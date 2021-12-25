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Шок! Новый Бэтмен будет похож на Курта Кобейна?
Шок! Новый Бэтмен будет похож на Курта Кобейна?
Казалось бы, при чем тут Курт Кобейн?! Но, как видно, определенное настроение отсылки к культовой группе Nirvana фильму все же придадут 25.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-25T11:11+0400
2021-12-25T11:11+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
шоу-бизнес
зарубежные звезды
роберт паттинсон
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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Зрителей ждет новый взгляд на культового персонажа вселенной DC – исполнитель главной роли в фильме "Бэтмен" Роберт Паттинсон постарался придать герою сходство с лидером всемирно известной американской рок-группы Nirvana Куртом Кобейном.Об этих новых чертах супергероя рассказал режиссер и сценарист Мэтт Ривз. По его словам, у Паттинсона была цель сделать своего персонажа схожим с Куртом Кобейном.Это дает право предположить, что данная версия фильма будет более мрачнее и острее, если сравнивать с предыдущими фильмами.Интересно, что в трейлере фильма, который был опубликован в августе 2020 года, была использована песня Something In the Way группы Nirvana в исполнении оркестра.Режиссер также отметил, что слушал именно эту песню во время написания первого акта сценария."Я всегда слушаю музыку за работой, и когда зазвучала эта композиция, то я понял, что нам нужно отказаться от образа Бэтмена-плейбоя и сосредоточиться на том, чтобы показать человека, который пережил ужасную трагедию и стал отшельником", – сказал он.До Роберта Паттинсона роль Бэтмена исполняли Кристиан Бейл и Бен Аффлек.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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шоу-бизнес, зарубежные звезды, роберт паттинсон

Шок! Новый Бэтмен будет похож на Курта Кобейна?

11:11 25.12.2021
© photo: Sputnik / Levan AvlabreliБэтмен против Супермена - кино
Бэтмен против Супермена - кино - Sputnik Грузия, 1920, 25.12.2021
© photo: Sputnik / Levan Avlabreli
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Казалось бы, при чем тут Курт Кобейн?! Но, как видно, определенное настроение отсылки к культовой группе Nirvana фильму все же придадут
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Зрителей ждет новый взгляд на культового персонажа вселенной DC – исполнитель главной роли в фильме "Бэтмен" Роберт Паттинсон постарался придать герою сходство с лидером всемирно известной американской рок-группы Nirvana Куртом Кобейном.
Об этих новых чертах супергероя рассказал режиссер и сценарист Мэтт Ривз. По его словам, у Паттинсона была цель сделать своего персонажа схожим с Куртом Кобейном.
Это дает право предположить, что данная версия фильма будет более мрачнее и острее, если сравнивать с предыдущими фильмами.
Интересно, что в трейлере фильма, который был опубликован в августе 2020 года, была использована песня Something In the Way группы Nirvana в исполнении оркестра.
Режиссер также отметил, что слушал именно эту песню во время написания первого акта сценария.
"Я всегда слушаю музыку за работой, и когда зазвучала эта композиция, то я понял, что нам нужно отказаться от образа Бэтмена-плейбоя и сосредоточиться на том, чтобы показать человека, который пережил ужасную трагедию и стал отшельником", – сказал он.
До Роберта Паттинсона роль Бэтмена исполняли Кристиан Бейл и Бен Аффлек.
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