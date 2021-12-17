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https://sputnik-georgia.ru/20211217/minyust-obzhaloval-shtraf-ot-gosudarstvennogo-inspektora-iz-za-video-s-saakashvili-262956128.html
Минюст обжаловал штраф от Государственного инспектора из-за видео с Саакашвили
Минюст обжаловал штраф от Государственного инспектора из-за видео с Саакашвили
Видео перевода Саакашвили было опубликовано исходя из высокого общественного интереса, заявил министр 17.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-17T23:02+0400
2021-12-17T23:21+0400
политика
новости
грузия
михаил саакашвили
рати брегадзе
служба государственного инспектора
специальная пенитенциарная служба
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Министерство юстиции и Специальная пенитенциарная служба обжалуют штрафы за нарушение закона о защите персональных данных в отношении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, выписанные Службой государственного инспектора, заявил глава Минюста Рати Брегадзе, выступая в парламенте.По решению Службы госинспектора от 7 декабря Специальная пенитенциарная служба была оштрафована на две тысячи лари, а Минюст - на 500 лари.Служба госинспектора после изучения законности получения и разглашения персональных данных и установила, что Минюст и Специальная пенитенциарная служба обнародовали информацию о Саакашвили с нарушением закона. В частности, речь идет о видеозаписях, где Саакашвили покупает в тюремном магазине продукты, принимает в медпункте пищевые добавки, а также кадры этапирования экс-президента из руставской тюрьмы в глданскую тюремную больницу.Как заявил Брегадзе, видео перевода Саакашвили, как и другие видео, были опубликованы исходя из высокого общественного интереса и чтобы не допустить фальсификации информации.Особое внимание глава Минюста Грузии обратил на кадры перевода Саакашвили в тюремную больницу, в частности на тот момент, когда конвой фактически заносит Саакашвили в тюремную клинику."Когда заключенный оказывает сопротивление, особенно физическое, сотрудникам, они имеют использовать спецсредства, но они этого не сделали. Каждый сотрудник держал конечность Саакашвили, чтобы доставить его в камеру, и он бы не пострадал", - отметил Брегадзе.Между тем, помимо распространения видео, Служба государственного инспектора расследует и возможный факт нечеловеческого обращения с экс-президентом, и поводом для начала расследования стали как раз обнародованные кадры.Что касается самого Саакашвили, то в данный момент он находится в Горийском госпитале, где проходит лечение после 50-дневной голодовки.По данным министерства юстиции, после завершения лечения Саакашвили вернут в тюрьму в Рустави, куда он был помещен сразу после задержания 1 октября. Его адвокаты, мать и соратники же требуют отправить его на лечение за границу.Экс-президент заочно приговорен к шести годам тюрьмы по двум уголовным делам, и еще три дела рассматриваются в суде.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211207/sluzhba-gosinspektora-oshtrafovala-minyust-gruzii-za-pokaz-kadrov-s-saakashvili-262665367.html
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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, рати брегадзе, служба государственного инспектора, специальная пенитенциарная служба, возвращение и арест саакашвили

Минюст обжаловал штраф от Государственного инспектора из-за видео с Саакашвили

23:02 17.12.2021 (обновлено: 23:21 17.12.2021)
© photo: Sputnik / Alex ShlamovГлданская тюрьма номер 8. Тюремная больница
Глданская тюрьма номер 8. Тюремная больница - Sputnik Грузия, 1920, 17.12.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
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Видео перевода Саакашвили было опубликовано исходя из высокого общественного интереса, заявил министр
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Министерство юстиции и Специальная пенитенциарная служба обжалуют штрафы за нарушение закона о защите персональных данных в отношении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, выписанные Службой государственного инспектора, заявил глава Минюста Рати Брегадзе, выступая в парламенте.
По решению Службы госинспектора от 7 декабря Специальная пенитенциарная служба была оштрафована на две тысячи лари, а Минюст - на 500 лари.
"Мы не согласны с аргументами Службы госинспектора и уже обжаловали штрафы в суде. Теперь дело за судом", - сказал Брегадзе.
Служба госинспектора после изучения законности получения и разглашения персональных данных и установила, что Минюст и Специальная пенитенциарная служба обнародовали информацию о Саакашвили с нарушением закона. В частности, речь идет о видеозаписях, где Саакашвили покупает в тюремном магазине продукты, принимает в медпункте пищевые добавки, а также кадры этапирования экс-президента из руставской тюрьмы в глданскую тюремную больницу.
Как заявил Брегадзе, видео перевода Саакашвили, как и другие видео, были опубликованы исходя из высокого общественного интереса и чтобы не допустить фальсификации информации.
Глданская тюрьма номер 8 - Sputnik Грузия, 1920, 07.12.2021
Служба госинспектора оштрафовала Минюст Грузии за показ кадров с Саакашвили
7 декабря, 16:53
Особое внимание глава Минюста Грузии обратил на кадры перевода Саакашвили в тюремную больницу, в частности на тот момент, когда конвой фактически заносит Саакашвили в тюремную клинику.
"Когда заключенный оказывает сопротивление, особенно физическое, сотрудникам, они имеют использовать спецсредства, но они этого не сделали. Каждый сотрудник держал конечность Саакашвили, чтобы доставить его в камеру, и он бы не пострадал", - отметил Брегадзе.
Между тем, помимо распространения видео, Служба государственного инспектора расследует и возможный факт нечеловеческого обращения с экс-президентом, и поводом для начала расследования стали как раз обнародованные кадры.
Руставская тюрьма. Вышка охраны и полицейские - Sputnik Грузия, 1920, 17.12.2021
Министр юстиции сообщил, когда Саакашвили вернется в тюрьму
21:03
Что касается самого Саакашвили, то в данный момент он находится в Горийском госпитале, где проходит лечение после 50-дневной голодовки.
По данным министерства юстиции, после завершения лечения Саакашвили вернут в тюрьму в Рустави, куда он был помещен сразу после задержания 1 октября. Его адвокаты, мать и соратники же требуют отправить его на лечение за границу.
Экс-президент заочно приговорен к шести годам тюрьмы по двум уголовным делам, и еще три дела рассматриваются в суде.

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