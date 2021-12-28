https://sputnik-georgia.ru/20211228/strasti-vokrug-sluzhby-gosinspektora-gruzii--chto-zhdet-nezavisimyy-institut-263207195.html

Страсти вокруг Службы госинспектора Грузии – что ждет независимый институт?

Страсти вокруг Службы госинспектора Грузии – что ждет независимый институт?

Парламент Грузии примет законопроект о расформировании Службы госинспектора в ускоренном порядке на этой неделе 28.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-28T12:24+0400

2021-12-28T12:24+0400

2021-12-28T12:28+0400

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ТБИЛИСИ, 28 дек — Sputnik. Законодательная инициатива о расформировании Службы госинспектора Грузии продолжает оставаться главной темой в политических кругах как в в стране, так и за ее пределами.Авторы законопроекта, который инициирован в парламенте депутатами от правящей партии "Грузинская мечта", утверждают, что Служба госинспектора не упраздняется, а реформируется. На ее базе создаются две самостоятельные структуры – Специальная следственная служба и Служба защиты персональных данных.В свою очередь президент, Народный защитник, оппозиция, часть НПО и дипломатов, как и сама госинспектор Лонда Толорая, рекомендуют властям приостановить процесс и отозвать инициативу.Особое недоумение противников инициативы и поспешность ее принятия вызывают два обстоятельства – то, что госинспектор Лонда Толорая узнает об этом через СМИ, находясь в декретном отпуске, и в неведении о расформировании службы и своей дальнейшей судьбе до последнего момента оставались более 100 человек.По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, преобразование Службы госинспектора необходимо для ее усиления.Парламент Грузии приступает к рассмотрению законопроекта о реформе Службы госинспектора>>Гарибашвили не стал вдаваться в детали вопроса, отметив, что у парламента "свой план и график, а также повестка дня". По его словам, тут главный вопрос – законно ли то, что делает парламент?"Главный вопрос заключается в следующем – наш парламент делает что-то незаконное? Ответ прост – нет", – отметил Гарибашвили.Премьер оценил и профессиональные качества госинспектора Лонды Толорая.По словам Гарибашвили, он осведомлен о ее высоком профессионализме, и если Толорая в будущем не захочет участвовать в конкурсе на должность руководителя одной из двух новых служб, которые появятся на месте Службы госинспектора, то "для нее открыты двери всех госструктур".Свое мнение по ситуации вокруг Службы госинспектора высказала и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она считает неприемлемым инициирование и рассмотрение в ускоренном порядке законопроекта об упразднении Службы государственного инспектора.Почему упраздняют Службу госинспектора, защищающую персональные данные в Грузии?>>Госинспектор Грузии Лонда Толорая накануне имела встречу и с послом США Келли Дегнан. Она проинформировать посла о законопроекте по расформированию своего ведомства. Сама Толорая оценила действие властей как ликвидацию службы и карательные меры против независимого института.Посол США рекомендовал приостановить процесс, а если реорганизация все-таки состоится, она должна носить инклюзивный характер с учетом реальных предложений.Кроме того, Келли Дегнан выразила обеспокоенность возможным увольнением сотрудников службы, к которым не было никаких претензий. По ее словам, "это эксперты, которые годами добросовестно выполняют свою работу".Воздержаться от принятия законопроекта парламентариев призвала и Народный защитник Грузии Нино Ломджария.По ее словам, согласно практике Конституционного суда Грузии, досрочное прекращение полномочий независимого органа возможно только в исключительных случаях.Как подчеркнула Нино Ломджария, многолетние наблюдения за работой государственного инспектора позволяет сделать вывод, что служба выполняет свои обязанности эффективно и прозрачно.В оппозиции атаку на Службу госинспектора связывают с именем Михаила Саакашвили. По мнению оппозиции, правящая партия "Грузинская мечта" не простила Лонде Толорая и ее службе объективной оценки фактов бесчеловечного обращения с заключенным экс-президентом.Как заявила депутат парламента от "Национального движения Тина Бокучава, это не реформа или реструктуризация Службы госинспектора."На самом деле все направлено на приостановление начатого расследования, чтобы передать дело человеку, который никогда не установит правду", – Бокучава.Госинспектор Грузии узнала о планах расформировать Службу из СМИ>>Обеспокоен процессами в Грузии и Верховный комиссар ООН по правам человека.Управление Верховного комиссара призвало власти отозвать инициативу и обеспечить независимость национальных механизмов по защите прав человека.Закон о создании Службы государственного инспектора был принят в 2018 году. Новое ведомство взяло на себя обязанности по защите персональных данных, а также расследованию определенных видов преступлений.Следственный орган Службы государственного инспектора расследует дела, связанные с пытками, бесчеловечным обращением, угрозой пыток, унизительным обращением со стороны представителей органов правопорядка и чиновников, а также приравненных к ним лиц.Кроме того, в компетенцию Службы входит расследование случаев превышения и злоупотребления служебными полномочиями, совершенных с применением силы или оружия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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