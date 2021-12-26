https://sputnik-georgia.ru/20211226/gosinspektor-gruzii-uznala-o-planakh-rasformirovat-sluzhbu-iz-smi-263162148.html
Госинспектор Грузии узнала о планах расформировать Службу из СМИ
Госинспектор Грузии узнала о планах расформировать Службу из СМИ
На базе Службы государственной инспекции депутаты от правящей партии планирует создать два ведомства
2021-12-26T14:34+0400
2021-12-26T14:34+0400
2021-12-26T14:38+0400
политика
новости
грузия
грузинская мечта
ираклий кобахидзе
парламент грузии
лонда толорая
служба государственного инспектора
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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Государственный инспектор Лонда Толорая узнала о реформировании Службы из СМИ и эта инициатива депутатов стала для нее полной неожиданностью.В парламент Грузии депутаты от правящей партии "Грузинская мечта" внесли в парламент Грузии законопроект, который предусматривает создание на базе Службы государственной инспекции двух ведомств - Специальной следственной службы и Служба по защите персональных данных.По словам Лонды Толорая, это был "предновогодний сюрприз", который вызывает немало вопросов.По ее словам, с 9 декабря госинспектор пытался связаться с парламентом, чтобы инициировать законопроект об институциональном усиления ведомства. Удалось осуществить это лишь 24 декабря, при этом в процессе работы над законопроектом депутаты ни слова не сказали Толорая о своей, альтернативной инициативе.В Грузии хотят упразднить Службу государственного инспектора >>Толорая подчеркнула, что до тех пор пока Службы не получит полную информацию о законопроекте, все сотрудники ведомства продолжат свою деятельность, которая "диктуется законом".В свою очередь председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что речь не идет об упразднении Службы госинспектора, на деле одна служба будет заменена двумя, а полномочия следственного управления расширятя.Специальная следственная служба будет заниматься расследованием преступлений чиновников, а Служба по защите персональных данных будет контролировать все вопросы, связанные с обработкой личных данных и вопрос тайных следственных действий, в том числе прослушки.По словам председателя правящей партии, международные партнеры и неправительственные организации в прошлом ни раз советовали разделить эти две функции.Как отметил Кобахидзе, на момент создания в стране Службы госинспекции в политическая ситуация была сложной, вот почему изменения были отложены."Сегодня настало время должным образом разделить эти две совершенно независимые функции. Это чисто правовой и институциональный вопрос, и я могу вам сказать, что инициированный законопроект не только юридически и институционально корректен, но и улучшает сегодняшнее положение", - сказал Ираклий Кобахидзе.Служба госинспектора оштрафовала Минюст Грузии за показ кадров с Саакашвили >>Закон о создании Службы государственного инспектора был принят в 2018 году. Новое ведомство взяло на себя обязанности по защите личных данных, а также расследованию определенных видов преступлений.Следственный орган Службы государственного инспектора расследует дела, связанные с пытками, бесчеловечным обращением, угрозой пыток, унизительным обращением со стороны представителей органов правопорядка и чиновников, а также приравненных к ним лиц.Кроме того, в компетенцию Службы входит расследование случаев превышения и злоупотребления служебными полномочиями, совершенных с применением силы или оружия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, грузинская мечта, ираклий кобахидзе, парламент грузии, лонда толорая, служба государственного инспектора
Госинспектор Грузии узнала о планах расформировать Службу из СМИ
14:34 26.12.2021 (обновлено: 14:38 26.12.2021)
На базе Службы государственной инспекции депутаты от правящей партии планирует создать два ведомства
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Государственный инспектор Лонда Толорая узнала о реформировании Службы из СМИ и эта инициатива депутатов стала для нее полной неожиданностью.
В парламент Грузии депутаты от правящей партии "Грузинская мечта" внесли в парламент Грузии законопроект, который предусматривает создание на базе Службы государственной инспекции двух ведомств - Специальной следственной службы и Служба по защите персональных данных.
По словам Лонды Толорая, это был "предновогодний сюрприз", который вызывает немало вопросов.
"Конечно, вызывает вопросы тот факт, что инициирования законопроекта проходит в ускоренном порядке в выходные дни, без участия Службы государственного инспектора и без обсуждения широкой общественности. Надеюсь, что этот процесс будет остановлен", - написала Толорая на своей странице в Facebook
.
По ее словам, с 9 декабря госинспектор пытался связаться с парламентом, чтобы инициировать законопроект об институциональном усиления ведомства. Удалось осуществить это лишь 24 декабря, при этом в процессе работы над законопроектом депутаты ни слова не сказали Толорая о своей, альтернативной инициативе.
Толорая подчеркнула, что до тех пор пока Службы не получит полную информацию о законопроекте, все сотрудники ведомства продолжат свою деятельность, которая "диктуется законом".
В свою очередь председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что речь не идет об упразднении Службы госинспектора, на деле одна служба будет заменена двумя, а полномочия следственного управления расширятя.
Специальная следственная служба будет заниматься расследованием преступлений чиновников, а Служба по защите персональных данных будет контролировать все вопросы, связанные с обработкой личных данных и вопрос тайных следственных действий, в том числе прослушки.
"В одном ведомстве собраны две совершенно разные функции: одна - защита персональных данных, другая - следствие. Эти две функции никак не связаны друг с другом, более того, существует конфликт интересов", - заявил Кобахидзе в эфире телеканала "Имеди".
По словам председателя правящей партии, международные партнеры и неправительственные организации в прошлом ни раз советовали разделить эти две функции.
Как отметил Кобахидзе, на момент создания в стране Службы госинспекции в политическая ситуация была сложной, вот почему изменения были отложены.
"Сегодня настало время должным образом разделить эти две совершенно независимые функции. Это чисто правовой и институциональный вопрос, и я могу вам сказать, что инициированный законопроект не только юридически и институционально корректен, но и улучшает сегодняшнее положение", - сказал Ираклий Кобахидзе.
Закон о создании Службы государственного инспектора был принят в 2018 году. Новое ведомство взяло на себя обязанности по защите личных данных, а также расследованию определенных видов преступлений.
Следственный орган Службы государственного инспектора расследует дела, связанные с пытками, бесчеловечным обращением, угрозой пыток, унизительным обращением со стороны представителей органов правопорядка и чиновников, а также приравненных к ним лиц.
Кроме того, в компетенцию Службы входит расследование случаев превышения и злоупотребления служебными полномочиями, совершенных с применением силы или оружия.
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