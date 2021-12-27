https://sputnik-georgia.ru/20211227/prezident-gruzii-vstupilas-za-zhenschinu-glavu-sluzhby-gosinspektsii-263197422.html

Президент Грузии вступилась за женщину-главу Службы госинспекции

Президент Грузии вступилась за женщину-главу Службы госинспекции

Президент предложила прекратить рассмотрение вопроса реформирования Службы и дать всем возможность представить аргументы 27.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-27T23:38+0400

2021-12-27T23:38+0400

2021-12-27T23:52+0400

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саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает неприемлемым инициирование и рассмотрение в ускоренном порядке законопроекта об упразднении Службы государственного инспектора, говорится в заявлении главы государства.Депутаты от правящей партии "Грузинская мечта" внесли в парламент законопроект, который предусматривает создание на базе Службы государственной инспекции двух ведомств - Специальной следственной службы и Службы по защите персональных данных.Как отметила Зурабишвили, недопустимо, чтобы упразднение ведомства произошло в тот момент, когда глава службы находится в декретном отпуске, а также оставить без работы как минимум 100 человек."Недопустимо, чтобы глава Службы узнала об упразднении своего ведомства из СМИ. Вместе с тем, следует отметить, что реализация инициированного изменения приведет к увольнению не только женщины-главы независимого государственного учреждения, но и более 100 человек. Я полагаю, что нет необходимости осуществлять эти изменения в ускоренном порядке", - говорится в заявлении президента.Госинспектор Грузии узнала о планах расформировать Службу из СМИ >>В документе отмечается, что принятие таких решений в тот момент, когда общество находится в состоянии поляризации, вызывает неясность и порождает вопросы, что наносит ущерб процессу деполяризации.По словам президента, важно найти выход из сложившейся ситуации.Также необходимо сделать все, чтобы сохранить рабочие места для всех 114 сотрудников этого ведомства, подчеркнула Зурабишвили.Для Государственного инспектора Лонды Толорая эта инициатива "Грузинской мечты" стала полной неожиданностью и породила немало вопросов. Она призвала парламент приостановить процесс. Толорая считает, что Службу государственного инспектора и ее сотрудников "наказывают за независимость и законопослушность".Служба госинспектора оштрафовала Минюст Грузии за показ кадров с Саакашвили >>В свою очередь, председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что речь не об упразднении Службы госинспектора, а о ее реформе - на деле одна служба будет заменена двумя, а полномочия следственного управления расширятся.Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призвало власти отозвать инициативу и обеспечить независимость национальных механизмов по защите прав человека.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, лонда толорая, служба государственного инспектора, саломе зурабишвили