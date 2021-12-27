https://sputnik-georgia.ru/20211227/kak-izmenilis-tseny-na-promyshlennuyu-produktsiyu-v-gruzii-263169776.html

Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии

Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии

Цены за год в основном выросли на продукцию перерабатывающей промышленности, а также на продовольствие 27.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-27T09:01+0400

2021-12-27T09:01+0400

2021-12-27T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в ноябре 2021 года повысился на 17,2% по сравнению с ноябрем 2020 года, сообщает Национальная службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).На формирование индекса в основном повлияло повышение цен в перерабатывающей промышленности на 20,7%, в том числе на продовольствие – на 16,2%, а в горнодобывающей цены снизились на 1,3%.В ноябре, по сравнению с октябрем текущего года, цены на промышленную продукцию выросли на 1,9%.Местное производствоЦены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в ноябре на 15,1% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года.Инфляция в Грузии по-прежнему на запредельном уровне – новая статистика >>Больше всего цены выросли в горнодобывающей промышленности – на 43,7%, перерабатывающей промышленности – на 16,1%, в том числе на продукты питания – на 18,7%.Экспорт и импортИндекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в ноябре вырос на 20,1% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года.На продукцию горнодобывающей промышленности цены снизились на 20,7%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 26,1%, в том числе на химическую продукцию – на 89,9%, а на изделия из металла – на 70,4%.Грузия успешно торгует: внешнеторговый оборот с начала года вырос на 25% >>Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период выросли на 19,2%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подорожала на 16,6%.Потребительские ценыУровень годовой инфляции в Грузии в ноябре 2021 года составил 12,5%, при целевом показателе 3%. Цены на продовольствие за год выросли на 17%. В ноябре, по сравнению с октябрем, уровень инфляции составил 0,6%.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, национальная служба статистики грузии "сакстат", цены, статистика