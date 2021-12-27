Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211227/prezident-gruzii-vstupilas-za-zhenschinu-glavu-sluzhby-gosinspektsii-263197422.html
Президент Грузии вступилась за женщину-главу Службы госинспекции
Президент Грузии вступилась за женщину-главу Службы госинспекции
Президент предложила прекратить рассмотрение вопроса реформирования Службы и дать всем возможность представить аргументы 27.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-27T23:38+0400
2021-12-27T23:52+0400
политика
новости
грузия
лонда толорая
служба государственного инспектора
саломе зурабишвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/12/262169894_0:52:3073:1780_1920x0_80_0_0_393b1962cfa480ae0548bb701c0fa4b6.jpg
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает неприемлемым инициирование и рассмотрение в ускоренном порядке законопроекта об упразднении Службы государственного инспектора, говорится в заявлении главы государства.Депутаты от правящей партии "Грузинская мечта" внесли в парламент законопроект, который предусматривает создание на базе Службы государственной инспекции двух ведомств - Специальной следственной службы и Службы по защите персональных данных.Как отметила Зурабишвили, недопустимо, чтобы упразднение ведомства произошло в тот момент, когда глава службы находится в декретном отпуске, а также оставить без работы как минимум 100 человек."Недопустимо, чтобы глава Службы узнала об упразднении своего ведомства из СМИ. Вместе с тем, следует отметить, что реализация инициированного изменения приведет к увольнению не только женщины-главы независимого государственного учреждения, но и более 100 человек. Я полагаю, что нет необходимости осуществлять эти изменения в ускоренном порядке", - говорится в заявлении президента.Госинспектор Грузии узнала о планах расформировать Службу из СМИ &gt;&gt;В документе отмечается, что принятие таких решений в тот момент, когда общество находится в состоянии поляризации, вызывает неясность и порождает вопросы, что наносит ущерб процессу деполяризации.По словам президента, важно найти выход из сложившейся ситуации.Также необходимо сделать все, чтобы сохранить рабочие места для всех 114 сотрудников этого ведомства, подчеркнула Зурабишвили.Для Государственного инспектора Лонды Толорая эта инициатива "Грузинской мечты" стала полной неожиданностью и породила немало вопросов. Она призвала парламент приостановить процесс. Толорая считает, что Службу государственного инспектора и ее сотрудников "наказывают за независимость и законопослушность".Служба госинспектора оштрафовала Минюст Грузии за показ кадров с Саакашвили &gt;&gt;В свою очередь, председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что речь не об упразднении Службы госинспектора, а о ее реформе - на деле одна служба будет заменена двумя, а полномочия следственного управления расширятся.Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призвало власти отозвать инициативу и обеспечить независимость национальных механизмов по защите прав человека.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/12/262169894_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_8f9219f682a6b59c01d0679613dd385d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, новости, грузия, лонда толорая, служба государственного инспектора, саломе зурабишвили

Президент Грузии вступилась за женщину-главу Службы госинспекции

23:38 27.12.2021 (обновлено: 23:52 27.12.2021)
© photo: Sputnik / StringerСаломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили - Sputnik Грузия, 1920, 27.12.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
Президент предложила прекратить рассмотрение вопроса реформирования Службы и дать всем возможность представить аргументы
ТБИЛИСИ, 27 дек — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает неприемлемым инициирование и рассмотрение в ускоренном порядке законопроекта об упразднении Службы государственного инспектора, говорится в заявлении главы государства.
Депутаты от правящей партии "Грузинская мечта" внесли в парламент законопроект, который предусматривает создание на базе Службы государственной инспекции двух ведомств - Специальной следственной службы и Службы по защите персональных данных.
"Для меня, как для женщины-президента, также недопустимо подобное отношение в адрес - руководителя Службы госинспектора Лонды Толорая", - говорится в заявлении.
Как отметила Зурабишвили, недопустимо, чтобы упразднение ведомства произошло в тот момент, когда глава службы находится в декретном отпуске, а также оставить без работы как минимум 100 человек.
"Недопустимо, чтобы глава Службы узнала об упразднении своего ведомства из СМИ. Вместе с тем, следует отметить, что реализация инициированного изменения приведет к увольнению не только женщины-главы независимого государственного учреждения, но и более 100 человек. Я полагаю, что нет необходимости осуществлять эти изменения в ускоренном порядке", - говорится в заявлении президента.
Госинспектор Грузии узнала о планах расформировать Службу из СМИ >>
В документе отмечается, что принятие таких решений в тот момент, когда общество находится в состоянии поляризации, вызывает неясность и порождает вопросы, что наносит ущерб процессу деполяризации.
По словам президента, важно найти выход из сложившейся ситуации.
"Мы предлагаем, прекратить рассмотрение этого вопроса в срочном порядке и дать каждому возможность представить свои аргументы, а также предоставить инспектору возможность представить в парламент отчет о проделанной работе", - говорится в заявлении главы государства.
Также необходимо сделать все, чтобы сохранить рабочие места для всех 114 сотрудников этого ведомства, подчеркнула Зурабишвили.
Для Государственного инспектора Лонды Толорая эта инициатива "Грузинской мечты" стала полной неожиданностью и породила немало вопросов. Она призвала парламент приостановить процесс. Толорая считает, что Службу государственного инспектора и ее сотрудников "наказывают за независимость и законопослушность".
Служба госинспектора оштрафовала Минюст Грузии за показ кадров с Саакашвили >>
В свою очередь, председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что речь не об упразднении Службы госинспектора, а о ее реформе - на деле одна служба будет заменена двумя, а полномочия следственного управления расширятся.
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призвало власти отозвать инициативу и обеспечить независимость национальных механизмов по защите прав человека.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
01:25Лидер "Единого нацдвижения": решающие рычаги в руках у президента Грузии
00:16Премьер Грузии: у страны очень хорошие стартовые условия на будущий год
ВчераГорсобрание Тбилиси одобрило новые тарифы на транспорт
ВчераПрезидент Грузии вступилась за женщину-главу Службы госинспекции
ВчераУтвержден бюджет Тбилиси на 2022 год - на что пойдут деньги
ВчераВо сколько обойдется новогодний стол в Грузии
ВчераТаможня Грузии на границе с Россией работает в чрезвычайном режиме
ВчераНазваны победители международной премии RT для военкоров
ВчераЭкс-президент Грузии предложил мораторий на дела против оппозиционеров
ВчераОлимпийский рекорд грузинского тяжелоатлета останется вечным
ВчераОбвиняемый в убийстве сына вора в законе в Тбилиси признал вину
ВчераМинистр: у жителей Местия нет нужды заниматься нелегальным майнингом криптовалюты
ВчераНовый 2022 год в Грузии – куда пойти
ВчераГрузинская шахматистка удачно стартовала на чемпинате мира по рапиду
ВчераШум в зале и на улице - обсуждение новых проездных в Тбилиси проходит на фоне протеста
ВчераГосударство поможет малому бизнесу в четырех регионах Грузии
ВчераСкончался поэт и музыкант Николай Джинчарадзе
ВчераУпразднение Службы госинспектора Грузии обеспокоило Верховного комиссара ООН
ВчераВступил в силу приговор по делу Хангошвили
ВчераЗаседание по делу Саакашвили прошло без главного обвиняемого