Шок! Новый Бэтмен будет похож на Курта Кобейна?

Казалось бы, при чем тут Курт Кобейн?! Но, как видно, определенное настроение отсылки к культовой группе Nirvana фильму все же придадут 25.12.2021, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Зрителей ждет новый взгляд на культового персонажа вселенной DC – исполнитель главной роли в фильме "Бэтмен" Роберт Паттинсон постарался придать герою сходство с лидером всемирно известной американской рок-группы Nirvana Куртом Кобейном.Об этих новых чертах супергероя рассказал режиссер и сценарист Мэтт Ривз. По его словам, у Паттинсона была цель сделать своего персонажа схожим с Куртом Кобейном.Это дает право предположить, что данная версия фильма будет более мрачнее и острее, если сравнивать с предыдущими фильмами.Интересно, что в трейлере фильма, который был опубликован в августе 2020 года, была использована песня Something In the Way группы Nirvana в исполнении оркестра.Режиссер также отметил, что слушал именно эту песню во время написания первого акта сценария."Я всегда слушаю музыку за работой, и когда зазвучала эта композиция, то я понял, что нам нужно отказаться от образа Бэтмена-плейбоя и сосредоточиться на том, чтобы показать человека, который пережил ужасную трагедию и стал отшельником", – сказал он.До Роберта Паттинсона роль Бэтмена исполняли Кристиан Бейл и Бен Аффлек.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

