https://sputnik-georgia.ru/20211228/elektrosnabzhenie-vysokogornogo-rayona-gruzii-vosstanovleno-263231652.html

Электроснабжение высокогорного района Грузии восстановлено

Электроснабжение высокогорного района Грузии восстановлено

Майнинг криптовалюты привел к росту потребления электроэнергии и повторение аварий неизбежно, считают в энергокомпании 28.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-28T22:51+0400

2021-12-28T22:51+0400

2021-12-28T22:58+0400

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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Авария на высоковольтной линии электропередачи Местия устранена, но проблемы в районе это не решит, заявил председатель совета директоров холдинга Energo Pro Georgia Михаил Боцвадзе.Жители Местийского муниципалитета (высокогорный край – Сванети) в последнее время получали электроэнергию по графику, что вызвано перегруженностью и повреждением сетей из-за рекордно возросшей в регионе потребности в электроэнергии для майнинга криптовалюты.По словам Боцвадзе, нынешняя ситуация в Местии заслуживает серьезного внимания."Ни одна сеть не может выдержать происходящее там потребление электроэнергии. Повторение аварий неизбежно, поэтому Energo Pro Georgia полностью снимает с себя ответственность за ситуацию в Местии", - сказал Боцвадзе.По его мнению, майнинг вредит всему региону и может повлечь за собой негативные последствия для жителей Местия."Экономический романтизм": эксперт о проблеме майнинга криптовалюты в Грузии >>"Мы близки к решению, чтобы все жители Местии начали оплачивать счета за электроэнергию", - сказал Боцвадзе.По информации компании Energo-Pro Georgia, поставляющей электроэнергию в регионы Грузии, для круглосуточного обеспечения населения Местия необходимо 7 мегаватт электроэнергии, тогда как сегодня муниципалитет потребляет до 27 мегаватт электроэнергии, что вызвано, в основном, большим количеством майнеров. По сравнению с показателями прошлых годов, потребление в этом году выросло на 237%.Появление большого количества майнинговых ферм именно в Местия связано с низкими тарифами на электроэнергию, установленными для жителей высокогорного региона. Благодаря специальным льготам, электроэнергию население получает бесплатно, за свет платят только зарегистрированные предприниматели.Министр: у жителей Местия нет нужды заниматься нелегальным майнингом криптовалюты >>Криптовалюта – виртуальные деньги, майнер – добывающий ее компьютер, процесс производства виртуальных денег называют майнингом, а майнинг-пул – посредник, который эти мощности объединяет в одном пространстве.Майнинг криптовалют в последние годы считается в Грузии популярной деятельностью. По результатам исследования Кембрижского центра альтернативных финансов (CCAF), опубликованного в 2018 году, Грузия, по объему электроэнергии, израсходованной на майнинг криптовалюты, была на втором месте в мире. А на добывание виртуальной валюты в стране расходовалось 60 мегаватт электроэнергии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, сванети, energo-pro georgia, криптовалюта, мир криптовалют: как делать деньги из воздуха