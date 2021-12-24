https://sputnik-georgia.ru/20211224/uyutnaya-i-siyayuschaya-vodyanova-pokazala-luchshiy-obraz-dlya-domashnego-novogo-goda-263127333.html
Уютная и сияющая: Водянова показала лучший образ для домашнего Нового года
Уютная и сияющая: Водянова показала лучший образ для домашнего Нового года
Перед новогодними праздниками супермодель поделилась новым снимком и подала интересную идею поклонницам
2021-12-24T13:55+0400
2021-12-24T13:55+0400
2021-12-24T13:55+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
наталья водянова
шоу-бизнес
зарубежные звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1a/259907912_0:100:2609:1567_1920x0_80_0_0_097b0796f70f998156da3e551e8a8ab9.jpg
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Российская супермодель Наталья Водянова показала лучший образ для домашнего Нового года – в Сети обсуждают блестящий и уютный лук звезды. Каждый Новый год женщины тратят время на продумывание наряда, желая встретить праздник в любимой пижаме, но в то же время быть яркой и нарядной. Модель Наталья Водянова решила совместить два пункта в одном и продемонстрировала лучший наряд для тех, кто отмечает дома. Топ-модель поделилась новым снимком в Инстаграм, где показала наряженную елку и свой новогодний образ. Для съемки Водянова выбрала оригинальный, светящийся ансамбль черного оттенка, состоящий из уютных брюк и свитера. Комплект настолько понравился фанаткам, что многие решили взять его на заметку и поблагодарили Наталью за идею. "Теперь я знаю, в чем буду встречать НГ", "Красавица", "Наташа умеет выглядеть по-домашнему стильно", "Наряд прекрасный", "Идеальный костюм для Рождества", – написали поклонники под фото. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1a/259907912_13:0:2578:1924_1920x0_80_0_0_3bc91728642b964585874f30bb63240e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
наталья водянова, шоу-бизнес, зарубежные звезды
Уютная и сияющая: Водянова показала лучший образ для домашнего Нового года
Перед новогодними праздниками супермодель поделилась новым снимком и подала интересную идею поклонницам
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Российская супермодель Наталья Водянова показала лучший образ для домашнего Нового года – в Сети обсуждают блестящий и уютный лук звезды.
Каждый Новый год женщины тратят время на продумывание наряда, желая встретить праздник в любимой пижаме, но в то же время быть яркой и нарядной. Модель Наталья Водянова решила совместить два пункта в одном и продемонстрировала лучший наряд для тех, кто отмечает дома.
Топ-модель поделилась новым снимком в Инстаграм, где показала наряженную елку и свой новогодний образ.
Для съемки Водянова выбрала оригинальный, светящийся ансамбль черного оттенка, состоящий из уютных брюк и свитера. Комплект настолько понравился фанаткам, что многие решили взять его на заметку и поблагодарили Наталью за идею.
"Теперь я знаю, в чем буду встречать НГ", "Красавица", "Наташа умеет выглядеть по-домашнему стильно", "Наряд прекрасный", "Идеальный костюм для Рождества", – написали поклонники под фото.
Усатый нянь
: сын Натальи Водяновой впервые показал малышку-сестру
Редкий выход:
Наталья Водянова и Антуан Арно вышли в свет в Париже
Супермодель Наталья Водянова в Грузии: и пусть все подождет
Леди в черном: куда наведались в Грузии Водянова и Сергеенко
Жена мэра Тбилиси в восторге от Натальи
Водяновой
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.