https://sputnik-georgia.ru/20211225/vnimaniyu-turistov-gornolyzhnye-kurorty-otkryvayutsya-v-gruzii-263140700.html

Вниманию туристов! Горнолыжные курорты открываются в Грузии

Вниманию туристов! Горнолыжные курорты открываются в Грузии

Горнолыжные курорты давно готовы к приему отдыхающих и любителей экстремального спорта

2021-12-25T09:01+0400

2021-12-25T09:01+0400

2021-12-25T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Все зимние курорты Грузии, кроме Бакуриани, официально открываются 25 декабря, сообщает Компания по развитию горных курортов.Зимние курорты Грузии расположены в четырех регионах: Гудаури (регион Мцхета-Мтианети), Тетнульди и Хацвали в Сванети, Бакуриани и Кохта-Митарби (Самцхе-Джавахети) и Годердзи (высокогорная Аджария). Туристический сезон на этих курортах открывается со второй половины декабря и длится по конец марта. Однако в этом году сезон откроют позже из-за теплой погоды, которая установилась на всей территории Грузии в первой половине декабря.По информации Компании, в Местия заработает канатная дорога открытого типа, которая связывает центр Местия с курортом Хацвали.Это один из самых молодых горнолыжных курортов в Грузии, он заложен в 2011 году.Кроме того, заработает и новая самая быстрая в стране канатная дорога гондольного типа Хацвали-Зурулди. Скорость канатки – 6 метров в секунду. Подняться на гору Хацвали можно будет за четыре минуты, длина канатки 1 421 метр. Она рассчитана на 10 мест.Пропускная способность канатной дороги составляет 1,8 тысячи пассажиров в час, которую можно увеличить до 2,4 тысячи человек, говорится в сообщении.Горнолыжные курорты Грузии ждут... зимы >>На курорте четыре горнолыжные трассы длиной в семь километров, которые рассчитаны на все категории лыжников.Что касается курорта Тетнульди, то здесь лыжников ждет пять подъемников и пять лыжных трасс. Самая высокая точка находится на высоте 3 168 метров над уровнем моря.В Гудаури заработает 18 канатных дорог. Любители горных лыж смогут кататься на 22 трассах длиной в 70 километров.На курорте Годердзи – две большие канатки и одна семикилометровая трасса.Канатные дороги будут открыты для посетителей каждый день. В Гудаури и Годердзи с 10:00 до 17:00, Тетнульди и Хацвали – с 10:00 до 16:00 (Хацвали – в выходные до 17:00).В Бакуриани горнолыжная инфраструктура 25 декабря не будет запущена из-за климатических условий, однако в случае осадков и мороза подъемники на курорте будут работать в обычном режиме.Безопасность горнолыжных спусков на горных курортах Грузии обеспечивают спасательная служба Mountain Resorts Development Company и горный патруль.Новый сезон – новые правилаВ Грузии идет активная подготовка к зимнему туристическому сезону – разработаны новые правила безопасности против коронавируса для горных курортов страны.По новым правилам, закрытая канатная гондола, вмещающая 10 человек, будет перевозить только 8 пассажиров. Что касается канаток открытого типа, то они смогут работать с полной нагрузкой. В то же время канатки и территория вокруг них будут дезинфицироваться более интенсивно.Новые канатки и обновленная инфраструктура – горнолыжные курорты Грузии готовятся к сезону>>Отдыхающие должны будут максимально соблюдать дистанцию и носить маски.Что касается канатных дорог кресельного типа, то на них новые регуляции не распространяются. Тем не менее, процесс передвижения на обоих видах подъемников будет строго контролироваться.Все канатные дороги на горнолыжных курортах, согласно действующему техническому протоколу, проверяются каждые два года, а магнитно-депозитарный контроль проводится раз в пять лет.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, аджария, туризм, бакуриани, гудаури, сванети, компания развития горных курортов, курорт тетнулди, самцхе-джавахети, горнолыжные курорты грузии, курорт гомардули