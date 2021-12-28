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Спорный законопроект – "Грузинская мечта" сорвала заседание бюро
Спорный законопроект – "Грузинская мечта" сорвала заседание бюро
Оппозиция пыталась помешать принятию в ускоренном порядке законопроекта об упразднении Службы госинспектора Грузии, но безуспешно 28.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-28T15:39+0400
2021-12-28T16:13+0400
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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Парламентское большинство осознанно сорвало заседание бюро, чтобы не дать оппозиции возможности зарегистрировать альтернативный законопроект - о реформировании Службы государственного инспектора, заявил лидер фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.В парламенте Грузии уже зарегистрирован инициированный депутатами от правящей партии законопроект, который предусматривает расформирование Службы государственного инспектора и создание на ее базе двух ведомств – Специальной следственной службы и Службы защиты персональных данных.Парламентская оппозиции считает законопроект правящей партии дискриминационным и направленным против независимых правозащитных институтов.В понедельник депутат от партии "Лело" Анна Нацвлишвили анонсировала инициирование альтернативного законопроекта. Оппозиция прибегла к процедуре, которая предусматривает рассмотрение альтернативного проекта вместе с тем, что инициировало большинство.По словам Мдинарадзе, оппозиция представила не свой альтернативный законопроект, а законопроект госинспектора. Служба госинспектора 24 декабря внесла в парламент законопроект, подразумевающий институциональное усиление Службы и искоренение препятствий, с которыми она сталкивается в процессе расследования служебных преступлений. Страсти вокруг Службы госинспектора Грузии – что ждет независимый институт?&gt;&gt;"Оппозиция могла хотя бы из-за процедурной войны и с целью затягивания времени представить свой собственный законопроект, однако она представила слабый проект. Оппозиция хотела процедурной войны, однако не получилось", - отметил Мдинарадзе.По словам вице-спикера парламента Гии Вольского, если президент наложит вето на законопроект, большинство должно будет его преодолеть. Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала неприемлемым инициирование и рассмотрение в ускоренном порядке законопроекта об упразднении Службы государственного инспектора.После срыва заседания бюро инициированный большинством законопроект рассмотрели комитеты. В ходе комитетских слушаний депутат от оппозиционной партии "Лело" Анна Нацвлишвили обратилась к коллегам с просьбой провести заседание бюро и позволить им зарегистрировать альтернативный законопроект."Почему вы не пришли на заседание бюро? Почему вы сбежали с поля боя? Я не думала, что альтернативный законопроект вас так испугает… Вам не нравится? Чувствуете ли вы моральный дискомфорт из-за то, что ведете бои без правил на заседании комитета по правам человека?" - обратилась Нацвлишвили к депутатам от правящей партии.На заседании комитета присутствовала и сама госинспектор Грузии Лонда Толорая. Она оценила действия "Грузинской мечты" как карательные меры против независимого института.Президент Грузии вступилась за женщину-главу Службы госинспекции&gt;&gt;Отозвать инициативу из парламента власти Грузии ранее призвало Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Воздержаться от принятия законопроекта парламентариев призвала и Народный защитник Грузии Нино Ломджария.Служба государственного инспектора была создана в Грузии в 2018 году. Новое ведомство взяло на себя обязанности по защите персональных данных, а также расследованию определенных видов преступлений.Следственный орган Службы государственного инспектора расследует дела, связанные с пытками, бесчеловечным обращением, угрозой пыток, унизительным обращением со стороны представителей органов правопорядка и чиновников, а также приравненных к ним лиц.Кроме того, в компетенцию Службы входит расследование случаев превышения и злоупотребления служебными полномочиями, совершенных с применением силы или оружия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, парламент грузии

