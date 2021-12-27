Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211227/kurs-lari-dollar-263139919.html
Курс лари на понедельник – 3,0774 GEL/$1
Курс лари на понедельник – 3,0774 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0104 лари по отношению к доллару 27.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-27T09:20+0400
2021-12-27T09:20+0400
экономика
грузия
лари
доллар
национальный банк грузии
курс лари к доллару на сегодня в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1e/259131026_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_3a7636e0e26a91683a9ae6db35a26997.jpg
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 27 декабря в размере 3,0774 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0104 лари по отношению к доллару.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/1e/259131026_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_6b0757114b3ffbd7afdd8faa0fc41a31.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экономика, грузия, лари, доллар, национальный банк грузии, курс лари к доллару на сегодня в грузии

Курс лари на понедельник – 3,0774 GEL/$1

09:20 27.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliОбменный пункт
Обменный пункт - Sputnik Грузия, 1920, 27.12.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0104 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 27 декабря в размере 3,0774 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0104 лари по отношению к доллару.
© SputnikКросс-курс основных валют на 27 декабря
Кросс-курс основных валют на 27 декабря - Sputnik Грузия, 1920, 24.12.2021
Кросс-курс основных валют на 27 декабря
© Sputnik
Читайте также:
Почему укрепился лари - ликбез от главы Нацбанка Грузии
Экономист назвал причины стабилизации курса грузинской валюты
Бизнес-ассоциация Грузии: у лари есть потенциал для дальнейшего укрепления
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:20Курс лари на понедельник – 3,0774 GEL/$1
09:01Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии
08:32"Омикрон" стал доминирующим штаммом в Бельгии – власти принимают меры
08:02Тысячи авиарейсов были отменены накануне по всему миру из-за "омикрона"
07:32Когда штамм "омикрон" станет доминирующим в Грузии
07:01За качеством лекарств в Грузии будет следить специальная лаборатория
ВчераПогода на Новый год в Тбилиси
ВчераПремьер Израиля ушел на самоизоляцию
ВчераВ Телави сгорела главная новогодняя елка города
ВчераАнтиваксеры против "зеленого статуса" и ковид-ограничений в Грузии - видео
ВчераДесятки тысяч жителей Тбилиси и пригородов столицы остались без воды
ВчераМинздрав Грузии не поддержит открытие ночных клубов
ВчераКовид-статистика Грузии - последние данные о вакцинации против коронавируса
ВчераКурортный Батуми в новогодних огнях: праздник к нам приходит - видео
ВчераЗа два года более семи тысяч семей перемещенных лиц в Грузии получили жилье
ВчераРоссийский цирк застрял на Верхнем Ларсе и перенес выступления в Тбилиси на январь
ВчераВерхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией открыто для легковых автомобилей
Вчера"Лыжный патруль" будет следить за порядком на высокогорных курортах Грузии
ВчераВ Грузии снизилась смертность на рабочих местах - министр
ВчераКазус под Новый год