

наталья водянова, шоу-бизнес, зарубежные звезды