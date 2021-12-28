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Спорный законопроект – "Грузинская мечта" сорвала заседание бюро
Спорный законопроект – "Грузинская мечта" сорвала заседание бюро
Оппозиция пыталась помешать принятию в ускоренном порядке законопроекта об упразднении Службы госинспектора Грузии, но безуспешно 28.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-28T15:39+0400
2021-12-28T15:39+0400
2021-12-28T16:13+0400
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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Парламентское большинство осознанно сорвало заседание бюро, чтобы не дать оппозиции возможности зарегистрировать альтернативный законопроект - о реформировании Службы государственного инспектора, заявил лидер фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.В парламенте Грузии уже зарегистрирован инициированный депутатами от правящей партии законопроект, который предусматривает расформирование Службы государственного инспектора и создание на ее базе двух ведомств – Специальной следственной службы и Службы защиты персональных данных.Парламентская оппозиции считает законопроект правящей партии дискриминационным и направленным против независимых правозащитных институтов.В понедельник депутат от партии "Лело" Анна Нацвлишвили анонсировала инициирование альтернативного законопроекта. Оппозиция прибегла к процедуре, которая предусматривает рассмотрение альтернативного проекта вместе с тем, что инициировало большинство.По словам Мдинарадзе, оппозиция представила не свой альтернативный законопроект, а законопроект госинспектора. Служба госинспектора 24 декабря внесла в парламент законопроект, подразумевающий институциональное усиление Службы и искоренение препятствий, с которыми она сталкивается в процессе расследования служебных преступлений. Страсти вокруг Службы госинспектора Грузии – что ждет независимый институт?>>"Оппозиция могла хотя бы из-за процедурной войны и с целью затягивания времени представить свой собственный законопроект, однако она представила слабый проект. Оппозиция хотела процедурной войны, однако не получилось", - отметил Мдинарадзе.По словам вице-спикера парламента Гии Вольского, если президент наложит вето на законопроект, большинство должно будет его преодолеть. Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала неприемлемым инициирование и рассмотрение в ускоренном порядке законопроекта об упразднении Службы государственного инспектора.После срыва заседания бюро инициированный большинством законопроект рассмотрели комитеты. В ходе комитетских слушаний депутат от оппозиционной партии "Лело" Анна Нацвлишвили обратилась к коллегам с просьбой провести заседание бюро и позволить им зарегистрировать альтернативный законопроект."Почему вы не пришли на заседание бюро? Почему вы сбежали с поля боя? Я не думала, что альтернативный законопроект вас так испугает… Вам не нравится? Чувствуете ли вы моральный дискомфорт из-за то, что ведете бои без правил на заседании комитета по правам человека?" - обратилась Нацвлишвили к депутатам от правящей партии.На заседании комитета присутствовала и сама госинспектор Грузии Лонда Толорая. Она оценила действия "Грузинской мечты" как карательные меры против независимого института.Президент Грузии вступилась за женщину-главу Службы госинспекции>>Отозвать инициативу из парламента власти Грузии ранее призвало Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Воздержаться от принятия законопроекта парламентариев призвала и Народный защитник Грузии Нино Ломджария.Служба государственного инспектора была создана в Грузии в 2018 году. Новое ведомство взяло на себя обязанности по защите персональных данных, а также расследованию определенных видов преступлений.Следственный орган Службы государственного инспектора расследует дела, связанные с пытками, бесчеловечным обращением, угрозой пыток, унизительным обращением со стороны представителей органов правопорядка и чиновников, а также приравненных к ним лиц.Кроме того, в компетенцию Службы входит расследование случаев превышения и злоупотребления служебными полномочиями, совершенных с применением силы или оружия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, парламент грузии
Спорный законопроект – "Грузинская мечта" сорвала заседание бюро
15:39 28.12.2021 (обновлено: 16:13 28.12.2021)
Оппозиция пыталась помешать принятию в ускоренном порядке законопроекта об упразднении Службы госинспектора Грузии, но безуспешно
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Парламентское большинство осознанно сорвало заседание бюро, чтобы не дать оппозиции возможности зарегистрировать альтернативный законопроект - о реформировании Службы государственного инспектора, заявил лидер фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.
В парламенте Грузии уже зарегистрирован инициированный депутатами от правящей партии законопроект, который предусматривает расформирование Службы государственного инспектора и создание на ее базе двух ведомств – Специальной следственной службы и Службы защиты персональных данных.
"Несколько депутатов из уважения к институту явились, однако бюро осознанно не состоялось. Это политический ход с нашей стороны в ответ оппозиции, которая решила потянуть время, использовать процедуру и помешать принятию инициированного нами законопроекта", - заявил Мдинарадзе.
Парламентская оппозиции считает законопроект правящей партии дискриминационным и направленным против независимых правозащитных институтов.
В понедельник депутат от партии "Лело" Анна Нацвлишвили анонсировала инициирование альтернативного законопроекта. Оппозиция прибегла к процедуре, которая предусматривает рассмотрение альтернативного проекта вместе с тем, что инициировало большинство.
По словам Мдинарадзе, оппозиция представила не свой альтернативный законопроект, а законопроект госинспектора. Служба госинспектора 24 декабря внесла в парламент законопроект, подразумевающий институциональное усиление Службы и искоренение препятствий, с которыми она сталкивается в процессе расследования служебных преступлений.
"Оппозиция могла хотя бы из-за процедурной войны и с целью затягивания времени представить свой собственный законопроект, однако она представила слабый проект. Оппозиция хотела процедурной войны, однако не получилось", - отметил Мдинарадзе.
По словам вице-спикера парламента Гии Вольского, если президент наложит вето на законопроект, большинство должно будет его преодолеть. Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала неприемлемым инициирование и рассмотрение в ускоренном порядке законопроекта об упразднении Службы государственного инспектора.
"Законопроект, который предлагает большинство, юридически абсолютно исправен. Мы должны категорически исключить, что что-то будет угрожать независимости руководителей этих двух структур. Подобного не произойдет", - заявил Вольский.
После срыва заседания бюро инициированный большинством законопроект рассмотрели комитеты. В ходе комитетских слушаний депутат от оппозиционной партии "Лело" Анна Нацвлишвили обратилась к коллегам с просьбой провести заседание бюро и позволить им зарегистрировать альтернативный законопроект.
"Почему вы не пришли на заседание бюро? Почему вы сбежали с поля боя? Я не думала, что альтернативный законопроект вас так испугает… Вам не нравится? Чувствуете ли вы моральный дискомфорт из-за то, что ведете бои без правил на заседании комитета по правам человека?" - обратилась Нацвлишвили к депутатам от правящей партии.
На заседании комитета присутствовала и сама госинспектор Грузии Лонда Толорая. Она оценила действия "Грузинской мечты" как карательные меры против независимого института.
Отозвать инициативу из парламента власти Грузии ранее призвало Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Воздержаться от принятия законопроекта парламентариев призвала и Народный защитник Грузии Нино Ломджария.
Служба государственного инспектора была создана в Грузии в 2018 году. Новое ведомство взяло на себя обязанности по защите персональных данных, а также расследованию определенных видов преступлений.
Следственный орган Службы государственного инспектора расследует дела, связанные с пытками, бесчеловечным обращением, угрозой пыток, унизительным обращением со стороны представителей органов правопорядка и чиновников, а также приравненных к ним лиц.
Кроме того, в компетенцию Службы входит расследование случаев превышения и злоупотребления служебными полномочиями, совершенных с применением силы или оружия.
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