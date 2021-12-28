https://sputnik-georgia.ru/20211228/premer-gruzii-podvel-itogi-goda--osnovnye-tezisy-263210301.html
Премьер Грузии подвел итоги года – основные тезисы
Премьер Грузии подвел итоги года – основные тезисы
Самая амбициозная программа и самая большая мечта Ираклия Гарибашвили – покончить в стране с нищетой 28.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-28T13:28+0400
2021-12-28T13:28+0400
2021-12-28T14:00+0400
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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Следующие три года до выборов должны стать для Грузии годами строительства, развития, процветания, мира и стабильности, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Накануне глава грузинского правительства дал итоговое интервью телеканалу "Имеди". В передаче "Пирис пир" ("Лицом к лицу") премьер оценил прошедший год, рассказал об основных вызовах и планах на будущее и даже поделился тем, о чем он больше всего мечтает.Сложный, но успешныйНесмотря на то, что 2021 год был сложным и полным вызовов, можно смело сказать, что год был успешным, сказал Гарибашвили. Среди главных вызовов, которые стояли перед страной в 2021 году, Гарибашвили назвал сложную эпидемиологическую ситуацию, отсутствие вакцин, экономику, которая, по словам премьера, была в минусах, и нестабильную политическую ситуацию, когда страна стояла "на пороге постоянного саботажа"."Парламент был парализован, страна постоянно подвергалась саботажу, также были выборы, был объявлен референдум", – отметил Гарибашвили.Гарибашвили предложил Армении и Азербайджану создать платформу неформального диалога>>Несмотря на это, премьер подчеркнул, что год завершился двухзначным показателем экономического роста, сейчас в стране более 5 миллионов доз вакцин, а выборы в стране прошли в справедливой и конкурентной среде.Он считает, что есть очень хорошие стартовые условия и сильный фундамент для того, что 2022 года был гораздо более успешным.Идея согласияУровень поляризации в стране довольно высокий и нам это не нужно, это не входит в наши интересы, заявил премьер. При этом глава правительства пожелал удачи президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая выступила с инициативой преодолеть поляризацию в грузинском обществе.Президент Грузии выдвинула инициативу общенационального примирения и смягчения поляризации в грузинском обществе 10 декабря. Уже 15 декабря она пригласила на свой новогодний прием представителей политических сил и озвучила свое видение общенационального примирения, а позже начала проводить встречи с политиками в индивидуальном порядке.О чем мечтает премьерСамая большая мечта премьер-министра Грузии – покончить с существующей в стране нищетой. По оценке Гарибашвили, новая социальная программа в значительной мере поможет решить проблему безработицы.Уже известно, что правительство Грузии намерено начать процесс трудоустройства граждан, имеющих статус социально незащищенных лиц, с января 2022 года.Гарибашвили заверил Пашиняна в готовности Грузии внести вклад в развитие мира в регионе>>По его словам, эта сумма постепенно увеличится, чтобы платить этим людям достойную зарплату."Вместе с другими планами у меня одна главная мечта – побороть нищету вместе с моей командой. Мы начнем этот процесс. Затем мы покажем динамику, и наше население увидит это. Создадим рабочие места", – заявил премьер.Как отметил Гарибашвили, необходимо создать такую систему, которая обеспечит выполнение амбициозного плана – трудоустроить 300 тысяч человек."Она (система) должна управляться примерно так, как управляется армия. Мы хорошо должны разъяснить этим людям, что все те, кто включатся в эту программу, их не лишат помощи, мы будем выплачивать сумму в виде зарплаты", – сказал премьер.На вопрос, где эти люди будут трудоустроены, Гарибашвили разъяснил, что есть множество видов общественной работы, идентификация которой уже начата. Кроме того, создана группа, которая работает над этим вопросом."В стране начнется очень масштабный процесс. Им будут выдавать достойную зарплату, и в этом направлении мы внесем перелом", – отметил премьер.Роль Грузии на КавказеГрузия всегда занимала правильное место и играла правильную роль на Кавказе, и данное направление необходимо усилить, считает глава грузинского правительства. Как отметил Гарибашвили, его связывают хорошие отношения как с президентом Азербайджана Ильхамом Илиевом, так и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. "У нас очень открытые, братские, дружественные отношения и открытая коммуникация. Думаю, это - возможность использовать данную ситуацию для создания новой реальности в регионе", – заявил Гарибашвили.Основание говорить это, как отметил премьер, ему дают те настроения, которые исходят от обеих лидеров.При этом, как отметил Гарибашвили, Турция является стратегическим партнером для Грузии и сильным игроком в регионе, и эти отношения необходимо сохранить.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, экономика, новости, грузия, ираклий гарибашвили
Премьер Грузии подвел итоги года – основные тезисы
13:28 28.12.2021 (обновлено: 14:00 28.12.2021)
Самая амбициозная программа и самая большая мечта Ираклия Гарибашвили – покончить в стране с нищетой
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Следующие три года до выборов должны стать для Грузии годами строительства, развития, процветания, мира и стабильности, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Накануне глава грузинского правительства дал итоговое интервью телеканалу "Имеди". В передаче "Пирис пир" ("Лицом к лицу") премьер оценил прошедший год, рассказал об основных вызовах и планах на будущее и даже поделился тем, о чем он больше всего мечтает.
