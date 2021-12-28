https://sputnik-georgia.ru/20211228/rasformirovanie-sluzhby-gosinspektora-gruzii-nachnetsya-v-marte-263230495.html
Расформирование Службы госинспектора Грузии начнется в марте
Расформирование Службы госинспектора Грузии начнется в марте
Главы новых служб будут выбираться на основании конкурса комиссией при премьер-министре Грузии и представляться парламенту для утверждения 28.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-28T22:17+0400
2021-12-28T22:17+0400
2021-12-28T22:17+0400
политика
новости
грузия
служба государственного инспектора
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/18/250444057_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_5092e3a4b47832e44c8f50bc507eca16.jpg
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Поправки, подразумевающие упразднение Службы государственного инспектора Грузии, вступят в силу с 1 марта 2022 года, говорится в тексте поправок, представленных в парламент ГрузииПо инициативе депутатов большинства, вместо существующей на сегодня Службы госинспектора в Грузии появится два ведомства - Специальная следственная служба и Служба по защите персональных данных.Специальная следственная служба будет заниматься расследованием преступлений чиновников, а Служба по защите персональных данных будет контролировать все вопросы, связанные с обработкой личных данных, и вопрос тайных следственных действий, в том числе прослушки.При этом депутаты предлагают расширить следственные полномочия для следственной службы, чтобы она могла заниматься всеми преступлениями, в которых фигурируют госслужащие. Главы обеих служб будут выбираться на основании конкурса комиссией при премьер-министре Грузии и представляться парламенту для утверждения.Президент Грузии вступилась за женщину-главу Службы госинспекции >>Против подобной реформы выступают НПО, которые считают, что власти не устраивает независимый следственный орган, и видят в этом попытку политизации этого органа. Между тем депутаты правящей партии объясняют реформу конфликтом интересов, когда орган, отвечающий за сохранность персональных данных и недопустимость их утечки со стороны следственных органов, сам является таким же следственным органом.Закон о создании Службы государственного инспектора был принят в 2018 году. Новое ведомство взяло на себя обязанности по защите личных данных, а также расследованию определенных видов преступлений.Госинспектор Грузии узнала о планах расформировать Службу из СМИ >>Следственный орган Службы государственного инспектора расследует дела, связанные с пытками, бесчеловечным обращением, угрозой пыток, унизительным обращением со стороны представителей органов правопорядка и чиновников, а также приравненных к ним лиц.Кроме того, в компетенцию Службы входит расследование случаев превышения и злоупотребления служебными полномочиями, совершенных с применением силы или оружия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/18/250444057_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_e658f531bd250a642e7be582f37649b7.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, служба государственного инспектора
Расформирование Службы госинспектора Грузии начнется в марте
Главы новых служб будут выбираться на основании конкурса комиссией при премьер-министре Грузии и представляться парламенту для утверждения
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Поправки, подразумевающие упразднение Службы государственного инспектора Грузии, вступят в силу с 1 марта 2022 года, говорится в тексте поправок, представленных в парламент Грузии
По инициативе депутатов большинства, вместо существующей на сегодня Службы госинспектора в Грузии появится два ведомства - Специальная следственная служба и Служба по защите персональных данных.
Специальная следственная служба будет заниматься расследованием преступлений чиновников, а Служба по защите персональных данных будет контролировать все вопросы, связанные с обработкой личных данных, и вопрос тайных следственных действий, в том числе прослушки.
При этом депутаты предлагают расширить следственные полномочия для следственной службы, чтобы она могла заниматься всеми преступлениями, в которых фигурируют госслужащие. Главы обеих служб будут выбираться на основании конкурса комиссией при премьер-министре Грузии и представляться парламенту для утверждения.
Против подобной реформы выступают НПО, которые считают, что власти не устраивает независимый следственный орган, и видят в этом попытку политизации этого органа. Между тем депутаты правящей партии объясняют реформу конфликтом интересов, когда орган, отвечающий за сохранность персональных данных и недопустимость их утечки со стороны следственных органов, сам является таким же следственным органом.
Закон о создании Службы государственного инспектора был принят в 2018 году. Новое ведомство взяло на себя обязанности по защите личных данных, а также расследованию определенных видов преступлений.
Следственный орган Службы государственного инспектора расследует дела, связанные с пытками, бесчеловечным обращением, угрозой пыток, унизительным обращением со стороны представителей органов правопорядка и чиновников, а также приравненных к ним лиц.
Кроме того, в компетенцию Службы входит расследование случаев превышения и злоупотребления служебными полномочиями, совершенных с применением силы или оружия.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.