Спорный законопроект – "Грузинская мечта" сорвала заседание бюро

15:39 28.12.2021 (обновлено: 16:13 28.12.2021)
© Sputnik / STRINGERДепутаты. Заседание парламента Грузии 24 декабря 2020 год
Депутаты. Заседание парламента Грузии 24 декабря 2020 год - Sputnik Грузия, 1920, 28.12.2021
© Sputnik / STRINGER
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Оппозиция пыталась помешать принятию в ускоренном порядке законопроекта об упразднении Службы госинспектора Грузии, но безуспешно
ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Парламентское большинство осознанно сорвало заседание бюро, чтобы не дать оппозиции возможности зарегистрировать альтернативный законопроект - о реформировании Службы государственного инспектора, заявил лидер фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.
В парламенте Грузии уже зарегистрирован инициированный депутатами от правящей партии законопроект, который предусматривает расформирование Службы государственного инспектора и создание на ее базе двух ведомств – Специальной следственной службы и Службы защиты персональных данных.

"Несколько депутатов из уважения к институту явились, однако бюро осознанно не состоялось. Это политический ход с нашей стороны в ответ оппозиции, которая решила потянуть время, использовать процедуру и помешать принятию инициированного нами законопроекта", - заявил Мдинарадзе.

Парламентская оппозиции считает законопроект правящей партии дискриминационным и направленным против независимых правозащитных институтов.
В понедельник депутат от партии "Лело" Анна Нацвлишвили анонсировала инициирование альтернативного законопроекта. Оппозиция прибегла к процедуре, которая предусматривает рассмотрение альтернативного проекта вместе с тем, что инициировало большинство.
По словам Мдинарадзе, оппозиция представила не свой альтернативный законопроект, а законопроект госинспектора. Служба госинспектора 24 декабря внесла в парламент законопроект, подразумевающий институциональное усиление Службы и искоренение препятствий, с которыми она сталкивается в процессе расследования служебных преступлений.
Страсти вокруг Службы госинспектора Грузии – что ждет независимый институт?>>
"Оппозиция могла хотя бы из-за процедурной войны и с целью затягивания времени представить свой собственный законопроект, однако она представила слабый проект. Оппозиция хотела процедурной войны, однако не получилось", - отметил Мдинарадзе.
По словам вице-спикера парламента Гии Вольского, если президент наложит вето на законопроект, большинство должно будет его преодолеть. Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала неприемлемым инициирование и рассмотрение в ускоренном порядке законопроекта об упразднении Службы государственного инспектора.
"Законопроект, который предлагает большинство, юридически абсолютно исправен. Мы должны категорически исключить, что что-то будет угрожать независимости руководителей этих двух структур. Подобного не произойдет", - заявил Вольский.
После срыва заседания бюро инициированный большинством законопроект рассмотрели комитеты. В ходе комитетских слушаний депутат от оппозиционной партии "Лело" Анна Нацвлишвили обратилась к коллегам с просьбой провести заседание бюро и позволить им зарегистрировать альтернативный законопроект.
"Почему вы не пришли на заседание бюро? Почему вы сбежали с поля боя? Я не думала, что альтернативный законопроект вас так испугает… Вам не нравится? Чувствуете ли вы моральный дискомфорт из-за то, что ведете бои без правил на заседании комитета по правам человека?" - обратилась Нацвлишвили к депутатам от правящей партии.
На заседании комитета присутствовала и сама госинспектор Грузии Лонда Толорая. Она оценила действия "Грузинской мечты" как карательные меры против независимого института.
Президент Грузии вступилась за женщину-главу Службы госинспекции>>
Отозвать инициативу из парламента власти Грузии ранее призвало Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Воздержаться от принятия законопроекта парламентариев призвала и Народный защитник Грузии Нино Ломджария.
Служба государственного инспектора была создана в Грузии в 2018 году. Новое ведомство взяло на себя обязанности по защите персональных данных, а также расследованию определенных видов преступлений.
Следственный орган Службы государственного инспектора расследует дела, связанные с пытками, бесчеловечным обращением, угрозой пыток, унизительным обращением со стороны представителей органов правопорядка и чиновников, а также приравненных к ним лиц.
Кроме того, в компетенцию Службы входит расследование случаев превышения и злоупотребления служебными полномочиями, совершенных с применением силы или оружия.
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