https://sputnik-georgia.ru/20211225/epidemiya-kharassmenta-kto-obvinil-zvezdu-seksa-v-bolshom-gorode-v-domogatelstvakh-262992071.html

Эпидемия харассмента: кто обвинил звезду "Секса в большом городе" в домогательствах?

Эпидемия харассмента: кто обвинил звезду "Секса в большом городе" в домогательствах?

Последствия предполагаемых действий уже артиста настигли — агентство Криса Нота A3 Artists отказалось от сотрудничества с ним

2021-12-25T10:10+0400

2021-12-25T10:10+0400

2021-12-25T10:10+0400

сериал "секс в большом городе"

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крис нот

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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Уже третья женщина обвинила звезду американского сериала "Секс в большом городе", 67-летнего актера Криса Нота в сексуальных домогательствах. Очередная обвинительница, которая назвалась Авой, заявила изданию Daily Beast, что актер пытался изнасиловать ее в 2010 году, когда девушка работала хостес в одном из нью-йоркских ресторанов. Тогда ей было 18 лет.По словам Авы, тогда Крис Нот в состоянии алкогольного опьянения неоднократно вел себя крайне некорректно – пытался усадить девушку себе на колени таким образом, чтобы та могла "почувствовать его эрекцию". Также в той истории, по словам Авы, был момент, когда актер пытался ее изнасиловать. Только после того, как Ава пообещала заняться с Крисом сексом в другом месте, ей удалось сбежать, утверждает женщина.Ранее в СМИ появились истории двух других женщин, которые обвинили Криса Нота в изнасиловании. При этом сам актер категорически опровергает все три обвинения. Однако последствия предполагаемых действий его уже настигли – по информации People, агентство Криса Нота A3 Artists отказалось от сотрудничества с ним.Жена Криса Нота уже сняла обручальное кольцо и покинула супружеский дом, не простив мужа. До этого актрисы сериала "Секс в большом городе" высказались о ситуации и выразили соболезнования пострадавшим женщинам, поблагодарив их за честность и открытость.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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сериал "секс в большом городе", шоу-бизнес, зарубежные звезды, крис нот