Сложный, но успешный
Несмотря на то, что 2021 год был сложным и полным вызовов, можно смело сказать, что год был успешным, сказал Гарибашвили.
Среди главных вызовов, которые стояли перед страной в 2021 году, Гарибашвили назвал сложную эпидемиологическую ситуацию, отсутствие вакцин, экономику, которая, по словам премьера, была в минусах, и нестабильную политическую ситуацию, когда страна стояла "на пороге постоянного саботажа".
"Парламент был парализован, страна постоянно подвергалась саботажу, также были выборы, был объявлен референдум", – отметил Гарибашвили.
Несмотря на это, премьер подчеркнул, что год завершился двухзначным показателем экономического роста, сейчас в стране более 5 миллионов доз вакцин, а выборы в стране прошли в справедливой и конкурентной среде.
"Мы победили во всех муниципалитетах и завершили этот референдум, искусственно созданный политический кризис, завершили всякие спекуляции о фальсификации выборов", – отметил премьер.
Он считает, что есть очень хорошие стартовые условия и сильный фундамент для того, что 2022 года был гораздо более успешным.
Идея согласия
Уровень поляризации в стране довольно высокий и нам это не нужно, это не входит в наши интересы, заявил премьер. При этом глава правительства пожелал удачи президенту Грузии Саломе Зурабишвили, которая выступила с инициативой преодолеть поляризацию в грузинском обществе.
"Если кто-то захочет признаться, изменить политику, отказаться от радикализма, отказаться от реванша и т. д., безусловно, мы будем только рады. Однако сказать правду, мне сложно представить этот процесс… Думаю, что сделать это будет сложно, однако я был бы рад этому. Желаю успехов автору и инициатору этой идеи", – сказал Гарибашвили.
Президент Грузии выдвинула инициативу общенационального примирения и смягчения поляризации в грузинском обществе 10 декабря. Уже 15 декабря она пригласила на свой новогодний прием представителей политических сил и озвучила свое видение общенационального примирения, а позже начала проводить встречи с политиками в индивидуальном порядке.
О чем мечтает премьер
Самая большая мечта премьер-министра Грузии – покончить с существующей в стране нищетой. По оценке Гарибашвили, новая социальная программа в значительной мере поможет решить проблему безработицы.
Уже известно, что правительство Грузии намерено начать процесс трудоустройства граждан, имеющих статус социально незащищенных лиц, с января 2022 года.
"Будет абсолютно другая динамика, появится другой позитив, и в стране начнется другой процесс. Это напрямую ударит по нищете. Не хочу опережать процессы, однако, по предварительным расчетам, на первом этапе нам придется выделить около 100 миллионов лари", – заявил Гарибашвили.
По его словам, эта сумма постепенно увеличится, чтобы платить этим людям достойную зарплату.
"Вместе с другими планами у меня одна главная мечта – побороть нищету вместе с моей командой. Мы начнем этот процесс. Затем мы покажем динамику, и наше население увидит это. Создадим рабочие места", – заявил премьер.
Как отметил Гарибашвили, необходимо создать такую систему, которая обеспечит выполнение амбициозного плана – трудоустроить 300 тысяч человек.
"Она (система) должна управляться примерно так, как управляется армия. Мы хорошо должны разъяснить этим людям, что все те, кто включатся в эту программу, их не лишат помощи, мы будем выплачивать сумму в виде зарплаты", – сказал премьер.
На вопрос, где эти люди будут трудоустроены, Гарибашвили разъяснил, что есть множество видов общественной работы, идентификация которой уже начата. Кроме того, создана группа, которая работает над этим вопросом.
"В стране начнется очень масштабный процесс. Им будут выдавать достойную зарплату, и в этом направлении мы внесем перелом", – отметил премьер.
Роль Грузии на Кавказе
Грузия всегда занимала правильное место и играла правильную роль на Кавказе, и данное направление необходимо усилить, считает глава грузинского правительства. Как отметил Гарибашвили, его связывают хорошие отношения как с президентом Азербайджана Ильхамом Илиевом, так и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
"У нас очень открытые, братские, дружественные отношения и открытая коммуникация. Думаю, это - возможность использовать данную ситуацию для создания новой реальности в регионе", – заявил Гарибашвили.
Основание говорить это, как отметил премьер, ему дают те настроения, которые исходят от обеих лидеров.
"Оба лидера заинтересованы, чтобы в регионе был мир, чтобы и их отношения перешли на новый этап, чтобы говорить о крупных инфраструктурных проектах, энергетике, торговле и т. д. И если в итоге все три страны смогут создать много подобных примеров успеха, это принесет пользу всем трем странам и региону", – отметил премьер.
При этом, как отметил Гарибашвили, Турция является стратегическим партнером для Грузии и сильным игроком в регионе, и эти отношения необходимо сохранить.
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